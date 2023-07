Ya sea por la inseguridad, por la demora en las obras, por la falta de limpieza o por otros motivos, el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, suele ser blanco de críticas.

GRUPOLAPROVINCIA.COM dialogó con Pablo Swar, precandidato a intendente del distrito (Juntos), para conocer su punto de vista.

Escuchá la entrevista:

20230712 Pablo Swar

–¿Con qué expectativas encara este nuevo desafío político de su vida?

Contento, porque ya venimos hace años trabajando y en cada área que participamos desde el Ejecutivo nos ha tocado tener responsabilidades, en el momento de la gestión anterior. Hemos sido parte del proyecto y lo que tiene que ver con el crecimiento de la ciudad y este último tiempo lo hemos desarrollado, lo hemos estado viviendo de alguna manera con diferentes profesionales de la salud, de la economía. La idea es prepararse, superarse en el camino que uno transita y, previamente, una construcción política que se ha llevado a cabo, que fue muy importante, ¿no? Si uno mira hacia atrás y ve un poco la historia de lo que venimos viviendo, parece que hemos crecido mucho, hemos construido ampliamente un sector que tiene diferentes espacios políticos, donde están conformadas diferentes fuerzas, y la verdad que es para festejar eso, porque de alguna manera uno ha llevado con maduración este proyecto adelante.

–Me gustaría conocer el análisis que hace la gestión de Fabrián Cagliardi al frente del municipio. Usted también es concejal; es un vecino de la ciudad, más allá de su experiencia política. ¿Qué balance hace esta gestión de gobierno?

Sinceramente, a veces uno parece crítico solamente por ser oposición. Pero está más que claro que el vecino es el que de alguna manera enmarca la gestión, hacia dónde va, qué ritmo toma. Y la verdad que el vecino está muy disconforme con la gestión, con la forma de atención que tiene el intendente hacia el vecino, de alguna manera, despectiva. Desde la gestión, cuando se estaba por ingresar al municipio, se planteaba este contacto con el vecino, que no está. Y eso es lo que de alguna manera enoja a la gente: esta cuestión de la mentira, de prometer en pos de llegar al poder y que después todo eso se disuelva, o quede en el camino como una promesa incumplida.

–¿Mintió Fabrián Cagliardi para llegar a la intendencia?

Obviamente que mintió. Obviamente que mintió, porque hoy está más que plasmado. Se pudo ver en la elección pasada. La cantidad de votos que sacó fueron casi menos de la mitad de los que sacó en el 2019. Y estoy convencido de que se va a ver reflejada en esta elección: la gestión, el mal desarrollo, lo poco transparente que fue, todo lo que planteó en campaña, y que se hizo todo lo contrario. Está más que claro que no fue ni transparente ni austero, porque duplicó la planta política, contrató cooperativas de más, hizo un mal uso de los recursos del Estado, y va a estar expuesto cuando termine la gestión.

Pablo Swar.

–Y con un conflicto que caracterizó prácticamente sus cuatro años de gobierno, que es el conflicto con los trabajadores municipales. En las últimas horas se levantó el paro, pero durante dos semanas hubo cese de actividades. La ciudad estuvo en vilo, porque uno de los servicios afectados por este paro fue la recolección de residuos. ¿Qué análisis hace de esta situación?

Bueno, es un poco lo que venimos charlando, ¿no? Este destrato para con el compañero municipal, una cuestión de creer que él maneja al municipio como una empresa, con autoritarismo, con una cuestión de decir “Bueno, si no te gusta te corro del lugar, si no pensás como yo te corro del lugar”, y así ha ido presionando. Y esto fue una cuestión que rompió la relación con el compañero municipal. Es más, yo creo que han tenido mucha paciencia los compañeros en sostener casi cuatro años de un maltrato y una mala gestión en cuanto a lo que fue, no sé, desde el cuidado del compañero hasta la ropa, hasta diferentes pequeños detalles que hacen a la relación humana del Ejecutivo con el compañero. Y eso está más que claro porque está expuesto hoy. Digo, hay un conflicto que no se resuelve y de alguna manera también el intendente juega a degastar al sindicato, a generar una tensión entre el sindicato y los compañeros. En vez de preocuparse por las cuestiones que le faltaban a la ciudad, él está en esas cuestiones de quién tiene más poder, quién es el supremo para esta cuestión de decidir hacia dónde van todos, y me parece que está más que expuesto en la elección, mostrado en las urnas.

–Por último, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de Berisso, pensando ya en las próximas elecciones?

El mensaje para mí es que nos den ese voto de confianza, que vuelvan a tener esa cuotita de fe en que las cosas pueden empezar a tomar un rumbo distinto, sin falsas promesas, sin mentiras, sabiendo que nos vamos a encontrar con un municipio complicado económicamente, pero que eso no va a ser una excusa para que nosotros podamos gestionar y podamos ir dando pasos de crecimiento.

Así que pedirles que nos acompañen, que vuelvan a confiar. Me parece que mi historia representa un poco el trabajo, el compromiso, la palabra, el valor de las convicciones que uno tiene. Y bueno, caminar por ese camino.