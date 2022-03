Patagones: Con “hospitales sin directores” y “pocos profesionales”, afirman que José Luis Zara “deja la salud a la buena de Dios” En diálogo exclusivo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el presidente del bloque de concejales del Frente de Todos en Patagones, Ariel Zvenger, analizó la situación de su distrito y aseguró que a la gestión del intendente José Luis Zara no garantiza los “derechos básicos”. “Si no fuera por los gobiernos provincial y nacional, Patagones hoy no tendría ningún tipo de obra”, aseveró.

Ariel Zvenger

Continúa lamentablemente el conflicto con las tierras de la Escuela Spegazzini. Desde el bloque que usted encabeza, han advertido que el Municipio avanza en el loteo de estos terrenos que utiliza la institución hace más de 40 años. Todos estos hechos, los cortes de alambrado, las calles que se han abierto y la entrega de terrenos a familias, ¿se ha hecho de espaldas a la comunidad?

Sí, si. Es tal cual. Es una escuela que viene trabajando en esas tierras hace más de 40 años con proyectos educativos, productivos y de un día para otro aparecieron funcionarios municipales, cortaron los alambres y dejaron los animales en la calle.

MIRÁ TAMBIÉN Posse: "Renovamos nuestro compromiso para seguir trabajando en la concientización y prevención del grooming"

Además fueron con estacas y le entregaron a vecinos lotes que no tienen ningún tipo de mensura, ningún tipo de aprobación de tejido urbano a nivel provincial y local menos todavía.

Presidente del bloque de concejales del Frente de Todos en Patagones, Ariel Zvenger,

MIRÁ TAMBIÉN Morón: se entregaron más de 700 pases multimodales

Usted señaló que el bloque de Juntos ha presentado un proyecto en relacion a este tema, pero ustedes no han podido estudiarlo en profundidad. ¿Cree que falta diálogo por parte del oficialismo a nivel local?

A nivel local desde el 10 de diciembre a la fecha a la oposición no le han permitido avanzar en ningún proyecto. No nos han dado ninguna comisión de todas las que hay.

¿Les quitaron las presidencias de las comisiones?

Las presidencias y las mayorías de todas las comisiones, siendo que la oposición hoy tiene ocho concejales. Somos ocho y ocho, pero no han quitado la mayoría en todo. No nos permiten poder trabajar en base a lo que ha expresado el pueblo de Patagones. Hoy Cambiemos tiene la mayoría y la aplica en el Concejo Deliberante, dando por tierra el discurso del intendente que llama a trabajar de forma mancomunada, y a los 20 minutos nos saca todas las comisiones. Esto pasó en el discurso de inauguración de sesiones.

"Si no fuera por los gobiernos provincial y nacional, Patagones hoy no tendría ningún tipo de obra"

Si no fuera por los gobiernos provincial y nacional, Patagones hoy no tendría ningún tipo de obra, mano de obra para la construcción, y un sinnúmero de beneficios que le están llegando por parte de los gobiernos provincial y nacional.

Lo llevo a otro punto crítico del distrito que es el transporte público. Han presentado desde el Frente de Todos un proyecto en el Concejo Deliberante, pero que también fue rechazado por el oficialismo. ¿Cuál es la situación del transporte en la ciudad?

Se complica la situación porque nosotros estamos lindantes con una capital de otra provincia y es difícil articular entre dos municipios y encima de diferentes provincias. El transporte en nuestra localidad no es redituable para las empresas y lo que nosotros sostenemos es que el Estado debe estar presente, acompañando a la empresa para garantizar el derecho a llegar a las universidades, al trabajo, a la escuela. Nosotros planteamos en este caso que si el Estado provincial no está, el Estado local debe estar presente tratando de solucionar esta cuestión. Es lo que vamos a acompañar si el Ejecutivo decide subsidiar con combustible o con algún beneficio hacia la empresa prestataria. El transporte público es necesario y debe estar garantizado.

Si pudiera definir la gestión de José Luis Zara en dos o tres palabras, ¿cuáles serían?

La gestión del intendente Zara es una gestión autoritaria que apunta a resolver problemas de una clase alta que son los menos y que ha dejado varias cuestiones importantes a la buena de Dios, principalmente lo que es la salud pública. Hoy tenemos hospitales sin directores, la mayoría de los profesionales se han ido a otras localidades, no tenemos especialidades en los CAPS.

"El principal problema de esta gestión es la falta de conciencia social"

El principal problema de esta gestión es la falta de conciencia social, la falta de poder llegar a la gente que menos tiene con derechos básicos son la salud, la educación. Lo dice el intendente en el discurso inaugural, casi el 90% de las acciones son llevadas a cabo gracias a la Nación y a la Provincia, y a nivel local es muy poco lo que se hace. La gestión del intendente es de chata a pobre