Así, la localidad se prepara para recibir a las delegaciones de Colón, Rojas, San Nicolás, Ramallo, Arrecifes, San Pedro, Salto, Capitán Sarmiento y Baradero quienes se medirán para lograr un lugar en la gran final provincial que será el mes que viene en la ciudad de Mar del Plata.

Los espacios en los cuales se competirá son Centro Cultural Bellas Artes, Teatro Unión Ferroviaria, Espacio GAE, Biblioteca Joaquín Menéndez, Casa de la Cultura y NIDO.

De esta manera, los ganadores de la etapa local de los Juegos Bonaerenses de Cultura, que representarán a Pergamino en la Regional son:

• Fotografía Juveniles: Lara Belén Fernández; fotografia PCD: Rita Lallege. Videominuto Universitario: César Gómez Córdoba.

• Literatura: Cuento Sub 15: Gerónimo Remy; Sub 18: Bautista Naites; Adultos Mayores: Cecilia Costilla. Y en rubro Poesía, Sub 15: Brisa Fratti; Sub 18: Constanza Taborda y Adultos Mayores: Rafael Restaino.

• Dibujo Sub 15: Carolina Dorado; Sub 18: Candela Silverio; Universitario: Daiana Toledo; Adultos Mayores: Miriam Santesmases y Dibujo Pcd: Rocio Mujica

• Teatro Juveniles: Tatiana Lonne, Camila Donelli, Iara Micatrota, Juanita Muñoz, Micaela Dos Santos Alegre. Teatro Adultos Mayores: Ana Maria Ghelfi, Ruben Ghiotti, Nilda Naser, Mirta Sanchez.

• Danza Teatro (PCD): Felipe Cantelmi, Melisa Tesadro, Alexis Troncoso, Maria Cecilia Lere, Irina González; Narracion Oral PCD: Ariel Gallego

• Pintura Sub 15: Esteban Elizabeth Belen; Sub 18: Elisa Godoy; Pintura Universitarios: Johana Vilche; Pintura Adultos Mayores: Rene Quaglia

• Objeto Tridimensional Sub 15: Julia Castiñeira; Universitarios: Natalia Buonavitta y Adultos Mayores: Carlos Adalberto Jesus

• Danza Folklore Sub 15: Juan Bautista Martínez- Delfina Balmonde; Danza Folklore Sub 18: Giuliano Naim- Luciana Olivieri Iribarren; Danza Folklore Adultos Mayores: Adriana Maschietto- Daniel Santilli; Danza Folklore PCD: Maria Esperanza Acuña- Daniel Fernández; Danza Tango Adultos Mayores: Maria Graciela Solioz- Jose Luis Oppezzo

• Malambo Sub 15: Antonio Joaquín Lobo; Malambo Sub 18: Matías Catriel Gonzalez

• Cocineros Bonaerenses: Plato Principal Sub 15: Eugenio Velazco; Plato Principal Sub 18: Florencia Vergara; Plato Principal Adultos Mayores: Maria Josefa Vega; Postre Sub 15: Amalia Fanuchi; Postre Sub 18: Mora Ochoa; Postre Adultos Mayores: Sara Inés Ravinovich

• Freestyle Sub 18: Gianfranco Dinatale; Freestyle Universitarios: Tomas Benítez

• Rock: Walicho, integrado por Santino Defacio, Rodrigo Giachino, Alondra Campilongo, Agustín Funes, y Bautista Roldán

• Cumbia: Amaranto integrado por ana Clara Gelmini, Francisco filiberti, Santino lere, Juan O. Gigena y Bautista Aguiar.

• Arte Circense Juveniles: Delfina Alonso

• Solista Vocal Sub 15: Mía Ortiz; Solista Vocal Sub 18: Manuela Machado; Solista Vocal Universitarios: Miguel Brunel; Solista Vocal Adultos Mayores: Daniel Longo