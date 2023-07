Si el intendente Vicente Gatica debiera llevar a su casa un boletín de calificaciones por su gestión al frente del municipio de Bragado, estaría lleno de aplazos. Al menos, según quienes lo vienen criticando por cuestiones como la falta de obras, la inseguridad y la suciedad, cosas de las que GRUPOLAPROVINCIA.COM te sigue informando.

En esta ocasión, los cuestionamientos los lanza Jorge Fernández, precandidato a intendente por Unión por la Patria (UxP), quien se propone reemplazar a Gatica y marcar así el fin de ocho años de una gestión que considera “pésima” desde todo aspecto. “Faltan funcionarios que funcionen”, disparó Fernández, haciendo hincapié en las falencias que ve en el área de salud, en vivienda, en el ámbito productivo y en la prestación de servicios públicos, entre otras cosas.

Mirá la entrevista:

–En principio, me gustaría conocer qué lo ha motivado a participar en las próximas elecciones como precandidato a jefe comunal, teniendo en cuenta que ha recibido el apoyo no sólo de sus compañeros de banca, de concejales, exconcejales, sino también de movimientos sociales, de dirigentes gremiales, de sindicatos... ¿Por qué ha tomado esta decisión?

La decisión yo creo que es una cuestión de madurez personal. Cuando uno llega a cierta edad, va tomando otro tipo de conciencia social, se afianza más la idea de la empatía, el compromiso social. Muchas veces, cuando uno es joven. lucha por la supervivencia social, por no quedar fuera del sistema. Una vez que vas logrando de alguna manera estabilizarte a través de tu trabajo, de tu situación, decís: “Bueno, ahora ¿por qué no dedicar mi tiempo a ayudar a los demás?” ¿Cuál es la forma de ayudar a los demás? Participar. Cuando vos vivís en una comunidad como la nuestra, que la ves atrasada años y años en relación a ciudades de la zona y alrededores, cuando Bragado siempre fue si se quiere más importante como polo productivo (la noche de Bragado, el comercio de Bragado, el centro de Bragado) en relación a las ciudades más pequeñas, vos decís ¿Qué nos pasó?.

De esto creo que se sale de una sola manera: participando y haciendo una muy buena administración desde el gobierno local. Si no, no hay forma. Evidentemente una mala administración y una pésima gestión nos han llevado a estar como estamos. Esto no es producto de la magia o de la mala suerte. Es producto de la falta de trabajo y de gestión y de equipos. Entonces terminás entendiendo que esto se transforma y se mejora, justamente, participando.

–¿Y por qué es pésima la gestión de Gatica al frente del municipio? Él busca revalidar el mandato.

Es una muy mala gestión por donde la mires. Porque falta muchísimo: justamente, falta gestión, faltan funcionarios que funcionen. Bragado estuvo segundo en el país en índice de mortalidad cada mil habitantes cuando el COVID. El viernes acaba de cerrar el sanatorio del Círculo Médico, quedando solo prácticamente el hospital San Luis. Cuatro camas de terapia para 44.000 habitantes. Eso es lo que hoy tiene Bragado en la salud pública: un hospital colapsado, con una guardia colapsada, con los CAPS o las salitas de barrio disminuidas a la mínima expresión. Ya literalmente no atajan nada: todo el mundo va al hospital, se llena de gente la guardia, se pelean los trabajadores con los pacientes, los pacientes con los médicos. Realmente la salud pública de Bragado es muy mala. Hoy es muy mala. Y es una cuestión, no del personal del hospital (que ahí te tenés que sacar el sombrero; podría ser mucho peor si no fuera por ellos). Es una cuestión de anarquía interna, de desorganización y de falta de dirección. Falta de políticas públicas claras. Falta de optimizar recursos humanos y materiales. Está todo des organizado y mal administrado. Esto te pasa con la salud pública.

Salís a circular en Bragado y es más peligroso que el tren fantasma. El tránsito en Bragado es una cosa que no se puede creer. Accidente tras accidente tras accidente tras accidente. Vas al basural: enterramos cuarenta toneladas de basura por día, crudo, sin ningún tratamiento. El parque industrial se ha llenado de empresas de logística. El 50, 50 y pico por ciento del parque industrial son estacionamientos de camiones. O sea, no se radica una empresa de afuera ni de casualidad. Tenemos que hacer un buen programa de estímulo para la radicación de empresas y el fomento de empleo. En el CRU, el Centro Regional Universitario de Bragado, pusieron tres postes en otro día y fueron todas las autoridades a inaugurar. O sea, no hay planificación en nada. Crecemos para cualquier lado. Hay barrios enteros donde no queda un espacio verde para hacer una plaza. No llegan los servicios públicos.

Por eso te digo que es una pésima gestión. Porque realmente ha sido han sido muy malos. Muy malos para gestionar, para bajar programas provinciales, nacionales. No hay, no nos enteramos, no llegan. Es increíble.

–En este contexto tan delicado para la ciudad que usted describe, ¿cuáles serán los principales ejes de su campaña?

Como primera medida, sí o sí, la salud pública. Recuperar urgente el hospital, los CAPS y los centros de atención primaria de los cuarteles, que, pobrecitos, la mayoría están hasta sin médicos. Poblaciones de mil y pico de habitantes o más, sin médicos. Hay que ponerse en serio a planificar y a reorganizar. Yo hablo de refundar el hospital municipal y apuntar muy fuerte a la salud pública como primera medida.

Como segunda medida vienen a la par dos. Política habitacional: tenemos un déficit de 2700 viviendas. El intendente en la primera gestión prometía hacer 2500 viviendas. No hizo ninguna. De hecho, termina ahora su segundo mandato sin haber hecho él, municipalmente, ninguna. A pesar de existir el FOMUVI y todos los años el presupuesto, 200 millones, 300 millones, que finalmente se derivan para otro lado, no se hace una sola vivienda. No tenemos un programa municipal de acceso a la vivienda en ocho años. Se entregan 80 viviendas en ocho años, que las hizo la provincia de Buenos Aires. ¡Menos mal! Entonces, hay que tener en cuenta urgente el déficit habitacional.

Y la otra cosa: servicios públicos. Muy mala calidad o no existen en muchos puntos de la ciudad; ni hablar en los cuarteles. Porque la mayoría de los vecinos no te piden que vos hagas de Bragado Nueva York o la ciudad de Buenos Aires. Te piden que riegues la calle en verano, que podes las plantas, que recojan los montículos de basura, que lleven las bolsitaa de residuos domiciliarios, lo mínimo. Que si van al hospital o a la salita los atiendan bien, que tengan una variedad de oferta en servicios médicos: oftalmología, cardiología, pediatría. Que estén cosas mínimas, lógicas. Es lo que hoy no tienen. Es increíble.

Entonces, lo primero que tenemos que hacer es salud pública, vivienda, servicios públicos, para después sí, a la par, quienes entiendan en esto, planificar lo que es el crecimiento de Bragado, tanto urbanístico como productivo. Necesitamos un parque industrial blanco, para lo que sea agregar valor agregado a la materia prima en cuestiones alimenticias: fábricas de pastas secas, aceites vegetales. Podemos hacer mil cosas. Estamos en el corazón productivo; no tenemos un parque blanco. Y si hoy queremos poner algo alimenticio en el parque que tenemos, no te dejan, porque tenemos un montón de acopio de chatarra sin cumplir los requisitos legales, es decir, playón de cemento abajo, con escurrimiento de agua con trampas para sacar grasa y material ferroso del agua. Hoy el agua en el parque industrial es el mayor contaminante. No es el aire.

Entonces, nos tenemos que sentar a planificar Bragado en serio y ver cómo generamos empleo, cómo cerramos convenios con universidades para traer carreras con salida laboral para Bragado y para la zona. Yo digo: tenemos el Teatro Constantino, un ícono de la cultura provincial y nacional, prácticamente desaprovechado. ¿Por qué no hacemos un convenio con Bellas Artes de la Plata? ¿Por qué no hacer un convenio y poder dar, por ejemplo, primer y segundo año de la carrera de Bellas Artes en el Teatro Constantino de Bragado, fomentando la radicación de jóvenes de toda la zona que vengan a cursar esas carreras y generando un acceso a la cultura y al estudio a jóvenes nuestros y de la zona?

Hay mucho por hacer. Tenemos una laguna maravillosa que se explota arbitrariamente. Porque cuando son amigos del gobierno pueden hacer carreras de autos, Fiesta del Caballo, la Fiesta del Estudiante... que lo veo bien, aclaro, pero veo bien que todo el mundo pueda hacer cosas, ahora, si vos no sos amigo del gobierno, es reserva municipal, no se puede hacer nada. Hace poco hubo un proyecto hermoso de poner una escuela de remo y canotaje. Les dijeron que no, porque tenía impacto. Remo y canotaje, tenía impacto. Ahora, vos podés hacer un rally de autos viejos y se puede.

–Noto que es difícil el diálogo, o al menos difícil sentarse desde la oposición con el intendente a dialogar.

Imposible. No es difícil. Es imposible. O sea, vos podés dialogar todo lo que quieras y te va a decir todo que sí. Te miente. Esta es la verdad. O sea, sí, sí, sí, sí y no hace nada. Yo en un año y medio de concejal llevo presentados en total cuarenta y pico de proyectos. Me aprobaron tres y no me cumplieron ninguno. Y ojo: ninguna ordenanza. Porque vos no podés ordenar al Ejecutivo como oposición. Tenés que presentar un proyecto de resolución para manifestarle que “el Concejo Deliberante vería con buenos ojos...”. Y si te aprueban eso, no importa, porque el intendente dice que no, a pesar de que el Concejo Deliberante le dice que sí. Eso es ser oposición hoy en Bragado.

–Pensando ya en las próximas PASO y en esta situación que usted describe, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de Bragado?

Que nos acompañen, que se sumen. Que merecemos un Bragado muchísimo mejor. No podemos seguir viviendo como vivimos. Y es mentira que no se puede hacer más. Se puede hacer muchísimo más, porque prácticamente no se ha hecho nada. Esto es buenos equipos de trabajo, buenos funcionarios, mucha gestión, buenos contactos, que es justamente lo que venimos a ofrecerle nosotros a la gente. Equipos con mucha experiencia, porque nos acompañan no solamente jóvenes, sino gente que ha estado durante toda la gestión del último intendente periodista de Bragado, que fue Aldo San Pedro. Muchos funcionarios de él hoy están con nosotros, muchos. Es gente que tiene muchísimos contactos y experiencia en gestión. Así que eso, combinado con la fuerza de los jóvenes que tenemos, yo creo que es una muy buena oferta electoral para los bragadenses. Y que sepan que sabemos lo que necesitan y sabemos cómo dárselo. Vamos a ser un gobierno que les devuelva la dignidad a las y los bragadenses, sin lugar a dudas.