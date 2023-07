La gestión de José Luis Zara al frente del municipio de Carmen de Patagones no ha estado exenta de contratiempos; más bien al contrario. Al intendente se le ha achacado alejarse del pueblo, dejar “abandonados y sucios” a los barrios y al sistema de salud, “a la buena de Dios”.

Rodrigo Aurrecochea, precandidato a intendente local, se suma a las críticas al actual jefe comunal, porque, en su visión, la gestión de Zara se limita a pagar sueldos “indignos” y no genera herramientas para fomentar, por ejemplo, la creación de empleo.

–Rodrigo, se presentará en las próximas elecciones PASO con el sector del curettismo en la ciudad. ¿Qué lo ha motivado a participar?

En principio, creo que la motivación surge a partir de la responsabilidad y el compromiso que tiene cualquier ciudadano con su distrito. En función de eso y de la propuesta que ha generado, como bien decís vos, un sector, y luego ya Ricardo Curetti, cuando decide dar este paso de grandeza, tomé la posta y me hice cargo de esa responsabilidad y de ese compromiso que me impuso para poder trabajar, lo que la verdad me generó un orgullo increíble. Y ahora, a dar todo para lograr ganar las elecciones.

–¿Cómo analiza usted la gestión de José Luis Zara, quien irá por un nuevo mandato a la intendencia?

Creo que tenemos que pensar un municipio más participativo dentro de la organicidad de una sociedad. Es decir, me parece que tenemos un municipio que no genera otras herramientas más allá de pagar sueldos que son indignos para los municipales, como así también gestionar obras en Provincia y en Nación, que eso está bien y hay que redoblar la apuesta; ahora, tenemos que pensar un municipio más creativo, un municipio generador de puestos de trabajo genuino.

Hoy, un joven que termina el secundario no tiene más salida laboral que ser empleado de la administración pública o terminar en una obra que viene de Provincia o de Nación. Soy de la idea de que tenemos un municipio que no es creativo. Me parece que tenemos que apostar a ir más allá de lo que tradicionalmente se viene realizando.

–Tiempo atrás hablábamos con el concejal Santiago Dalmau y manifestaba también algunas críticas hacia la gestión de Zara, por ejemplo, que el sistema de salud no da abasto, o lo mismo que usted, que los salarios municipales son muy bajos. En este sentido ¿nota un desgaste de la gestión de Zara?

Noto un cansancio de parte de la ciudadanía. Noto que quieren buscar una nueva referencia. Nosotros estamos dentro del Proyecto Patagones, que va por Unión por la Patria (UxP). Y nosotros lo que notamos es que hay un cansancio y tenemos que diagramar un Patagones participativo por parte de todos. Si vos me preguntás a mí por la salud, sí, creo que hay un quiebre en la sociedad. Es una política muy sensible y está claro que el municipio no ha podido dar respuesta a las necesidades de la gente. Hoy vemos que a las 5 de la mañana los hospitales están colmados, la gente buscando turnos con el frío que hace. Y me parece que hay un desgaste absoluto de parte de la ciudadanía con la gestión municipal. De eso no tengo dudas.

Rodrigo Aurrecochea.

–¿Cuáles son los ejes centrales de la campaña, los proyectos fundamentales que le presentará a los vecinos?

Los proyectos que tenemos son proyectos a mediano y largo plazo: trabajar con el privado, lograr esa sinergia entre el privado y el público, lograr más producción para generar más trabajo y ser un intendente que tenga sensibilidad y humanismo. Es decir, necesitamos lograr incluir que los barrios, que la gente del barrio tenga la urbanización, tengan los derechos que se merecen.

En cuanto a los proyectos que vamos a presentar, vamos a trabajar firmemente en lo educativo, en lo cultural y en las políticas de seguridad. Cuando digo educativo, quiero que la Municipalidad tenga una intervención participativa dentro del plan de educación. Es decir, no ser un desentendido. Saber el nivel educativo, estar trabajando a la par con la Provincia en lo que es la infraestructura de las escuelas.

Y en cuanto a la seguridad, estoy muy decidido a trabajar por que se constituya un Consejo de Seguridad que sea amplio, participativo para la ciudadanía, donde especialistas, vecinos y el Ejecutivo, junto con los concejales, tengan participación en cómo se lleva adelante el abordaje territorial en lo que respecta a la seguridad. En eso estoy decidido.

Te vuelvo a repetir como al principio: creo que tenemos que trabajar con el privado, hacer constituir empresas cooperativas con participación del Estado para generar puestos de trabajo, sobre todo para los jóvenes, que hoy se encuentran abandonados y sin posibilidad de ver un horizonte cercano.