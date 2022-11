Durante la gestión del intendente Diego Valenzuela se avanzó fuertemente en mejorar la seguridad de las familias del municipio. Una prueba de ello es la creación de la Secretaría de seguridad y del Centro de Monitoreo en la localidad de Villa Bosch. El intendente y su equipo recibieron a Patricia Bullrich para repasar los desafíos de la seguridad en la provincia de Buenos Aires y las herramientas para mejorar la prevención del delito. “Patricia siempre dio muestras de una lucha incansable contra la inseguridad. Hemos trabajado mucho y en equipo en sus tiempos de ministra, y siempre tuvo la decisión política de combatir a los narcos y a los delincuentes, cosa que hoy no vemos en los gobiernos nacional y provincial”, comentó el jefe comunal.

Bullrich estuvo acompañada por el ex secretario de Seguridad de la Nación Gerardo Milman, la senadora provincial Lorena Petrovich y la diputada provincial Florencia Retamoso, con quienes recorrió las oficinas y conversó con los equipos de seguridad de Tres de Febrero. Una de las herramientas importantes que se incorporaron en el distrito justamente fue el sistema de alarma vecinal “Ojos en alerta”, una experiencia positiva que surgió en San Miguel donde gobernó De la Torre y hoy administra Jaime Méndez. "Este centro de monitoreo y la planificación que hay en Tres de Febrero muestra la voluntad y el equipo que decide tomar la seguridad como una decisión real", destacó la ex Ministra.

Valenzuela estuvo acompañado de su secretario de Seguridad, Daniel Neira, e integrantes de su equipo. Sobre la visita, el jefe comunal, destacó también: “Con Patricia tenemos una visión compartida sobre cómo combatir el delito. Se requiere de mucha decisión política, inversión en equipamiento y tecnología, respaldo a la fuerza, y ponerse del lado de las víctimas y no de los delincuentes”, y agregó: “En 2023 tenemos una gran oportunidad; debemos estar unidos para trabajar por las familias de bien y contra la inseguridad, el tema número uno de los bonaerenses”. Por su parte, Bullrich expresó: "Es un equipo que nosotros conocemos, que construimos juntos con el intendente Diego Valenzuela y que seguimos apoyándolo con todas nuestras fuerzas".

Para finalizar, Valenzuela le contó a la presidenta del PRO todos los proyectos de seguridad que llevó a cabo a lo largo de su gestión en el partido: “Llegué en 2015 y no teníamos ni Secretaría de Seguridad. Ahora está el COM, superamos las mil cámaras de seguridad, avanzamos en un Anillo Digital para detectar vehículos con pedido de captura, los Corredores Escolares Seguros, un nuevo número de Denuncias Anónimas, Ojos en Alerta, compramos motos, patrulleros y capacitamos al equipo. No nos cruzamos de brazos ante la inseguridad”