No es la primera vez que Edgardo Battaglia recibe duras críticas por su desempeño en la intendencia de General Arenales. GRUPOLAPROVINCIA.COM te contaba oportunamente sobre los cuestionamientos por la falta de atención al déficit de viviendas o la falta de oportunidades de trabajo para los jóvenes.

Ahora, dialogamos con Silvia Lugano, precandidata a intendenta por Unión por la Patria (UxP), quien puso el foco en las deficiencias en las áreas de salud y educación.

–Durante muchos años usted ha demostrado un fuerte compromiso con el desarrollo de la comunidad. ¿Con qué expectativas encara este nuevo desafío de su carrera política?

Como vos lo decís, venimos trabajando hace mucho tiempo, estando en el territorio, a disposición, al servicio, atendiendo necesidades, y sobre todo, escuchando la voz de nuestros vecinos. Más allá de todo esto que estamos hablando, que es el trabajo diario, y lo que uno siempre siente, y lo hace desde este espacio, lo hace desde un lugar por convicción, por ideales, yo te tengo que decir que llego a este lugar gracias a una organización que es una familia, que es la Corriente Peronista, liderada por nuestra ministra de gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez. Y uno tiene que ser agradecido de estas cosas, porque allá por unos cuantos años atrás, en el 2015, nos vamos del gobierno, volvemos a trabajar en el 2017 y yo soy candidata como primer concejal en ese momento con la lista de Cristina Kirchner, y llego a ocupar una banca. Pero en el 2018, 2019, aparece (que ya la conocíamos, por supuesto) Viviana Guzzo, nuestra diputada de la cuarta, toldense. Y ella me tomó de la mano y me llevó hacia esta organización maravillosa que es la Corriente Peronista. Y desde ahí seguimos afianzando esos cimientos para una construcción en conjunto y una construcción para la gente, para todos y todas.

–En este sentido, me gustaría conocer principalmente cuáles son los ejes de trabajo a abordar en caso de que usted llegue a la intendencia. ¿Cuáles son esos puntos clave para cambiar de manera urgente en la ciudad?

Lo bueno, lo que te da el estar en permanente contacto con la gente, es que uno ya conoce todo lo que sucede alrededor. Y te tengo que decir que nuestro distrito, General Arenales, es un distrito complejo, en el sentido de que nuestro contexto tiene cinco localidades, las cuales tienen mucha distancia entre sí. De hecho yo hoy estoy como jefa de ANSES, y una de las primeras cosas que tuve que hacer es llevar el organismo a las distintas localidades. Lo que me pasó también en su momento con el hospital, cuando había algunas situaciones de que teníamos que trasladar especialidades como ginecología a las distintas localidades, porque las personas no pueden trasladarse. Hay personas que no tienen cómo trasladarse. Entonces llegaban esas mamás a dedo con sus hijos, a lo mejor a llenar un formulario para una asignación familiar. Esa necesidad la fuimos subsanando llegando nosotros a las localidades. Y también a las casas mismas, ¿no? Llevando trámites, atendiendo, asesorando, de distintas formas.

Yo siempre digo que no hay que prometer lo que no podamos hacer. Que tenemos ganas de hacer mucho, sí, pero yo no puedo empezar prometiendo un parque industrial cuando veo que en mi distrito las calles de nuestras localidades están en condiciones desfavorables; cuando vemos que hacen falta viviendas. Desde el 2015 que no se construye una vivienda; en el gobierno de Vidal no llegó ninguna vivienda. Y sabemos que el gobierno de nuestro querido Axel Kicillof ha llenado de viviendas toda la provincia de Buenos Aires. O sea, él no mira el color político. De hecho, hoy, dentro de nuestro distrito, tenemos todas las obras, todas, con recursos y presupuesto provincial, no con recursos ni presupuesto municipal. O sea que todas las obras que llegaron a nuestro distrito fueron mandadas por nuestro gobernador, fueron traídas por nuestro gobernador. Y está más que a las claras que él no hace distinción de colores políticos; todo lo contrario. Pero en el caso de vivienda es falta de gestión. En el caso de vivienda necesitamos dentro de nuestro distrito tener terrenos. Y eso es una responsabilidad del municipio: comprar terrenos para que el gobierno de la provincia nos dé esa solución. Son tan imperiosas las viviendas porque no hay. Sacá la cuenta: desde el 2015 a hoy, sin viviendas, ya no hay ni siquiera casas para alquilar.

–Una situación compleja realmente, en medio de esta crisis habitacional que atraviesa todo el país.

Exactamente. Pero nuestro distrito mucho más, porque en otros distritos se han ido construyendo viviendas y vos lo podés ver, pero nosotros no. Hace muy poco estuvo el gobierno municipal sorteando terrenos, que subdividieron y los sortearon, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está la solución? Esas personas no pueden poner un ladrillo en ese terreno. Entonces es complejo, en el sentido de que hay necesidades básicas, sencillas, concretas, que tienen que ser solucionadas ya, ayer.

Como esa, la salud. En salud necesitamos que se garanticen las guardias activas en todo el distrito. El distrito tiene un hospital municipal en la cabecera, que es General Arenales, y cada una de las localidades tiene una sala de primeros auxilios. Y te vuelvo a repetir: como tenemos las distancias, que son importantes entre localidad y localidad, es imperioso que tengas un médico. Es imperioso que tengas ahí, en el momento y en el lugar, cuando lo necesitás, esa atención primaria para poder resolver, porque si no, no llegamos al hospital, o no llegamos a Junín.

En educación también es preocupante. Durante el gobierno en que estuvimos nosotros trabajando, hasta el 2015, teníamos una fundación llamada FAEGA, que garantizaba las casas de estudios para los chicos que querían estudiar en otro distrito y la beca que les permitía subsanar todos esos gastos, llevar adelante todo lo que lo que significaba estudiar en otro lugar. Hoy tampoco tenemos eso a mano. Necesitamos reflotar esa bendita FAEGA que teníamos en ese momento, que ya ellos le dieron otro nombre, pero hoy estoy en el Concejo Deliberante y durante todo este tiempo (desde 2017 estuve en mi primer gestión, en el 2021 renové la banca) hemos pedido millones, pero millones de pedidos de informes al respecto y hacia otros temas y nunca tuvimos la respuesta de ninguno. Entre ellos queríamos una respuesta concreta de a quiénes se les adjudicaba esa beca. ¿Quiénes eran los beneficiarios? ¿Cuántos eran? ¿Cuánto cobraban? Bueno, todo eso no lo tenemos. Y la gente en el día a día está desesperada porque no puede mandar a sus hijos a estudiar. Y eso no sólo hace que el distrito se empobrezca, sino que también esos jóvenes que se van a estudiar, que logran ir a estudiar, no vuelven.

Silvia Lugano junto a Axel Kicillof y Verónica Magario.

–Silvia, en base a esta evaluación que usted hace, que pareciera ser muy crítica, de la situación del distrito, ¿cómo calificaría la gestión de Edgardo Battaglia, que es una ramificación de la de Érica Revilla, la exintendenta que ahora ha decidido volver a presentarse para un nuevo mandato?

Mirá, yo creo que el doctor Edgardo Battaglia, con el que hemos compartido el recinto en el Honorable Concejo Deliberante, ha tenido muy poco tiempo dentro de la función. Entonces, yo creo que cuando uno tiene que ser crítico, es crítico de las cosas que necesitamos que se hagan ya, y es crítico de lo que uno piensa que lo podemos hacer de otra manera. Uno no habla de la persona. Yo siempre digo: somos adversarios y no enemigos. Pero creo que no se le dio tampoco la oportunidad de tener más tiempo, me parece, dentro de lo que es el Poder Ejecutivo. Pero de todos modos, yo creo que, ya desde lo que es el radicalismo, o lo que es Cambiemos, hay hoy tres listas dentro de este espacio, hay distintas ramas, yo creo que tenemos diferentes formas de trabajo.

Nuestro espacio, el espacio peronista, el espacio de UxP, el espacio que hoy representamos, es un espacio que trabaja para la gente. Y trabaja para todos, pero atiende las necesidades desde el más pequeño al que más tiene, o sea, del que menos tiene al que más tiene. Porque cuando uno entra en un lugar como el municipio, yo siempre digo: es una localidad chica, no somos políticos, somos personas comunes, que trabajamos y que estamos a disposición y al servicio de los demás. Si no, nos quedaríamos en casa o pondríamos un kiosco, ¿no? El día que no tenemos ganas de atender, cerramos. Cuando uno elige esto, esto es un camino de servicio, y es una vocación en la que vos tenés que estar al servicio de todo y tenés que atender a todo el mundo. No podés elegir no atender.

–¿Y nota, Silvia, que del lado de la gestión municipal falta esto, falta ganas quizás de gestionar, ganas de atender las necesidades de todos los habitantes por igual?

Yo creo que sí, porque de hecho tenemos un gobierno provincial que tiene innumerables programas de gobierno que no han sido bajados. Mirá qué sencillo. No es una imposibilidad, porque el gobierno provincial no escatima en bajar ni programas ni presupuesto para obras públicas. En el verano, en enero, fuimos a una sesión extraordinaria porque para Ascensión llegaban 33 millones de pesos para obras de cordón cuneta.

Hay algo con lo que tenemos que terminar, lo creo en lo personal. Creo que si nos pusiéramos a trabajar todos juntos, y dejáramos de pelear por los lugares, por el poder y por el dinero, sería todo mucho más fácil. Porque si tenés un gobierno que te envía las cosas, y no las gestionás porque no es tu gobierno, o porque no es de tu mismo color político, o viceversa, no llegamos a ningún lado, porque todo se pierde en la pelea. Y hoy la gente está cansada de escuchar peleas entre nosotros. Hoy la gente quiere soluciones concretas.

Por eso yo te decía que nosotros queremos apuntar a soluciones concretas. Si uno llega al municipio, lo que tiene que hacer es, primero, tener en claro que como intendente, uno es un empleado al servicio de la gente. Es un empleado público que está al servicio de la gente. Por lo tanto, no debe ser de otra manera. Segundo, tratar de seguir conformando un espacio, un equipo, como el que tenemos, y creando espacios y áreas donde todos puedan trabajar, donde todos puedan colaborar, donde todos puedan expresar sus opiniones. Necesitamos de los distintos actores y de las distintas miradas para que nuestro distrito florezca, porque si no es imposible. La individualidad no sirve en ningún aspecto, ni en ningún ámbito.

Yo creo que eso es lo que nos está faltando: una mirada amplia, una mirada en equipo, un trabajo en equipo, la creación de lugares públicos donde podamos disfrutar de lo que es la familia. Yo soy maestra jardinera, y me tocó la vida pasar por distintos lugares, como el hospital, que es un lugar sensible, ayudando en la vacunación, estar hoy en ANSES que es un lugar sensible. Pero yo siempre tomo como ejemplo las palabras de Evita, que ella decía que el amor alarga la mirada de la inteligencia. Y lo tengo como premisa. Porque difícilmente podamos hacer las cosas bien, podemos equivocarnos, porque el hacer te lleva a equivocarte, pero cuando uno las cosas las hace con amor, uno cuando realmente hace las cosas con ganas, te equivocás menos y no hacés daño. Porque yo creo que cuando ponés de antemano el amor, vos pensás en el otro, y también te ponés en el lugar del otro. Porque si no entendés lo que es pasar por un hospital público, si no entendés lo que es no llegar a fin de mes, difícilmente te puedas poner en el lugar de ese empleado que está cobrando poco y no llega a fin de mes y está buscando una changuita en el horario en que no está trabajando para darles de comer a sus hijos. Entonces yo creo que es un abanico de situaciones que van con el don de buena persona.