No son pocas las críticas que Fabián Cagliardi ha recibido (y sigue recibiendo) por su gestión al frente del municipio de Berisso. Desde aquí te contábamos, por ejemplo, que se lo acusa de no haber cumplido ninguna de sus promesas, de no dar respuestas ante el crecimiento de la inseguridad o de tener “desamor” por la ciudad que gobierna.

Para el concejal Matías Nanni (Juntos), que es precandidato a intendente por el espacio de Patricia Bullrich, Berisso está “en decadencia” porque ha pasado las últimas décadas como “rehén de malas administraciones”, entre las cuales la actual, la de Cagliardi, se caracteriza, según su visión, por la “burocratización” de los trámites, la “falta de limpieza, de cloacas y de agua” y también, de obras para que los vecinos puedan “vivir dignamente”.

Escuchá la entrevista:

20230704 Matías Nanni

–Me gustaría conocer qué lo ha motivado para presentarse en las próximas elecciones como candidato a intendente en la ciudad.

La verdad que yo vengo ya trabajando hace muchísimo tiempo con mi grupo de trabajo, por más que soy joven (tengo 31 años). Ya fui concejal, éste es mi segundo mandato como concejal de la ciudad, y creíamos que era necesaria una renovación dirigencial en Berisso. Somos un grupo muy joven, la verdad, conformado con profesionales, docentes, médicos, que están dispuestos a involucrarse para sacar a Berisso adelante y de la decadencia en que hoy se encuentra después de muchas gestiones que, la verdad, no han podido hacer crecer a Berisso.

Así que estoy comprometido con este desafío, muy entusiasmado y con muchas ganas de poder aportarle a mi ciudad toda la experiencia que fui adquiriendo y las ideas nuevas que podemos traer también como generación.

–¿Por qué Berisso hoy está en decadencia?

Porque ha sido rehén de malas administraciones en los últimos veinte, veinticinco años. Es una ciudad que en un momento llegó a ser industrial, un motor importante para la región, y hoy es una ciudad dormitorio, donde la gente solamente viene a dormir y se va a trabajar a otras ciudades, o vecinos que trabajan en YPF o simplemente los comercios. Tenemos que volver a apostar a ese Berisso industrial, donde las empresas se instalen en la ciudad, donde el puerto sea ese motor de crecimiento que permita tanto a emprendedores locales como a productores, como también a empresas, instalarse en Berisso y poder generar empleo genuino y volver a poner a Berisso en el lugar donde supo estar alguna vez y que todos estemos orgullosos de la ciudad donde vivimos.

–En esta recorrida que está realizando y que viene realizando ya hace tiempo, estuvo visitando comercios de distintas zonas de la ciudad; charla a diario con los vecinos. ¿Con cuáles problemáticas se encuentra? ¿Cuál es el denominador común que preocupa hoy a los vecinos de Berisso?

Matías Nanni.

Mirá, el mayor problema que tienen los comerciantes es la burocratización y la falta de simpleza en el municipio para atender sus necesidades. Tanto lo que sea habilitaciones, donde se piden más de treinta trámites para poder realizarlas, como para el cobro de tasas y las tasas que se les están cobrando. Nosotros les presentamos a los comercios un programa de simplificación de trámites, un programa donde la tasa de habilitación la vamos a quitar, donde eliminamos tasas municipales y donde apuntamos a la desburocratización y a la digitalización de los trámites municipales para hacerles la vida mucho más fácil.

Y después, los reclamos de los vecinos en los barrios son muy parecidos, ¿no? Es la falta de limpieza, es la falta de cloacas, la falta de agua. Hoy estamos en un Berisso en el siglo XXI con barrios que no tienen cloacas, con barrios que no tienen agua potable. La gente no está pidiendo obras de gran envergadura, está pidiendo obras necesarias para poder vivir dignamente.

–En este contexto que usted señala, también hay un grave conflicto con los trabajadores municipales, que se ha repetido a lo largo de la gestión de Fabián Cagliardi. En esta oportunidad continúan los reclamos salariales, denuncian que Cagliardi los destrata, los prepotea, los provoca. Esto está afectando al servicio de recolección de basura principalmente. ¿Cómo se vive esta situación en el municipio, concejal?

Sí, la verdad que es una situación complicada y caótica, y la verdad que es una falta de respeto también, un destrato del intendente hacia los trabajadores municipales. Tenemos un intendente que hoy ha usado los camiones de la flota municipal para juntar la basura con mujeres, con hombres, sin protección, sin seguros, sin zapatillas, en precariedad absoluta y con un destrato y una soberbia por parte del intendente nunca antes vista; sin llamar al diálogo, no atendiendo a los municipales, incumpliendo un acta acuerdo de hace más de seis meses. Los municipales no tienen ropa ni herramientas de trabajo, las guarderías que no tienen alimentos para darles de comer a los chicos que van, de 45 días a cuatro años. La verdad que la situación que se vive en el municipio es muy compleja, muy complicada, y con un intendente al que no le importa, no le interesa y no da ningún tipo de respuesta.