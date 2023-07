No es la primera vez que se cuestiona la gestión de Lisandro Matzkin al frente del municipio de Coronel Pringles. Desde GRUPOLAPROVINCIA.COM ya te contamos que se lo critica por pagar sueldos por debajo de la línea de pobreza, por no generar trabajo para los jóvenes y por no tener políticas estructurales en materia alimentaria o en salud mental, por ejemplo.

En esta ocasión, entrevistamos a Maximiliano Elormendi, precandidato a intendente por el Frente Renovador en Unión por la Patria (UxP), quien puso el foco en el problema de la inseguridad y en la falta de contacto entre la administración municipal y los vecinos.

Escuchá la entrevista:

–En principio, me gustaría conocer qué es lo que lo ha motivado a participar como candidato a jefe comunal en las próximas elecciones.

¿Qué me motiva de la política? Bueno, yo no vengo de la política, vengo del comercio. Desde los trece años que trabajo en el comercio alimenticio. Y, bueno, me cansé de escuchar a la gente quejarse detrás de un mostrador, y pasé a involucrarme en política, que es la herramienta con la que se puede transformar a una ciudad.

–¿Y qué cambios urgentes necesita la ciudad? ¿Cómo se puede mejorar hoy Coronel Pringles?

El cambio urgente es el trabajo, la seguridad, muchísimas cosas. Es interminable. La verdad que esta gestión no ha convencido, no ha hecho lo que prometió en campaña. En tránsito también tenemos problemas. Robo de hacienda; perritos callejeros. Seguimos sin solución. Lo más preocupante es, como te decía, los jóvenes que no trabajan ni estudian: falta de oportunidades, no hay acompañamiento del Estado y, bueno, caen en el delito, en la droga, en el alcohol, lamentablemente.

–Y teniendo en cuenta que es una ciudad del interior, también chica en cuanto a cantidad de habitantes, ¿el crecimiento del delito y de las drogas lo nota usted a diario, Maximiliano?

Sí, sí, ha crecido mucho. Ya te digo, el trabajador social no sale más a la calle, no entendemos por qué. Nosotros creemos que lo mejor sería que trabajen en equipo, en conjunto, con asistentes sociales, con directoras de escuelas, para ver por qué esos chicos no trabajan ni estudian, ¿no? La verdad que sí, muy preocupados, y con muchas ganas de ser otra alternativa más para que la gente nos vote.

–¿Y la gestión de Lisandro Matzkin a estos problemas los esquiva? ¿Mira para otro lado?

Totalmente. Por ejemplo, yo te doy un caso que tenemos nosotros. Yo hace dos años que soy elegido; Sergio Massa me elige como referente para Coronel Pringles del Frente Renovador. Bueno, formé una lista de trabajo, un equipo de trabajo maravilloso, incansable: todos comerciantes que nunca estuvimos en política, maestras, hasta empleados rurales. Muy diversa la lista. Por ejemplo, yo llevo una gestión con el centro de día, que es un centro muy especial con chicos con discapacidad, y no tuvo respuesta. Tres años pidiéndole al intendente que le haga esa gestión y no fue ni recibida la institución. Y se acercó a mi supermercado la chica a hablar conmigo y yo, sin ser nada, traje al diputado nacional Daniel Arroyo y lo pudimos solucionar. Era la recategorización: pasar de idioma a PAMI.

Maximiliano Elormendi.

Y así, muchísimas cosas. Por ejemplo, un incendio muy grande que hubo en una empresa que generaba siete puestos de trabajo. De un día para otro se prende todo fuego, se queda sin nada. Gracias al contacto directo que tenemos con Sergio Massa (gracias a Dios que me escucha, prácticamente toda la semana hablamos), le solucionamos también un problemón. No es que le dimos plata, sino que le destrabamos una mercadería que tenía en China trabada, y lo pudimos hacer para que esa empresa hoy siga con los siete empleados y haya agregado cinco empleados más. Por eso nos motiva cada vez más trabajar en política. Haciendo bien las cosas se pueden hacer grandes cosas.

–¿Y por qué esta actitud del intendente? Digo, ¿es común, es normal que él se maneje así, de espaldas a la sociedad?

Mi autoservicio parece un municipio. La gente va a preguntarme a mí qué puede hacer, porque el intendente no la escucha. Hay audiencias de gente que está pidiendo hace dos años. La verdad es que no lo entendemos. Nosotros no lo entendemos, porque él le pidió el voto a la gente y después se encerró los cuatro años. En las dos gestiones, ¿eh?, no solamente la del 2019 al 2023, sino la primera, de Carlos Berterret. También hay que decir que era un asistente social, que fue con boleta corta, era un vecinalismo, y a los dos días tranzaron con el macrismo. Y bueno, ahora están tranquilos, se quedaron muy tranquilos, ahí en Juntos por el Cambio (JxC). Al ser vecinalismo, vos quizás tenés que inclinarte hacia el gobierno nacional y provincial de turno, pero ellos se quedaron en JxC. Y no recibieron a nadie, a ningún vecino, vecina, no los escuchan. Traicionaron a un montón de personas. Así que esa es la gestión de él.

–Maximiliano, en este contexto tan delicado que usted describe, que se está viviendo en la ciudad, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de Pringles, pensando ya en las próximas elecciones?

El mensaje que yo les daría a los vecinos de Pringles es que se viene, con Sergio Massa presidente, un país distinto, con el tema del litio, que hay para vender al mundo, con las proteínas, el gasoducto. Se vienen años muy buenos para Argentina. Y para Pringles, si nos votan a nosotros, también, porque todos sabemos las necesidades de los vecinos y vecinas de Pringles. Ya te digo: no somos políticos, venimos de fuera de la política, y estamos todo el día con gente. La mayoría somos comerciantes. Sabemos bien la necesidad de la gente.

Ese es el mensaje que yo les daría: que confíen en nosotros, que les vamos a dar las respuestas. Por ejemplo, yo he solucionado un montón de cosas en silencio, con contactos que tengo en Nación y Provincia, sin ser nada. Así que imaginate, si fuéramos gobierno, lo que haríamos, ¿no? Transformaríamos a Pringles. Estoy convencido totalmente de eso.