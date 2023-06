Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230628 Guillermo Britos

–Guillermo, al final decidió ir por un nuevo mandato al frente del municipio. En caso de que logre imponerse en las elecciones, será el primer intendente de la historia de Chivilcoy en obtener tres mandatos. ¿Qué lo ha motivado a presentarse nuevamente?

Bueno, la verdad es que después de todos los ofrecimientos y de todas las distintas alternativas que hemos evaluado incluso a nivel local con los referentes de mi espacio, me decidí por un tercer mandato. Había dos posibilidades de distintos funcionarios que fueran los candidatos y que fueran apoyados por mí para hacerlo. A último momento ninguno de los dos estaba en condiciones, por temas personales estrictos de ellos, algunos que tienen que ver con la salud y otros con temas estrictamente familiares. Así que decidí ir yo, convencido de que hay mucho por hacer todavía por Chivilcoy, muchísimo; que hay temas muy importantes para la ciudad que están iniciados este año y algunos que están a punto de iniciarse, obras muy importantes y muy esperadas. Así que la expectativa es seguir cumpliendo los compromisos que hemos asumido con los vecinos y que hemos cumplido y que los vecinos saben que hemos cumplido durante estos ocho años, y poder hacerlo por cuatro años más. Siempre, por supuesto, con la premisa de que decide el vecino. Nadie ganó las elecciones antes de que se cuenten los votos.

–¿Irá con boleta corta?

Sí, ya mi boleta está confeccionada. Hoy la hemos subido a las redes. Es una boleta corta con nuestro partido, Primero Chivilcoy.

Hemos tenido distintos ofrecimientos. Algunos fueron públicos, otros no. Pero hemos decidido competir con la boleta de Primero Chivilcoy, con la cual ya ganamos las elecciones en el 2021 y además, como vos sabés, nuestro espacio siempre ha tenido un corte importantísimo de boletas a favor nuestro. De hecho, en las elecciones del 2019 fuimos el único municipio en todo el país que ganó con la lista de Lavagna. Así que esta vez hemos decidido hacerlo con boleta corta y poner el voto a consideración de los vecinos, que, en el caso de que nos elijan, deberán elegir también, por supuesto, qué candidato a presidente, a gobernador y al resto de los cargos deciden elegir, ¿no?

–¿Y cuáles serán los ejes de la campaña?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Mirá, nuestra campaña es fácil porque nosotros mostramos obras, o sea, mostramos avances de la ciudad. Mañana a la noche, por ejemplo, tenemos una inauguración de un acceso completo a la ciudad, que le colocamos luminarias LED. Ya llevamos 12.000 luminarias colocadas de un total de 25.000 para todo el partido, o sea que tenemos ya casi el 50% de las luminarias LED de todo el distrito y aspiramos a en un nuevo mandato finalizar el 100%. Por supuesto que también avanzamos con las obras de asfalto: el viernes vamos a estar inaugurando 51 cuadras de asfalto que estamos haciendo. Cuando vos gestionás y cumplís los compromisos, digamos que la campaña es mucho más fácil, ¿no? No es que tenés que salir a prometer, sino que tenés que salir a mostrar lo que estás haciendo y decirles a los vecinos que lo vas a continuar. Si el asfalto llegó hasta el número 800 de una calle, en la gestión que viene llegará hasta el número 1200 y así.

Esa es la idea: avanzar desde lo que está hecho hacia adelante. Los vecinos nos han visto hacer 400 cuadras de asfalto en ese tiempo, colocar 12.000 luminarias LED, comprar una clínica que había quebrado, que hoy forma parte del sistema de salud municipal, y tantas cosas más que uno de memoria se olvida pero que durante los cuatro meses de campaña lo vamos a ir detallando para que el vecino, que muchas veces vota con memoria muy corta, tenga en claro qué es lo que ha pasado en estos ocho años.

–En las últimas semanas usted ha sido tentado públicamente por el espacio de Javier Milei para presentarse a la gobernación. ¿Por qué ha decidido declinar esta propuesta?

Claramente es un orgullo que cualquier espacio que está mencionado como un espacio que puede sacar muchos votos me invite o me ofrezca ser candidato a gobernador. Pero la verdad que yo, a los 59 años (que cumplí ayer), quiero pensar en mi ciudad, quiero pensar en mi partido, quiero pensar en Chivicoy. No estoy ya para embarcarme en temas nacionales o provinciales. Me parece que mi tiempo para eso ya pasó. Quiero seguir cumpliendo con los vecinos de Chivicoy. Me parece que, como te decía, hay mucho para hacer, así que agradezco, por supuesto, el ofrecimiento de Javier Milei y de su equipo, pero prefiero quedarme como candidato a intendente de Chivicoy y que la gente decida si me da la oportunidad de tener un mandato más.

Y también otros ofrecimientos que tuve, incluso a última hora, de ser legislador nacional o legislador provincial por algún otro espacio, pero que la verdad que dije que no, porque quiero seguir siendo intendente de Chivicoy.