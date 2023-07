El nombre de Manuel Passaglia viene frecuentemente asociado a las controversias y escándalos. Desde GRUPOLAPROVINCIA.COM te informamos, por ejemplo, sobre los cuestionamientos por el Código de Convivencia que impulsó para San Nicolás, el municipio que gobierna; sobre las críticas a la privatización del cementerio; sobre la agresión a una abogada ambientalista que intentaba impedir que máquinas del municipio continuaran con una obra que había sido prohibida por la Suprema Corte provincial; y sobre las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito del intendente.

Pero, además, te hemos informado también sobre las críticas a distintos aspectos de su gestión en temas como salud y seguridad. En estos temas se centró el precandidato a intendente por Unión por la Patria (UxP), Luciano Pastocchi, quien dialogó con nosotros.

Escuchá la entrevista:

–En principio, me gustaría conocer qué es lo que lo llevó, lo motivó de alguna manera a presentar esta precandidatura a la intendencia.

Yo hace bastante tiempo que me vengo preparando, que vengo pensando junto a todo un equipo en hacer esta propuesta, en presentar una candidatura a intendente de San Nicolás. Este año se dio de la mejor manera: hemos logrado armar una lista de unidad, armar un equipo de trabajo, así que estamos muy contentos. Pero la realidad es que venimos trabajando, en mi caso, con Sergio Massa del año 2012, pensando en un proyecto de ciudad y preparándome personalmente para este día. Por eso, lo he manifestado en muchos lugares, siento que este es mi momento. Tengo recorrido en la gestión municipal, fui concejal durante dos períodos y actualmente me estoy desarrollando en una oficina descentralizada de un organismo nacional, que es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Así que con toda la fuerza y creo que es el momento indicado. Así que por eso, principalmente, la presentación de la candidatura y, como te decía, la presentación de esta lista que logramos construir. De seis precandidatos que tenían intenciones de ser acá en San Nicolás, cinco están en la lista acompañándome, así que es una gran alegría y un orgullo.

–¿Y cuáles son las principales propuestas que tiene este espacio para cambiarles la vida a los vecinos de San Nicolás?

Si bien tenemos un amplio abanico de propuestas dentro del programa de gobierno, son tres los ejes específicos que estamos llevando adelante como ejes de campaña y también tienen que ver con lo que nos manifiestan los vecinos en cada recorrida, en cada visita, en cada charla que tenemos.

La primera es la pelea contra la inseguridad. San Nicolás desde hace tiempo necesita un plan integral de lucha contra la inseguridad. Hoy la ciudad no posee un organismo municipal que medie entre los vecinos y las fuerzas seguridad, que medie entre los vecinos y la fiscalía y el Servicio Penitenciario. Creemos que la presencia del Estado es muy importante y nada más y nada menos que Sergio Massa, a cuyo espacio yo pertenezco, demostró que en Tigre se puede lograr. Estamos tratando de replicar el modelo de seguridad de Tigre aquí en la ciudad de San Nicolás, y esa es una de las principales propuestas.

Por otra parte, estamos trabajando también en lo que es el proyecto de baja de las tasas municipales. Tenemos un programa de reordenamiento fiscal que nos va a permitir bajar hasta un 50% las tasas municipales. Es otro de los temas que vemos acá en San Nicolás. En 2018 se llevó adelante una reconversión de lo que era la tasa de ABL; hoy se cobra una tasa de desarrollo urbano. En ese momento hubo aumento de hasta el 400% en la tasa de los vecinos. Es otro de los problemas que encontramos: que los vecinos no pueden pagar la tasa. La tasa de cobrabilidad es muy baja, y por eso también vamos a trabajar en ese sentido.

Por último, lo que tiene que ver con las obras de pavimento. Hay muchos barrios de San Nicolás que han sido pavimentados con fondos del Estado provincial o nacional y actualmente este intendente está cobrando esos pavimentos a los vecinos de San Nicolás. En algunos casos nosotros hemos acompañado con acciones judiciales que se encuentran en curso y hay un caso puntual, el del barrio San Eduardo, donde la Justicia dictaminó que no se podía cobrar a los vecinos, y actualmente hay un recurso de amparo que prohíbe el cobro. Lo que vamos a hacer es no cobrar el pavimento a todos aquellos vecinos y vecinas donde la obra fue realizada con fondos del Estado provincial o nacional.

–¿Qué balance puede hacer del gobierno de Manuel Passaglia?

En términos generales, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, que es la de cuidar lo que se hizo bien. Nosotros no venimos a llevar por delante a nadie, no venimos a tirar por la borda el esfuerzo de todos los nicoleños de todos estos años. Y no solamente me estoy refiriendo a la gestión actual, sino también a los intendentes que lo antecedieron, porque todos han dejado su legado y todos han hecho cosas bien por y para San Nicolás. Me parece eso como primera premisa.

Pero por supuesto que hay muchas cosas que no se hicieron; por supuesto que hay muchas cosas que faltan por hacer. Y este intendente tiene una gran deuda que es con la seguridad; tiene una gran deuda que es con la salud. Tenemos la firme convicción de que tenemos que recuperar la atención primaria de salud. San Nicolás hoy no tiene dispensarios. Tenemos que recuperar la atención primaria. Por supuesto que vamos a mantener los hospitales que se están construyendo. Se ha construido un hospital en zona norte, se ha construido en zona oeste, y lamentablemente hace poquito tiempo fue cedido y privatizado al Grupo Oroño. Por supuesto que vamos a hacer ese hospital de atención pública. Y por último, el hospital de zona sur, en el cual hemos tenido gran participación, que se va a realizar con fondos del Estado Nacional por 520 millones de pesos, y hemos intervenido para que el intendente se comprometa en que la gestión sea pública. Lo vamos a mantener. Pero más allá de eso, insisto: estamos convencidos de que hay que reabrir los dispensarios y de que tenemos que llevar la atención primaria de salud a todos los barrios de la ciudad.

–¿Siente el acompañamiento de los vecinos en los barrios? Cabe recordar también que la familia Pasaglia viene gobernando hace muchos años el municipio: primero Ismael, ahora Manuel, Santiago es el candidato natural del espacio para suceder a su hermano. ¿Los vecinos piden un cambio en la conducción del rumbo político de la ciudad?

Mirá, primero hemos formado un equipo. Todos los precandidatos y precandidatas a concejales y a consejeros escolares somos militantes. Somos laburantes, pero militantes. Con lo cual durante todo este tiempo y todos estos años seguimos con presencia en los barrios, seguimos charlando con los vecinos, seguimos ayudando y eso nos da la posibilidad de hoy poder decir que nos reciben bien. Por supuesto que hay muchos que esperan un cambio. Por esto que decías vos, y también nosotros estamos convencidos: que con el tiempo y con los años, ya ha quedado demostrado a lo largo de la historia, las gestiones tienden a enviciarse y tienden a decrecer. Y claramente los vecinos hoy no solamente nos reciben bien, sino que nos manifiestan esto que te estoy diciendo. Y es una gran alegría, porque es fácil hoy en estos tiempos salir, caminar y hablar con la gente, y reciben bien la propuesta y entienden esto que te decía de que hoy existen ciudades como Tigre (y lo pongo como ejemplo, insisto porque Sergio Massa logró revertir la situación allí) y creen y acompañan esta propuesta. Así que sí, muy contento por el recibimiento de los vecinos.