20230703 Miguel Fernández

–Miguel, ya usted había anunciado tiempo atrás que no iría por un nuevo mandato al frente del municipio. Y en esta oportunidad ha decidido enfrentar un nuevo desafío en su carrera política, en este caso acompañando a Néstor Grindetti en la gobernación bonaerense para las próximas PASO. ¿Qué lo motivó a tomar esta decisión y este desafío?

Cuando tomé la decisión de no ir por un tercer mandato como intendente, no estaba ni remotamente en el radar la posibilidad de competir con una candidatura como vicegobernador. O sea, que una decisión no está vinculada a la otra. Esto surgió tiempo después, un poco en función del rol protagónico que tiene el radicalismo en la provincia de Buenos Aires y el rol que tienen muchos de los intendentes radicales. Vino este ofrecimiento, que no es a mi persona en definitiva, sino al partido, al radicalismo de la provincia. Surgió mi nombre, mis colegas acompañaron el ofrecimiento, estando de acuerdo en que yo sea la persona indicada y bueno, ahí estamos, en esta competencia por las PASO.

–En este sentido, y pensando en los intendentes de radicalismo que componen el Foro Radical, que usted preside, ¿cómo tomaron la noticia de este ofrecimiento?

Con mucha expectativa, contentos. Insisto: yo, cuando estuvo la oferta, la validé con mis colegas, porque esto es un desafío de un colectivo de intendentes, no es un desafío personal. No tiene ningún sentido una cuestión personal en esto, sino lo que de alguna manera representamos los intendentes en este binomio con Néstor Grindetti. En ese sentido, creo que están todos satisfechos, más allá de que, hay que decirlo, no son los 32 intendentes los que están alineados en este espacio: algunos están más cerca de Gustavo Posse. Entonces, habrá diversidad. No se debe perder la perspectiva de que es una PASO y de que luego del 13 de agosto estaremos encolumnados atrás de un proyecto común.

–¿Qué le aporta su experiencia política a esta fórmula, teniendo en cuenta que usted es un intendente que representa el interior productivo de la provincia?

Yo creo que la riqueza de este binomio con Néstor Grindetti es que, si bien no es la primera vez, sí se da como nunca esta cuestión de que dos intendentes formen parte de una fórmula electoral por la Gobernación. Alguien que representa el conurbano, con experiencia en la problemática del conurbano, con la idiosincrasia del conurbano, acompañado por un intendente del interior, que conoce a la perfección porque es parte de mis tareas como presidente del Foro resolver y acompañar los proyectos que nuestros colegas tienen para sus vecinos.

Hay claramente una provincia que es enorme, que es casi un país en sí mismo, que tiene una población de 18 millones de habitantes, donde 111 municipios son del interior, más allá del conurbano, y que tienen realidades, particularidades muy específicas, y que hace que sea necesario que un intendente del interior esté formando parte de esta visión que es complementaria con la del conurbano. Entonces, yo creo que hay una riqueza enorme en este binomio y que va a dar frutos, por supuesto.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–¿Y cuáles son, Miguel, las principales propuestas de la campaña?

Mirá, en cuanto a nuestra perspectiva, claramente que hay que llevar adelante el tema tan trillado pero siempre postergado que es la autonomía municipal. Que va de la mano, por supuesto, de una mayor eficiencia en la administración de los recursos. La Argentina hoy está atravesando una crisis económica, donde la plata que hay hay que usarla bien, hay que usarla mejor, y tiene que llegar más directamente a los que son los directos responsables del territorio, que son los intendentes. Entonces, no se trata de gastar menos, sino de gastar mejor. Y la única forma de lograr esa eficiencia es a través de mayor autonomía municipal y una inteligente regionalización de la provincia.

Hoy la provincia es un desquicio en cuanto a regiones, en cuanto a funciones superpuestas, un montón de cuestiones que le hacen perder al Estado provincial potencia. Yo creo que ese es un tema fundamental: la autonomía, regionalización, y por supuesto, la discusión y modernización de lo que son los coeficientes de distribución de recursos económicos, porque, para que la autonomía realmente tenga eficacia y eficiencia, tiene que estar acompañada de recursos. Siempre desde esta perspectiva, que la autonomía para el conurbano significa algo que es algo distinto a lo del interior. En esa mesa de 135 intendentes, conducidos por dos intendentes, uno en el Poder Ejecutivo y otro en el Legislativo, le darán, por primera vez, creo yo, esa posibilidad de discutir seriamente en profundidad el futuro de la provincia.

–El gobernador Axel Kicillof ha manifestado en reiteradas oportunidades su intención de debatir a fondo esta cuestión. Finalmente, esto no ha sido así. ¿Por qué considera que es un tema que se dilata en el tiempo?

Porque se tiene miedo. Porque se les desconfía a los intendentes. Porque parecería que al gobernador (de turno, digo, porque esto es una cuestión que no viene de Kicillof, esto es histórico) le cuesta entender que hay que cogestionar, que es imposible gestionar la provincia si no se tiene confianza en los intendentes. De la misma manera que los intendentes suelen tener confianza en el gobernador. De hecho, creemos cuando se hacen propuestas, creemos cuando se logran acuerdos, creemos que hay que acompañar las buenas ideas que tiene cualquier gobernador para llegar a los vecinos. Entonces, tiene que haber un clima de confianza.

Ese clima de confianza se logra con historias, y en ese sentido yo me siento absolutamente capacitado y validado, porque han sido cuatro años de trabajo como presidente del Foro, negociando con intendentes del PJ, con el gobernador y sus ministros, acuerdos parlamentarios por el presupuesto con los legisladores. Entonces creo que me he ganado un respeto por trabajar siempre en base a un consenso, por entender la dinámica, por ser colaborativo en la medida de lo posible y tratar de ser enfático cuando los acuerdos no se cumplen. Pero no por una cuestión mezquina de que llegue más o menos plata, sino porque creo que las políticas públicas deben llegar a todos los municipios y, obviamente, en un trabajo articulado con el gobernador y con los ministros.