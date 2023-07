Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230706 Carlos Ferraris

–Intendente, ha decidido nuevamente apostar y presentarse para la reelección: cuatro años más al frente del Ejecutivo municipal. ¿Por qué motivo decidió participar en las próximas PASO?

Bueno, por supuesto, porque consideramos que hemos hecho un gran trabajo en la gestión local en el distrito. A pesar de todos los contextos adversos que hemos tenido que afrontar, el distrito nunca ha parado de crecer y tenemos muchísimos proyectos terminados, en obras y en gestiones, en proceso licitatorio, ideas que han quedado. Consideramos que necesitamos cuatro años más para poder seguir brindándoles más gestión, más calidad de vida y avance a los pueblos del distrito de Leandro N Alem. Prácticamente la definición de la reelección tiene que ver con eso, ¿no? Uno entiende que está en este lugar para servir, para acompañar a los vecinos, y tras todo lo que se ha hecho, todo lo que hemos logrado, tenemos igual o más ganas que el primer día de gestión y queremos seguir aportándole, volcándole a la sociedad del distrito nuevos proyectos, nuevos avances para seguir defendiendo sobre todo, como te decía, la calidad de vida de todos los vecinos del distrito.

–Cuando usted recorre los barrios, las calles de la ciudad, ¿con qué situación se encuentra? ¿Cuáles son aquellas necesidades vecinales que quizás sea urgente resolver en la próxima gestión?

Mirá, la verdad que hemos podido ir resolviendo muchísimas. Cuando uno habla en materia de servicios, hoy estamos llegando al 100% de cobertura de red de agua en la ciudad cabecera, estamos prácticamente al 100% de cobertura de red de cloacas, estamos muy bien también con el entendido de gas. Estamos trabajando con dos obras fundamentales: una es la planta potabilizadora de agua y la otra es la planta depuradora de líquidos cloacales. O sea que todos estos servicios también van a tener próximamente mejor calidad y menor impacto ambiental en el distrito. En lo habitacional, que siempre es un tema, estamos construyendo 127 viviendas. Sabíamos que había un problema habitacional, lo escuchamos, la gente ha manifestado la demanda y nosotros hemos gestionado, y hemos logrado en este preciso momento estar prácticamente ya techando las 127 viviendas que estamos haciendo en la ciudad cabecera.

Acompañamos a todas las instituciones, que siempre tienen desafíos por delante, y en eso somos un Estado muy presente, un municipio muy presente. En materia de educación, es un acompañamiento enorme del gobierno provincial y además nosotros, desde la gestión municipal, también hacemos un gran esfuerzo para que todas las escuelas, las 47 instituciones educativas, estén todas funcionando como corresponde y con la calidad que se merece la educación pública. En estudios superiores hemos podido traer nuevas carreras universitarias a través del programa Puentes, totalmente gratuitas, públicas, y ya se están cursando.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

En materia de trabajo, el municipio es generador de empleo absoluto, pero también los sectores productivos y demás. Cuando yo te hablaba del contexto adverso, me refería por supuesto a la pandemia, pero también a la sequía tremenda, que en el interior nos sigue afectando y eso es realmente muy preocupante. Y en ese sector también estamos acompañando con las emergencias agropecuarias, estamos acompañando con los trabajos de la red vial, estamos acompañando con programas. La Provincia ha lanzado un programa de arrendamiento que también vamos a bajar al distrito. Hay créditos que ha lanzado el Banco Provincia con el gobierno de la Provincia para comerciantes, de hasta 3 millones de pesos, y lo estamos coordinando con la sucursal y tratar de llegar a los comerciantes también. Bueno, hay muchísimas acciones, en conjunto, como debe ser, para acompañar a todos los sectores.

–Intendente, lo llevo al plano electoral, pero a nivel nacional. ¿Cómo vivió el cierre de listas de Unión por la Patria (UxP) y esta decisión de que la fórmula sea encabezada por Sergio Massa y por Agustín Rossi a nivel presidencial?

Es lo que había que hacer. Yo siempre fui de manifestar que debíamos lograr la unidad. No había posibilidad de competir si no fuera a través de la unidad. Porque, además, el pueblo argentino necesita ver a los dirigentes políticos unidos. No puede ver a la dirigencia política pelearse, tirarse entre uno y otro. Si uno, como partido político o frente político, no logra estar organizado, ¿cómo va a organizar al Estado cuando le toque gobernar? Me parece que la gente debe mirar esas cosas. Uno cuando ve que palomas, que halcones, que esto, que lo otro, uno dice: “Bueno, y después, si algún día llegan, ¿qué van a hacer? No pueden organizar a los suyos y nos quieren organizar la vida al resto”. Entonces lo que debíamos hacer era esto. Como frente, la responsabilidad era lograr la unidad. Bueno, UxP lo logró y en este contexto ha decidido que los mejores candidatos son los que van a componer la boleta. Y además sumándolos a todos, porque le toca ser candidato a Sergio Massa, y a Agustín Rossi vicepresidente, pero también le toca a “Wado” de Pedro ser candidato, también le toca a Máximo Kirchner ser candidato, a Axel Kicillof ser candidato. Entonces, bueno, me parece que realmente están todos los actores que la sociedad y la militancia ofertaban y, bueno, a partir de ahora, a trabajar todos para tratar de sostener todo el crecimiento que ha logrado la Argentina, que ha sido un crecimiento enorme a pesar del contexto, pero también para intentar solucionar ese problema puntual que estamos teniendo que se llama inflación y que la gente necesita que la dirigencia política solucione ese problema. Bueno, ¿qué mejor que sea el ministro de Economía, que tiene la herramienta, que conoce la situación, para tratar de revertir esa situación, que es el objetivo que debemos tener, con un plan de gobierno como el que está presentando UxP para los próximos cuatro años?