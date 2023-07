Zurro, en sus redes, expresó “Ya es tarde noche en Pehuajó, hemos hecho una recorrida importante, pero no queríamos dejar de pasar por esto que me enamora, me energiza. No tengo palabras para expresar lo que siento, ¿sabe qué es esto? la mejor guardia de la Provincia de Buenos Aires, para que usted venga y se atienda como en ningún lado”.

Te puede interesar:

MIRÁ TAMBIÉN Vuelve el Tren Sanitario a San Pedro

Zurro: “En un lugar donde había vacas y alambre, ustedes van a ver viviendas”

“Hicimos mucho más de lo que soñamos, y mire qué hicimos en la salud y lo que vamos a hacer, por eso siempre les digo, pasado, presente y muchísimo futuro. Estoy esperando el 15 con una ansiedad única, me ocupa mi cabeza el 15, pienso en el 15, pienso en usted, pienso en la guardia nueva. Impresionante el Hospital Público, muchas gracias Partido de Pehuajó, por tanto”, añadió.

MIRÁ TAMBIÉN Valenzuela dijo que Santilli es el que puede polarizar y ganarle a Kicillof en octubre

Mientras tanto, el director del Hospital Claudio Rosello, dijo: “Estamos cada día más cerca de la inauguración de la Guardia, un lugar maravilloso, un lugar soñado, realmente quiero felicitar al Intendente Municipal, Pablo Zurro, porque a este lugar lo soñó, lo planificó, lo gestionó y ya es un hecho real. El objetivo es cuidar la salud de todo su pueblo, el pueblo que tanto ama”.

Por su parte Luis Fanti, secretario de Obras Públicas, se refirió a la obra en sí, expresando que “la obra está muy avanzada, estamos en los últimos trabajos, ya está todo lo que es la caldera y la calefacción conectada, ya están los aire acondicionados, ya se han colocado las cialíticas en el showroom, ya están todos los gases médicos instalados en todo lo que es la guardia, así que bueno, con los últimos trabajos ya muy pronto a terminarse y muy contentos cómo ha quedado esta guardia que muy pronto va a estar abierta para que la puedan usar todos los pehuajenses”.