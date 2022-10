El conflicto que la Municipalidad de Monte Hermoso mantiene con los guardavidas de ese distrito no es nuevo. En realidad, es casi un clásico, que año a año enfenta al Ejecutivo (ahora encabezado por Marcos Fernández y antes, por Alejandro Dichiara) con los trabajadores que luchan por sus derechos. El municipio fue incluso objeto de una denuncia por violencia institucional contra los rescatistas.

Grupo La Provincia dialogó con el presidente de la Asociación de Guardavidas de Monte Hermoso, Brian Ollearo, quien advirtió que la intransigencia de la comuna llevará a “una nueva temporada con conflicto” este verano.

Escuchá la entrevista:

–Muchas gracias, Brian, por este contacto. En principio me gustaría conocer cómo está actualmente la situación con los trabajadores guardavidas de Monte Hermoso. ¿Ha ido mejorando el vínculo con el municipio o han tenido nula relación del verano a esta parte, pensando ya también en la próxima temporada estival?

Hoy estamos a las puertas de una nueva temporada que, como siempre, promete ser de gran afluencia turística. Y la verdad es que nos están empujando nuevamente a un verano con conflicto. De seguir así esta negativa del grupo que gobierna Monte Hermoso a abrir una mesa de diálogo, a sentarnos a trabajar en lo que hace ya tanto tiempo venimos pidiendo, que no tiene que ver solamente con los derechos laborales, que están regidos por nuestras leyes de guardavidas, sino también con las cuestiones de seguridad pública, que también están regidas por la ley y que nosotros venimos exigiendo que se cumplan.

Entendemos que esto no puede darse de un día para el otro, sino que requiere un tiempo de adaptación, pero el grupo que gobierna Monte Hermoso está negado a eso. Y por eso nosotros estamos alertando, previo a la temporada, de lo que se viene. Porque claramente, en este escenario que hoy continúa con 26 guardavidas apartados, que continúa con la persecución y el hostigamiento a todos los guardavidas que han decidido organizarse en su gremio, se está empujando a una nueva temporada con conflicto, con movilizaciones y protestas, que no es lo que queremos tener, porque queremos retornar a nuestros puestos de trabajo, que es lo que corresponde, y además entendemos que no es lo que la sociedad quiere vivir.

–En otras ocasiones catalogaste al gobierno municipal de Marcos Fernández, y también al de Alejandro Dichiara, hoy diputado bonaerense, como autor de una caza de brujas contra ustedes, de una persecución constante. ¿Por qué considerás que no se pueden sentar a dialogar de manera pacífica con los trabajadores, fundamentales para una ciudad costera?

La verdad que es una postura irracional. Nosotros lo venimos marcando todo el tiempo. Venimos reclamando desde el inicio de la conformación de nuestro gremio, que, por cierto, es la primera organización de guardavidas de Monte Hermoso. Venimos atrasados, porque en el resto de las costas esto es habitual. En todos los partidos (Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar) hay una organización de guardavidas, hay gremio de guardavidas. Nosotros llegamos tarde a esta organización. Y lo que hemos recibido como respuesta es lo que vos mencionás.

El grupo que gobierna Monte Hermoso está denunciado por violencia institucional. Hemos tenido la “visita” de policías de civil recorriendo puesto por puesto, pasando lista, preguntando por “los del sindicato”. Yo creo que tiene que ver quizá con una independencia política del gobierno. Los reclamos que hemos hecho, las apreciaciones y las definiciones que hemos hecho sobre los comportamientos, no tienen que ver con un posicionamiento de oposición política, partidaria ni nada por el estilo.

Todo esto ha sido leído como una amenaza por parte del gobierno, que, entendemos, está acostumbrado a manejarse de esa forma con los trabajadores que escapan de su control político partidario. También creemos que tiene que ver con, de alguna forma, disciplinar a los guardavidas que han decidido legítimamente organizarse con las garantías que les da la Constitución.

–La Justicia ha fallado en favor de los guardavidas en varias oportunidades. También con el tema de las indemnizaciones, un punto en el que no sé si ustedes no concuerdan, pero han manifestado que no quieren que los ciudadanos de Monte Hermoso paguen por una decisión del Ejecutivo municipal. ¿Esto es así?

Claro. Nosotros tenemos dos fallos muy importantes a favor, que obligan a la reincorporación de dos grupos de guardavidas. Uno de ellos habla de indemnizar a todos los guardavidas que fueron apartados. Nosotros apelamos, porque no estamos buscando una indemnización sino lo que dice la ley, que es que nos reincorporen a nuestros puestos de trabajo, y además la indemnización significaría un gasto para las arcas del Estado por una decisión política arbitraria. Esa suma muy grande de dinero saldría de las arcas públicas, es decir, del propio dinero de la gente, lo que nos parece inconducente y por eso decidimos apelar en la Justicia.

–Por último, y pensando ya en el 2023, se especula en algunos medios con alguna posible candidatura tuya. ¿Te interesa? ¿Esto es viable? ¿Son simplemente rumores?

No, no está en mi cabeza ni en mis intereses eso hoy. Hoy estoy enfocado en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de playa. Lo que pasa es que claramente la cuestión ha dado mucha visibilidad y nos hemos puesto en escena. Y además también hemos logrado salir del ombliguismo y dejarnos atravesar por el resto de las problemáticas que vive la sociedad, entendiendo que lo que estamos reclamando, como te decía, no es solamente una cuestión laboral de los guardavidas, siono que tiene que ver con la seguridad pública, y la seguridad pública nos afecta a todos y a todas