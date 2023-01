En ocasiones anteriores, GRUPOLAPROVINCIA.COM te informaba sobre las falencias que se le vienen señalando a la gestión de Osvaldo Cáffaro en el municipio de Zárate. Te hablamos de los barrios sin veredas, el recorte presupuestario en salud y otras áreas sensibles y otras cuestiones que redundan en una pésima imagen del intendente.

Para el concejal Walter Unrein (JxC), el problema de la inseguridad también es acuciante en Zárate. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el edil atribuyó la persistencia de esa y otras cuestiones a que la gestión “no quiere resolverlos o está desgastada”.

Escuchá la entrevista:

–Osvaldo Cáffaro es el intendente de la ciudad desde el año 2007. Es uno de los intendentes del conurbano con más años en el cargo. ¿Cómo analiza estos años de su gestión en la ciudad?

Creo que hay una gran certeza de lo que está pasando: en tantos años en la gestión, tarde o temprano terminan ocurriendo cosas que no son lo que la gente quiere, ¿no? Hay un desgaste propio de una gestión tan larga, y ese desgaste se ve reflejado en la ciudad. Evidentemente, el partido del intendente, que se dice llamar Nuevo Zárate, pasa a ser Viejo Zárate. Hay generaciones enteras, hay chicos que están votando que cuando nacieron estaba el mismo intendente. Ese tipo de situaciones, que no deberían ocurrir, son las que provocan que haya problemas que hoy tenemos que deberíamos haber resuelto hace tiempo, y que la gestión actual no los puede resolver, no sabemos si porque no quiere resolverlos o porque la gestión está desgastada.

Creo que Zárate necesita un aire fresco, renovar esto, con políticos nuevos, con gente que tenga empuje nuevo, que tenga nuevas ganas, y que haga sus dos mandatos, como corresponde, y venga después otro a cumplir esa función con nuevos aires, como debería ser y como nunca debió ser de otra forma.

–¿Cuáles son estos problemas a los que usted hace mención?

Mirá, la ciudad de Zárate tiene infinitos problemas. Porque si vos vas a ciertos barrios, cuando llueve, la gente no puede llevar a los chicos al colegio. Con eso te estoy diciendo que no puede salir a la vereda, porque no la tiene; no puede salir a la calle, porque es de barro; no puede acceder de la vereda a la calle, porque todavía tiene una zanja de por medio, en lugar de los pluviales o las cloacas, tiene un pozo ciego que el municipio no pasa a vaciar y se desborda cuando llueve. No tienen el agua o la presión de agua, o a algunos barrios ni siquiera llega el agua potable como corresponde. Te estoy hablando de cuestiones básicas. Para una intendencia que lleva tantos años, es increíble que todavía haya barrios teniendo este tipo de problemas.

Después, hay zonas que se debieron haber modernizado, como tener buena luz. Grandes ciudades ya tienen la tecnología LED y avanzan en otras cuestiones; nosotros tenemos los cables colgando, las luces halógenas de hace veinte o treinta años, que algunas funcionan y otras no funcionan. Y ese tipo de problemática hace que también tengamos problemas de seguridad, porque al no tener luz, que hay barrios que no tienen directamente la luz pertinente, la inseguridad obviamente reina, y la gente no puede salir ni a trabajar a la mañana, a esperar el colectivo, ni volver a la casa a la noche o a la tardecita, que tiene que estar mirando para todos lados cuando abre la puerta o el portón, a ver si los van a robar.

–Si el intendente Cáffaro no invierte en estas cuestiones, entonces ¿en qué lo hace?

Evidentemente, si la última inversión fue hacer un equipo de básquet y un polideportivo, te darás cuenta de que ya no tiene el interés que los vecinos de Zárate necesitan en resolver este tipo de problemática. O si lo último que hizo hace poco fue traer a La Mosca, porque está de moda y él se luce con eso, evidentemente no es lo que la gente quiere. Si bien puede ser un momento agradable para alguna gente que le gusta la música, a mí también me gusta, pero creo que hay otras cosas en las que hay que invertir. Tiene cambiadas las prioridades. Y a mí no me cabe duda de que también hay un montón de capas políticas, de cargos políticos que ya no deberían estar, y que ese dinero debería estar destinado a la gente. Y a la seguridad, que es prioritaria. Lo que más reclama el vecino de Zárate es el problema de la inseguridad. El vecino de Zárate está asustado y vive con miedo y no puede salir como corresponde a la calle. El centro de Zárate no es lo que era hace quince o veinte años. La gente del centro de Zárate sale con miedo. A cierta hora de la noche ya no se puede transitar.

Uno habla con los representantes del Poder Ejecutivo y te dicen que no es una problemática del municipio de Zárate. Pero alguien se tiene que hacer cargo. O es problemática del gobierno provincial o es del gobierno municipal. Para eso fueron elegidos: para que hablen, se pongan de acuerdo y resuelvan esta problemática que la gente vive a diario, sufre a diario. Y bueno, ya llegó un momento en que realmente hay un hartazgo generalizado en la sociedad que tiene lógica. La gente está muy caliente, y tiene razón.

–Pensando en estos ejes que usted plantea, en estas preocupaciones vecinales, y también en las elecciones de este año, ¿cómo se prepara JxC a nivel local para enfrentar al intendente?

En Zárate nunca pudimos tener la oportunidad de ser gobierno, y estamos esperanzados en que en esta oportunidad la gente vea y nos dé la derecha, para poder acceder al Ejecutivo y cambiar toda esta problemática. Para eso hay que prepararse. Lo venimos haciendo hace varios años y venimos incorporando gente profesional que nos prepara como para poder llegar al Ejecutivo con un panorama claro de lo que está pasando. El hecho de haber recorrido los barrios durante todos estos años y hablado con todos los vecinos y ver la problemática nos da un panorama y una certeza que no teníamos al principio. Y eso debería repercutir en las elecciones, porque la gente ya nos conoce mucho más, sabe quiénes somos, sabe qué representamos.

Pero también tenemos que tener claro, todo Juntos por el Cambio, para qué queremos, en la parte provincial y en la parte nacional, volver a gobernar, ¿no? Me parece que es muy importante hacer las cosas que la gente está pidiendo, hacerlas en forma veloz, clara, y resolver esta problemática lo más rápido posible para que la gente pueda volver a vivir en paz y tenga los servicios públicos que corresponde y que debería tener hace años.