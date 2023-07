Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230703 Jorge Carrera

–Finalmente, Jorge, ha decidido presentarse en las próximas elecciones para revalidar su mandato. ¿Qué lo ha motivado a tomar esta decisión?

Varias cosas. Me incentivó mucho el planteo de mucha gente, cercana y no tan cercana, de que me presentara y que continuara con lo que habíamos iniciado. Y coincide con que tenía ganas de hacerlo. Entonces, con el grupo de trabajo de la Municipalidad, decidimos ir por la nueva candidatura y armar el grupo de candidatos a concejales y consejeros escolares. Y bueno, en eso estamos. Ya hemos inscrito, por supuesto, como corresponde, la lista, y ya estamos empezando a trabajar para las próximas elecciones.

–¿Y con qué desafíos deberá enfrentarse, en caso que el pueblo vuelva a elegir o a revalidar su mandato, la próxima gestión?

Como primera medida, seguir con este punto de transformación que hemos iniciado. Tenemos muchas cosas iniciadas que algunas las vamos a poder terminar este año, pero muchas otras van a terminar seguramente en el otro período. Y continuar con todo esto, que realmente es muy importante para la comunidad, de seguir trabajando para ir mejorando la calidad de vida, como digo yo siempre, de todos los treslomenses, otorgándoles cada vez más cosas que resulten esenciales para una buena vida, como es seguir avanzando en el tema de cloacas, seguir avanzando en el tema de asfalto, seguir avanzando en lo que es cordón cuneta, seguir trabajando en todo lo que es deporte y cultura, que para nosotros realmente es muy importante. Seguir trabajando con la gente para que en Tres Lomas, además de terminar el basurero, como creo que lo vamos a hacer este año, antes de que termine el año, la gente haga ese tratamiento como corresponde, y que podamos tener solamente una celda y que dure lo máximo posible, porque significará que toda la población entendió cómo hay que tratar a los residuos, y cómo tenemos que cuidar cada vez más el ambiente.

Y tenemos muchas cosas empezadas que quizás no se terminen este año, como puede ser el Centro de Desarrollo Infantil, y en lo deportivo tenemos mucho para hacer en el polideportivo municipal. Queremos poner en valor todo lo que es atletismo, que hay mucho para mejorar ahí: iluminar la pista, mejorar la pista. En todo eso hay mucho para hacer. Y por supuesto, en lo que es obra pública, continuar con este gran emprendimiento que tenemos: terminar con lo que es vivienda; terminar con el centro oncológico, que es probable que este año alcancemos a terminarlo; ir por la escuela primaria, que no logramos el año pasado, y este año ir por el jardín de infantes,

un nuevo jardín de infantes, una nueva escuela primaria. Esperemos poder lograrla en el próximo período.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–¿Le ha llamado la atención que dentro del espacio Unión por la Patria (UxP) le presenten internas?

No, no llama la atención porque, como primera medida, me parece legítimo que si alguien tiene alguna diferencia o criterio distinto, presente una lista y que la gente decida. Y sí, nosotros con Fabio (Uriarte) hemos tenido alguna diferencia: él creía que había que hacer algunas cosas distintas, y bueno, se abrió de lo que es el Frente Justicialista Vecinal. Nosotros somos un frente de justicialismo y vecinalismo que, por supuesto, va en UxP; eso fue siempre así. Bueno, ellos decidieron ir aparte y, bueno, veremos a ver qué ocurre en las PASO. No sorprendió porque veíamos que iba a ser así.

–A nivel nacional, ¿cómo analiza la precandidatura de Sergio Massa y de Agustín Rossi para la presidencia?

Como primera medida, me parece bien que haya habido una sola lista. Creo que era lo que la realidad estaba pidiendo: que hubiera una sola lista, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial. Esperemos que Sergio pueda, en lo que queda de este período, acomodar las cuestiones esenciales, como dice Cristina: lograr los dólares necesarios que nos están haciendo falta, y que podamos retomar el crecimiento tan importante que tuvimos durante el período de Néstor y de Cristina. Y con una distribución igualitaria, como corresponde.

–Y a nivel provincial, la candidatura de Axel Kicillof está fuerte. ¿Lo nota así al gobernador?

Sí, sí, sí, sí. Ya hace tiempo que a mí me parecía que Axel tenía muy merecidamente una nueva oportunidad. Creo que ha hecho un gran trabajo. Nosotros acá estamos muy conformes con todo el trabajo y todas las obras que nos ha ido alcanzando Axel. Como también el gobierno nacional: hay que ser justos, el gobierno nacional nos ha ayudado mucho también. Pero Axel claramente nos ha ayudado mucho, y se ve claramente que es un gobernador que recorre la provincia y que entiende las distintas realidades que tiene nuestra provincia, que es muy amplia, muy grande, y que tiene realidades muy, pero muy distintas. No solamente ciudades importantes y el interior profundo, sino que dentro del interior también hay diferencias y distintas regiones. Y Axel conoce todo, creo yo, que perfectamente, y ha hecho un gran trabajo. Y deseamos que lo continúe, porque a la provincia le haría muy bien que Axel tenga por lo menos cuatro años más.