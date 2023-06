El intendente de General Las Heras, Javier Osuna, irá en búsqueda de un nuevo periodo al frente de la comuna. Tras oficializar su lista de candidatos, el alcalde expresó: “Me pone muy contento poder comunicarles, que he tomado la decisión de ACEPTAR el pedido que me hicieran mis compañeras y compañeros de agrupación, para ser una vez más Pre Candidato a Intendente Municipal de General Las Heras”.

“Una función que el Pueblo me confiara en aquel inolvidable 25 de octubre de 2015, donde comenzamos un camino de trabajo sostenido, para lograr importantes transformaciones en favor de nuestra Ciudad y mejores condiciones de vida para nuestros vecinos y vecinas. Siempre he sido consciente del desafío y de la importancia que tiene estar dispuesto a ofrecer la más alta dedicación y el mayor de los esfuerzos, así lo hice estos años”, añadió.

“Hemos conformado a la vez, un gran equipo de Gobierno, sustentado en hombres y mujeres cuya nobleza, transparencia, sensibilidad, generosidad y abnegación por la tarea, han sido y son, el sello distintivo de dos gestiones en las que lo han dado todo. Por eso mi aceptación a esta propuesta, porque sé que nos permitirá consolidar todo lo hecho, terminar lo que está en marcha e ir en busca de los sueños que quedan. Aprendimos a gestionar y transitar la política sin agraviar, ni contestar agravios, respetando al que piensa distinto, construyendo una comunidad con todos y para todos, respetando y aprendiendo de nuestros mayores, pero abriendo y escuchando a las nuevas generaciones”, subrayó.

En torno a esto, Osuna sostuvo: “Estoy orgulloso de esta lista que me acompaña. Tengo la seguridad que puedo confiar en cada uno de ellos y que darán lo mejor. Por último, quiero agradecer a mi familia y a mis amigos, especialmente, quiero agradecer a Fernanda, Emilia, Santiago y Manuel, porque han acompañado y apoyado esta decisión, que, sin duda alguna, no les resulta fácil en lo cotidiano. Ojalá que el día de mañana, el reconocimiento a una buena gestión, les devuelva en parte, mucho de los tiempos familiares que les he negado inevitablemente en todo este tiempo, los amo. El 22 de octubre el pueblo decidirá, y como siempre, cualquiera sea el resultado, estaremos celebrando una vez más la posibilidad de elegir, en el marco de esta Democracia recuperada hace 40 años”.