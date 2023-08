Desde este espacio te informamos más de una vez sobre las críticas que se le hacen a Gustavo Notararigo, el intendente del municipio de Saavedra. Te contamos, por ejemplo, que se le cuestiona llevar adelante una gestión con “pocas obras”, sin resolver cuestiones como la de la basura, y con un “notorio deterioro” en las localidades.

Oscar Gómez, precandidato a jefe comunal por Unión por la Patria (UxP), dijo que muchos vecinos se sienten “postergados” y que reclaman que el intendente se dedique más a sus barrios en lugar de concentrarse en la ciudad cabecera.

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230802 Oscar Gómez

–En principio, me gustaría conocer qué fue lo que lo motivó a participar en las próximas elecciones como precandidato a jefe comunal.

MIRÁ TAMBIÉN Las vacaciones de invierno dejaron un balance positivo en Necochea

Es una interesante pregunta y ya me han hecho varias veces, pero quería decirte que nosotros ya fuimos gestión hace ocho años, con un intendente peronista, que fue Hugo Alejandro Corvatta, con una gran trayectoria tanto a nivel local como a nivel provincial. Fue un senador, llegó a ser vicegobernador. Participé de su gestión durante ocho años como director de hospital y secretario de Salud. En realidad mi actividad principal es la medicina, soy médico pediatra, y fue un llamado de él, hace unos cuantos meses, preguntándome si tenía algún interés, si me interesaba ser precandidato a intendente.

Tamaña decisión requirió que hablara con mi familia, porque es importante el acompañamiento de la familia, por lo que significa tomar la decisión de ser, primero un precandidato, y si las elecciones pueden ser favorables, por allí ser un intendente, ¿no?, con lo que significa para la familia tener casi una dedicación exclusiva a un rol de funcionario público. Tengo cuatro hijos, de los cuales ya algunos están recibidos, otros están estudiando. Ya son grandes. Yo tengo 58 años. Estuvieron de acuerdo, si era un deseo mío, y entonces me comuniqué con Hugo, que era nuestro presidente del partido, y le di mi palabra: le confirmé que iba a ser precandidato. Y allí empezamos a trabajar ya un poco más en firme. Igualmente, por ahora, vinculando las dos cosas: mi profesión y la campaña.

–Imagino que Hugo Corvatta fue para usted un referente en el ámbito político. ¿Qué recuerdos tiene de él?

Tengo los mejores recuerdos de Hugo Corvatta, porque fue un hombre que en lo personal me permitió trabajar a su lado, siempre apoyando lo que yo le sugería en su momento como secretario de Salud o como director del hospital, respecto al área tan específica y sensible para una comunidad como es la salud, ese derecho que todos tenemos; tratando de mejorarlo, de que tengamos mejor cobertura de salud, a nivel de asistencia primaria, secundaria, terciaria, de mejorar la infraestructura del hospital, tener más equipamiento, tener mayor cantidad de profesionales y hacer campañas que a la gente le sean útiles. Hicimos muchas campañas en su momento, como fue la de cáncer de mama, cáncer de colon. Incluso había puesto una ambulancia con un odontólogo y recorrimos todas las escuelas del distrito, tanto públicas como privadas, para que hicieran exámenes odontológicos a los chicos, y esa ambulancia con un sillón y un odontólogo recorría hasta las escuelas rurales. Porque nosotros decíamos que tenía el mismo derecho ese niño que está en una escuela rural, que por allí viene de vez en cuando a la ciudad; tenían el mismo derecho, así sean cuatro o cinco, de ser examinados. Así que se recorrió, se hizo un trabajo muy interesante.

En su momento también hacíamos electrocardiograma a todos los chicos de escuela primaria y secundaria, sobre todo primer año, creando lo que se llama una ficha escolar y deportiva. Eso nos permitió detectar tempranamente alguna patología cardíaca en algunos chicos que hacían deporte, a veces patologías menores y a veces un poquito más complicadas, que hubo que estudiar un poquito más. Era un trabajo amplio, grande, en el cual sacamos una enfermera hacia las escuelas, hacían los electros, después los informaban a los cardiólogos, después hablábamos con los papás.

Así que de Hugo tengo los mejores recuerdos. Un hombre que siempre estuvo dispuesto a trabajar por su gente, por su comunidad. Nos deja una vara muy alta en este espacio, porque él trajo muchas cosas al distrito, desde una Universidad Provincial del Suroeste hasta haber hecho 1300 guarda de asfalto, de las luminarias, de las canchas de hockey, de la Unidad Penitenciaria en la localidad de Saavedra... es decir, un hombre que gestionó mucho y que está a la vista. Entonces, para un precandidato del mismo espacio, nos deja la vara muy alta.

–Metiéndonos ya de lleno en lo que es la campaña, imagino que está recorriendo desde hace tiempo ya la ciudad, los distintos barrios. ¿Con qué necesidades urgentes por resolver se encuentra? ¿Hoy cómo viven los vecinos de Saavedra y Pigüé?

Oscar Gómez.

En lo personal me gustó recorrer varias instituciones y hablar con los vecinos. Una campaña, cuando uno no está acostumbrado, es bastante agotadora, porque recorres permanentemente diferentes inquietudes en diferentes localidades del distrito: las comisiones de fomento, los clubes sociales, los clubes de fútbol, los centros de jubilados, las asociaciones de artistas... Pero sí tenía un vínculo que trazaba a todos, que era el tema viviendas. El reclamo fundamental era el tema viviendas.

En este distrito, en esta localidad hay muchas casas en venta, pero no en alquiler, y hay una demanda de alquileres, y hay una demanda de poder llegar a la vivienda propia también, ¿no? Habrá que trabajar tanto a nivel provincial como nacional para ver si se puede lograr en algún momento traer viviendas al distrito.

Lo que me gustó mucho también es hablar con empresarios, porque a mí me interesaba qué capacidad productiva o qué capacidad de crecimiento a futuro tenía el empresario, ese entramado de empresarios que dan trabajo en la localidad o en el distrito, con aquel entramado social que está buscando trabajo. Para eso tenemos que tener una oficina de empleo muy activa y una oficina de producción muy activa del Estado. Es decir, hay que compatibilizar las dos cosas. Y, por suerte, me he encontrado con empresarios que tienen proyección de futuro y de crecimiento, que eso le da un poco a uno la esperanza. Incluso con buena predisposición para hacer capacitaciones antes de tomar algún personal específicamente, y crecer en el tiempo.

Me interesa mucho también el impulso de la pequeña y mediana empresa y de los emprendedores. ¿Qué me ha pasado también? He visto que los emprendedores, es decir, la gente, necesita o ve la posibilidad de tener un emprendimiento; lo que por ahí no tiene son los recursos iniciales para ese emprendimiento. Entonces, también ahí el Estado tiene que estar presente para esos emprendedores, para hacer quizás algún aporte económico o quizás asesoramiento durante el primer año. Acompañarlos y también evaluar si ese emprendimiento es factible con algún estudio de mercado. Esa red hay que trabajarla mucho, porque creo que un distrito crece con el trabajo formal. Si a algún emprendedor le va bien en lo local, seguramente va a tener más mano de obra en forma formal.

–De acuerdo a su experiencia como vecino de la ciudad, ¿qué balance puede hacer de la gestión de Gustavo Notararigo?

Yo trato de ser muy respetuoso del intendente actual porque está en gestión. Soy un opositor. Quizás me hubiese gustado como vecino que hubiese tenido un poquito más de gestión. Pero bueno, sería una mirada muy parcial mía, porque al ser oposición puedo tener algunos elementos diferentes. Pero esa sería la línea. Por allí ver un poquito más de acercamiento con los vecinos, tanto en lo local como en las comunidades del distrito. Y por supuesto, sabemos que pasamos una pandemia, estuvimos un poco complicados, pero en realidad yo creo que la gente es la que va a decidir en su momento. Si está a gusto y contenta con la gestión que llevó el actual intendente, evidentemente su espacio será reelegido, y si no, habrá una alternancia. Y en eso trato de ser muy respetuoso.

–¿Pero lo nota Notararigo, y esto sí quizás es lo que siente cuando recorre los distintos barrios, alejado, quizás, de las demandas vecinales?

Lo han manifestado algunas comunidades: manifiestan que están como si fuesen postergados. Y es un sentimiento difícil de contrarrestar, porque un vecino de una localidad que siente que el Ejecutivo municipal o el intendente no se acercan a los vecinos, que tiene ese reclamo, bueno, evidentemente por algo será, ¿no? Habrá que preguntarle al intendente actual. Respecto su forma de gestionar; quizás él se siente cómodo con estas características. Pero es la manifestación del pueblo lo que genera esto, ¿no? Es decir, es como una doble ida y vuelta: queremos que el nuevo intendente nos venga a visitar más seguido o vea qué es lo que necesita esta comunidad, y que no se dedique mucho a la comunidad central, como es Pigüé. Pigüé es el centro, la mayor cantidad de población está acá, y generalmente los pueblos que son de menor densidad poblacional por ahí tienen otras necesidades y otra idiosincrasia que hay que atenderla también. Entonces es lo que ellos manifiestan. Y es una sensación difícil de dar vuelta cuando pasa eso.