Desde GRUPOLAPROVINCIA.COM te venimos informando sobre los cuestionamientos que se le hacen a la gestión de Juan Ustarroz en Mercedes. El intendente ha sido criticado por no tomar a la seguridad como una prioridad y por no destinar suficientes fondos a obras, entre otras cosas.

Ahora se suma otra crítica que tiene que ver con las prioridades. Para Noelia Ruiz, precandidata a intendenta de Mercedes por Juntos por el Cambio (JxC), “hay barrios históricamente olvidados” mientras Ustarroz se dedica al “maquillaje” en lugar de invertir en “lo que hace falta”.

Escuchá la entrevista:

–Me gustaría conocer qué la motiva a presentarse en las próximas elecciones para intentar disputar la intendencia de la ciudad de Mercedes.

Me motiva lo mismo de siempre, que es la convicción de que hay que involucrarse para cambiar las cosas desde adentro. Yo veo hoy una Argentina que se cae a pedazos y por eso formo parte del proyecto Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Porque tenemos una propuesta clara para recuperar el país que queremos. Y en Mercedes veo una oportunidad enorme. Veo una ciudad que está linda, que todo lo que es estético, lo que es maquillaje, lo que está a la vista está bien, pero hace muchos años que no se invierte en lo que realmente hace falta. No se invierte en seguridad, no se invierte en que vengan empresas a instalarse a la ciudad y que haya trabajo en serio, no se invierte tiempo ni plata en traer universidades a la ciudad para que los chicos no tengan que irse a otras ciudades a buscar su futuro.

Entonces, la convicción es la misma de siempre: es querer vivir mejor en el lugar en el que justamente hoy estoy viviendo, que es Mercedes. Y es por mi país, es por mi provincia, porque sé que tenemos todo lo que necesitamos para estar bien. Lo que necesitamos es que nos gobierne gente que sepa lo que está haciendo, que tenga un plan de país y de provincia, que sobre todo tenga la experiencia de saber hacerlo.

–Y hoy, a nivel municipal, a nivel local, ¿Ustarroz no está a esa altura, no sabe lo que es gestionar una ciudad?

Mirá, la gestión no es mala. Hay que decirlo. Por eso te decía: la ciudad está bien. Vos ves los canteros llenos de flores, las esquinas están pintadas de amarillo. Ahora, yo recorro los barrios y hay barrios históricamente olvidados que piden cloacas hace años y no los escuchan, que no tienen siquiera la bajada de luz o le piden a cada vecino que pague 20.000 dólares la bajada de luz. Es un delirio. Se fue el CBC de la ciudad porque el municipio dio de baja el convenio sin ningún tipo de explicación. Los chicos que quieren estudiar una carrera acá, no se pueden quedar en Mercedes, se tienen que ir. ¿Y quiénes se van? Unos pocos privilegiados que lo pueden pagar. Porque si vos no lo podés pagar, tampoco te podés ir. Esa es la realidad.

Entonces, lo que les falta a Mercedes son oportunidades. Y mi mayor discrepancia con el intendente son las prioridades. Nosotros queremos poner la prioridad en aquel que quiere trabajar y salir adelante: en el emprendedor, en el comerciante, en el estudiante. Queremos poner la prioridad en prevenir la inseguridad. Porque lamentablemente viene creciendo y no hay política de prevención. Entonces, nosotros hoy estamos planteando nuestro proyecto desde ese lugar.

Noelia Ruiz.

–Usted vive en la ciudad de Mercedes. ¿Cómo es la relación entre el oficialismo y la oposición? ¿Hay diálogo? ¿Se pueden sentar a hablar, a poner sobre la mesa las cuestiones que hoy les preocupan a los vecinos, o eso está muy lejos?

No, por supuesto que hay diálogo, siempre hay diálogo. No se puede hacer política sin que haya diálogo. Después está donde uno marca las diferencias y las prioridades divergentes, como te decía recién. Pero el diálogo es la base de cualquier vínculo. Y sobre todo en la política, donde uno tiene una responsabilidad enorme, tanto siendo oposición y votando las leyes o las ordenanzas en el Concejo Deliberante como cuando sos gobierno y gestionás los recursos de la ciudad.

–Usted marcaba una de las propuestas fundamentales de la campaña, tratar de frenar la inseguridad. ¿Cómo lo llevaría adelante?

Mirá, nosotros tenemos la experiencia de muchísimos intendentes de nuestro espacio político que han demostrado, con hechos concretos y con políticas concretas, cómo desde el gobierno municipal vos podés hacer cosas. Por ejemplo, Soledad Martínez en Vicente López. Vos vas hoy a Vicente López y tienen creo que cerca de 4000 cámaras, no sé cuántos cientos de lectoras de patentes, tienen un anillo digital en la ciudad, tienen uno de los centros de monitoreo más modernos que hay en la provincia de Buenos Aires, tienen un equipo capacitado y preparado observando esas cámaras, tienen la última tecnología detrás de esas cámaras para poder hacer un trabajo preventivo, tienen patrullaje municipal en la calle, o sea, policías patrullando de manera preventiva, tienen distintos destacamentos policiales en distintos puntos de la ciudad.

Entonces son muchas las cosas que vos podés hacer desde el municipio para prevenir y complementar el trabajo que hace la Policía de la provincia de Buenos Aires. Vos sabés muy bien que es jurisdicción provincial el trabajo contra la inseguridad, pero los municipios tienen herramientas; lo que les falta es la decisión política de hacerse cargo.

–Por último, Noelia, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos y a las vecinas de Mercedes de cara a las próximas elecciones PASO?

Que tenemos una oportunidad histórica de recuperar la Argentina, de recuperar la provincia y de ganar Mercedes, con un equipo de personas que nos hemos preparado durante muchos años para este desafío, que estamos a la altura de las circunstancias, que tenemos el compromiso de trabajar por la ciudad y por los vecinos, y que vamos a trabajar incansablemente para cumplir cada uno de los compromisos que estamos asumiendo en campaña.