Ya sea por la suciedad en barrios y parajes, por la falta de médicos en los hospitales, por la recurrencia de hechos violentos o por tener, en general, una gestión “muy chata”, el intendente del partido de Patagones, José Luis Zara, suele ser blanco de críticas, y así te lo hemos ido contando a través del tiempo.

El concejal Santiago Dalmau, del Frente de Todos (FdT), dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre los problemas que existen en el distrito y apuntó a un “desgaste” de la gestión que hace que en el distrito sólo se ejecuten obras a través del gobierno provincial y el nacional. También lamentó la “falta de transparencia” en el municipio.

Escuchá la entrevista:

–¿Qué balance puede hacer de estos años de gestión de José Luis Zara al frente del municipio?

Éste es el segundo mandato: casi ocho años de gestión de Juntos por el Cambio (JxC). Vemos cómo se ha ido desinflando por la poca iniciativa que hay en una gestión que va en piloto automático y un desgaste que hace que se vaya atrás del problema. Nosotros, como concejales, una de las funciones que tenemos es justamente controlar la gestión y, por supuesto, ser la voz del vecino en el Concejo Deliberante, y lo que vemos es que tenemos que ir marcando la agenda por la falta de planificación que hay en la gestión de Zara, con funcionarios que vienen de la primera hora, que no están a la altura de las circunstancias, porque no es para cualquiera ser funcionario público si querés dar el mejor rendimiento, que es lo que necesitan los vecinos. Vemos que hay funcionarios que tienen horario de empleado y con las responsabilidades que implica ser funcionario. En definitiva, lo que vemos es un desgaste en la gestión, una falta de gestión que sí ha sido equilibrada con gran presencia del gobierno provincial y nacional en Patagones. Nosotros, por supuesto, hemos acompañado todas las iniciativas. Hemos viajado a la ciudad de La Plata, a Buenos Aires, como bloque del FdT, para gestionar obras y programas que lleguen al pueblo de Patagones, pero sí te diría que esta ausencia de gestión y esta poca iniciativa por parte de la administración del intendente Zara ha sido un poco equilibrada por la gran presencia que han tenido la Provincia y la Nación, con obras y programas que son históricos para el partido.

–¿Cuáles son los problemas que preocupan hoy a los vecinos de Patagones?

Sobre todo, tenemos un gran problema con la salud. Por supuesto que hay otros; lo que sucede es que es un tema de vital importancia para las familias. Tenemos en Patagones un hospital que es municipal, que ha sido municipalizado, y tenemos una salud que se ha ido centralizando en la cabecera. Tenemos localidades que distan 150 kilómetros de la cabecera y teníamos una salud que en las localidades podía resolver una mayor cantidad de consultas y demandas, incluso con quirófanos en Villalonga, en Stroeder. Hoy se ha visto reducida la salud a salas de primeros auxilios en las localidades y una salud que funciona por atención en la guardia, lo que hace que la guardia colapse y no se llegue a atender la demanda de los vecinos y vecinas de Patagones. Nos preocupa mucho la falta de profesionales, porque hay coberturas que no se están realizando. Tenemos, por supuesto, la suerte de contar con el auxilio de Viedma. Somos una ciudad que está pegada a Viedma: nos une un puente. Eso descomprime un poco la demanda local, por los sanatorios privados que ahí se encuentran. Pero nos preocupa mucho, porque vemos que no solamente no se ha recuperado la situación de la salud y las prestaciones que supo tener Patagones, sino que viene mermando año tras año, y es algo que no se ha abordado con la seriedad que este tema requiere.

Por otro lado, como concejales, nos preocupa mucho la falta de transparencia en la gestión. Es una gestión muy opaca. Esto se ha visto publicado en el ranking de la Fundación ASAP, que año a año publica el cumplimiento de normas de transparencia por parte de municipios de la provincia de Buenos Aires. Patagones está entre los municipios con escaso cumplimiento, y lo vemos cuando queremos acceder a la información pública: el Boletín Fiscal, donde básicamente se esconden normas, decretos que dicta el municipio, a los cuales no podemos acceder. Ya hemos pedido varios informes que no han sido contestados. Somos concejales que no tenemos acceso a la Clave RAFAM, que es el sistema que permite hacer el seguimiento de los gastos, de cómo se ejecuta el presupuesto, a quiénes se contrata, por qué montos. Hemos enviado cantidad de notas y no pudimos acceder todavía a la Clave RAFAM. Y hay denuncias también por discrecionalidad en la adjudicación de viviendas y de bienes del Estado, sobre todo familias que han sido afectadas por inscripción a vivienda, que les tocaba su vivienda y no han podido acceder porque se ha otorgado esos bienes públicos a punteros municipales. Es una situación que verdaderamente nos preocupa y, por supuesto, vamos a seguir insistiendo.

Por último, te diría que es muy preocupante lo que vemos y la información a que hemos accedido sobre la situación de los trabajadores municipales. Tenemos muy bajos salarios para nuestros trabajadores. Un básico inicial empieza en $ 18.000. Y con mucho dinero que se abona al trabajador en negro, lo que hace que los jubilados, el día de mañana, tengan jubilaciones que rondan los 25, 30.000 pesos. Esa es una situación que nos preocupa mucho. Gran cantidad de trabajadores precarizados, trabajadores monotributistas que prestan servicio en la Municipalidad. Para darte un número, hay 1300 empleados del municipio y cerca de 600 monotributistas para un municipio de 35.000 habitantes (veremos ahora el Censo).

–Evidentemente, la relación entre la oposición y el Ejecutivo es difícil, ¿no? Pero ¿cómo es el vínculo del intendente con los vecinos? ¿Es un intendente que recorre los barrios, que está en el territorio?

Mirá, en un primer momento te diría que sí. Cuando te digo que es una gestión que tiene un desgaste, es porque, justamente, se ha ido alejando del vecino. Ha tenido una impronta de querer estar en su momento; lo que pasa es que, a medida que pasan los años y los problemas no se resuelven, el vecino, cuando puede, lo manifiesta, ¿no? Sobre todo cuando tiene la posibilidad de acceder a un funcionario, lo que siempre en Patagones es difícil. Y ahí es cuando se produce esa ruptura, ¿no?, porque a veces hay cosas que el funcionario no quiere escuchar, o demandas que no quiere atender o no ha podido resolver, y lo mejor es quizás, en ese momento, tratar de ir esquivando el problema, que es lo que nosotros venimos viendo.

Sí hay una fuerte presencia a través de redes sociales. Te diría que la relación entre las publicaciones en redes sociales y las gestiones y obras y soluciones efectivamente cumplidas es desproporcionada, porque podemos ver semana tras semana la misma foto sobre el mismo pozo, la misma obra, él subido a un camión de Vialidad Provincial que está arreglando un camino. En eso sí ha tenido una gran impronta. Pero se ha ido diluyendo esa cercanía con el vecino, porque, claro, pasan los años y el vecino quiere soluciones: ya no que le prestes el oído, sino que resuelvas problemas.

–Por último, ¿cómo se prepara el Frente de Todos para disputar la intendencia este año?

Nosotros comenzamos las charlas, las reuniones dentro de todos los sectores que componen el FdT. Sabemos el desafío que implica, cuando no sos gobierno, tener una conducción homogénea, pero sí entendemos que tenemos las posibilidades para ganar, para llevar adelante nuestro proyecto. Y lo que hemos estado haciendo hace ya varios meses es reunirnos con los distintos sectores, tanto Frente Renovador, movimientos sociales, el PJ con su consejo directivo, y todos aquellos compañeros y compañeras que han venido trabajando en estos años, para poder aunar el proyecto y la idea y sobre eso ir trabajando. Nosotros no queremos que sea un frente electoral, sino que nos una la necesidad de mejorar nuestro partido, la situación de nuestros vecinos, que vemos que se ha ido deteriorando. Hemos tenido una buena elección en 2021 en el marco de lo difícil que ha sido para el FdT en la sexta sección, con una elección de cuatro concejales para JxC y cuatro para nosotros, y creemos que con el trabajo que venimos haciendo y con la unidad vamos a poder acceder al gobierno en Patagones. Una elección que en 2019 se perdió por 23 votos, y que ahora, con el desgaste que te he contado de la gestión local, creemos que vamos a tener las condiciones para volver al gobierno y poder implementar lo que ya se ha venido haciendo en otros años y las ideas que desde el Concejo Deliberante también sostenemos