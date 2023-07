Javier Iguacel no sólo ha enfrentado contratiempos judiciales a partir de su paso por el Ministerio de Energía durante el gobierno de Mauricio Macri (como cuando lo acusaron de intimidación o tuvo que ir a declarar por una resolución favorable a las empresas de gas o por la venta de centrales eléctricas); también su gestión como intendente del municipio de Capitán Sarmiento le ha valido fuertes cuestionamientos. Desde aquí te contábamos, por ejemplo, que se lo critica por “no resolver nada ni atender a nadie” y por hacer campaña fuera del distrito en vez de dedicarse a gobernar.

Mariana Vázquez Acatto, candidata a intendenta de Capitán Sarmiento por Unión por la Patria (UxP), dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre la situación del municipio y dijo que los vecinos están “desilusionados” con Iguacel por no haber concretado su promesa de llevar adelante un gobierno “de puertas abiertas”.

–¿Con qué expectativas se encuentra, pensando ya en las próximas elecciones? ¿Qué es lo que la motivó a presentarse como candidata a intendenta de la ciudad y con qué expectativas encara este nuevo desafío?

Mirá, las expectativas son altas porque para nosotros es la primera vez que nos presentamos como proyecto político dentro de lo que es la participación democrática en Capitán Sarmiento. Si bien yo vengo de tener participación política, éste es un nuevo proyecto, con muchas personas que se suman, y que no habíamos tenido posibilidades de encabezar lista en las elecciones. Así que hay mucho entusiasmo, muchas expectativas. Costó mucho llegar a este lugar y la realidad es que estamos muy entusiasmados por que podamos mostrarle a la ciudadanía de Capitán Sarmiento: todo el empuje, toda la garra que tenemos, todas las ideas que esperamos poder poner en práctica, cuando pase el proceso electoral, por haber ganado las elecciones.

–¿Y cuáles son las propuestas fundamentales? Si usted pudiera decir tres o cuatro propuestas de campaña, ¿cuáles son?

Los que tenemos en claro es que aquello que la gestión actual está haciendo bien y que tiene un gran consenso de la ciudadanía, sí queremos remarcar y dejar en claro que no vamos a destruirlo. O sea, no vamos a ir en contra de aquello que entendemos que sí está bien y que tiene que ver, quizás, con algunas obras o cuestiones quizás de no gran monto, pero que se realizan en nuestra comunidad y que tienen un impacto en el tránsito, en algunas cuestiones urbanas, como por ejemplo el cordón cuneta y aperturas de vías que se están realizando.

Esas obras las pensamos continuar, pensamos seguir avanzando, y principalmente a lo que apostamos es a poder acercar a nuestra comunidad las gestiones en otras cuestiones que son obras de mayor inversión. Y que estamos trabajando para eso, para poder conseguir que de alguna manera en este momento se desarrollen viviendas. Las viviendas son una gran demanda en nuestra comunidad. Además, obras de otra importancia, como por ejemplo poder llegar a asfaltar calles. Eso, si bien es algo que viene siendo promesa de campaña siempre, cuando pasan los ciclos y las gestiones, vemos que es muy difícil que se concrete. Si bien se requieren mejoras, eso no se traduce en realidad en un resultado de gestión.

La transparencia también. Darle transparencia a la gestión es fundamental, porque sí notamos que hay bastantes irregularidades y arbitrariedades en los manejos de los recursos del municipio. Por otro lado, pensamos también en la importancia que tiene, porque hay una campaña diciendo que en realidad se pagan menos impuestos y sabemos que el pago de las tasas en Capitán Sarmiento, si bien no lo vemos en el recibo de la Municipalidad, es un monto importante y considerable para la comunidad, y apostamos a que sean un poco más equitativas y a que se ponga el foco en aquellas personas que no tienen la posibilidad de afrontar el pago de esas tasas. No es equitativa en ese sentido y sí hay una cuestión de pago involuntario por intermedio de los servicios.

Pero me parece que lo fundamental a lo que apostamos es a que las políticas públicas que pongamos en práctica sean de accesibilidad para todos. Hay una fuerte mirada en nuestro proyecto en el sentido de igualdad: que las políticas municipales sean para todos, que lleguen a todos. No es menor, porque notamos que desde ese lugar habría una mirada diferente de cómo pensar las políticas públicas y eso a su vez se traduciría en un cambio de sentido respecto de su implementación. Necesitamos que todos los ciudadanos y ciudadanas de Capitán Sarmiento se sientan comprendidos por las políticas que se implementan. Eso no está ocurriendo actualmente.

Y también respecto del trato y la humanización de los problemas que tenemos en nuestra comunidad. Y eso me parece que es muy importante.

–Con relación a este último punto que usted señala, Oscar Ostoich manifestó en más de una oportunidad, en diálogo con este medio, que Javier Iguazel es una especie de “patrón de estancia” en la ciudad. ¿Usted nota lo mismo? ¿Le falta esa cercanía con el pueblo? ¿No es un intendente que tenga las puertas del municipio abiertas para los reclamos?

El patrón de estancia es un dicho de Oscar, que lo conocemos, lo venimos escuchando hace tiempo. No es una definición que yo suelo utilizar, pero entiendo el punto, a lo que se refiere. Y creo que la gestión empezó de una manera y puede verse cómo se fue quebrando, desde la palabra de “vamos a tener un municipio de puertas abiertas” y después, en realidad, cuando uno hace el tamiz de las cuestiones o va pasando el tiempo, se ve que no se da en los hechos de esa manera. Creo que como todo, pero en este caso en particular hay muchas personas de nuestra comunidad que se sienten desilusionadas con eso.

Y me parece que es importante ser una nueva alternativa para eso, para todos aquellos y aquellas que se sienten desilusionados frente a eso: que puedan saber que nosotros somos una nueva alternativa y que venimos a mejorar todo aquello que se hizo bien, y a su vez generar propuestas superadoras. Somos una alternativa para eso. Y verdaderamente vamos a poner en práctica un municipio de puertas abiertas.