El intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, recibió la visita del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en el marco de la entrega de tres nuevos móviles para el Comando de Prevención Rural (C.P.R.).

En presencia de los medios de comunicación, y acompañados por el presidente de la Sociedad Rural de Pehuajó Lucas Semper, el ministro de seguridad brindó una conferencia donde habló un poco de la situación de la Provincia de Buenos Aires en materia de seguridad.

"Cuando viene un ministro a Pehuajó me pongo muy contento, porque no hay que olvidar que durante cuatro años ningún ministro pisó nuestra ciudad y fuimos el municipio que menos recursos recibió de la Provincia de Buenos Aires. Durante cuatro años nos sacaron móviles, no recibimos material ni personal. Tenemos 3 mil kilómetros de caminos rurales y 450 mil hectáreas así que celebró tener nuevos móviles" expresó el alcalde.

Click to enlarge A fallback.

Por otro lado, Sergio Berni contó un poco de los proyectos planificados a futuro para la provincia, la situación en seguridad y el avance del trabajo que se viene haciendo desde el gobierno: “Hoy es un día importante para nosotros ya que es la materialización de uno de los tantos compromisos que ha hecho el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires desde que comenzó la gestión. Uno de los reclamos más importantes que había era la falta de seguridad rural para aquellas personas del campo que están todo el día trabajando. Ese compromiso lo hemos asumido y fue tal, que el Gobernador decidió aprobar la creación de la policía rural como una especialidad, y la creamos porque no es lo mismo el delito urbano que el delito rural. Formamos la escuela de policía rural que funciona en Olavarría, incorporamos mil cadetes próximos a recibirse y todo este trabajo tiene que ver con darles las herramientas necesarias a la policía rural para llevar adelante su trabajo”.

"Nosotros entendemos que tenemos una responsabilidad que es la de cuidar a nuestros productores que son los que generan la riqueza en esta Provincia profunda y brindarles tranquilidad que mientras ellos están trabajando, hay una policía que los cuida. Y para ello, es fundamental la incorporación de móviles ya que desde el 2016 que no se entregaban patrulleros a la policía rural", destacó el funcionario.

Para finalizar, Lucas Semper, enfatizó la importancia del trabajo en conjunto "la verdad que con la polocía rural siempre nos manejamos muy bien y trabajan de forma muy seria. El hecho de renovar unidades y el de poder contar con más personal es muy importante"