Los señalamientos al intendente de Necochea, Arturo Rojas, por no atender los problemas del distrito con una visión integral se repiten. En otras ocasiones te contábamos que se le cuestiona no dar el debate de los temas importantes y recurrir a la confrontación permanente con la oposición.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el concejal Alejandro Bidegain, de la Unión Cí­vica Radical (UCR), enfatizó la falta de soluciones a los problemas estructurales del distrito y ubicó a la inseguridad como la principal preocupación de los vecinos necochenses.

–Desde la UCR cuestionan al intendente Arturo Rojas por limitarse a dar soluciones temporales a problemas que son cotidianos en la ciudad; de alguna manera, tapar baches. ¿Usted comparte esta visión?

Nosotros esto lo venimos sosteniendo desde la campaña electoral, que fue cuando ingresamos como concejales. Decíamos no sólo que es una gestión de maquillaje y de makeup, sino que es una gestión en la que el intendente llega a las ocho de la mañana y ve cuál es la agenda del día. Tiene cero planificación, tiene cero proyección. Incluso cuando fue el desayuno al cual nos invitó antes de asumir nuestras bancas, nos planteó una serie de proyectos que tenía para trabajar en conjunto, que son los problemas estructurales que arrastra Necochea, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo: planta de efluentes cloacales, el tema de la basura, el tema del casino que se les incendió a ellos. Y de esto, cero. Es más, con el cinismo del intendente, en el discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante, le pidió a la oposición en su conjunto que si tenía una idea superadora a la que él proponía, que fue un fracaso estruendoso, se la acercáramos, cuando a quien votaron para gobernar y para proyectar fue a él.

En resumidas cuentas, eso es lo que decíamos y sostenemos: un intendente del día a día, que nos pintaba una Dubai en la campaña electoral de 2019 y hoy casi seguimos estando como ese día. Con cosas bonitas, los carteles del hashtag Necochea, la fiesta del cumpleaños que todavía estamos esperando saber cuándo se gastó. Pero para los problemas estructurales de Necochea, cero soluciones.

–¿Cuáles son los problemas que aquejan a los vecinos a diario?

Bueno, debo decir que desde la UCR en Juntos fuimos los que el año pasado, en campaña, pusimos el tema de la inseguridad sobre el tapete, porque era un tema del cual no se hablaba. No lo hablaba el oficialismo del intendente Rojas y no lo hablaba el resto de la oposición. Nosotros llevamos no solamente a que el intendente tuviera alguna posición en cuanto a la inseguridad, en lo cual coincidimos en un punto, que es que es absoluta responsabilidad del ministro de Seguridad de la Provincia y del gobernador, porque la seguridad es de la provincia de Buenos Aires, pero el intendente no puede hacerse el sota y mirar para el costado. Hoy, si mirás cualquier medio digital de la ciudad, ves que la ola de inseguridad es imparable, en distintos puntos de Necochea. El ejemplo más claro que tengo: yo vivo en 55 y 64, y en 57 y 66, a la vuelta de mi casa, ayer reventaron los vidrios de una mueblería y robaron. En definitiva, una inseguridad que no cesa.

El bloque de la UCR presentó el proyecto del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, donde entendíamos que sentar a todas las partes que tienen que ver algo con la seguridad iba a dar, no una solución, pero al menos algo, porque no tenemos nada. Bueno, este proyecto llevó meses de buscar los consensos necesarios que se tienen que dar en la política, que son absolutamente previsibles, con los demás bloques de la oposición y con el oficialismo. Y de un día para el otro, cuando el proyecto tenía dictamen de comisión para tratarse, 48 horas antes, de buenas a primeras, el intendente pensó y manifestó que no iba a ser tratado. Los mismos concejales oficialistas habían firmado el despacho para el tratamiento, para aprobarlo en la sala, con la discusión que había que dar. En 48 horas fue borrado de un plumazo, incluso tratándonos de burros y alguna palabra más subida de tono que no voy a repetir. Esa es la visión que tiene el intendente de la seguridad. Bueno, cuando nos pide a nosotros soluciones, le estamos acercando una que estamos convencidos de que es un principio de solución. Nadie está diciendo que esto va a arreglar el tema, que es muchísimo más complejo y tiene muchísimas más aristas y no se va a solucionar de la noche a la mañana. Pero sí creemos y estamos convencidos de que es un principio para atender un tema que en cualquier encuesta que vayas a mirar sobre el distrito de Necochea va a ser la primera preocupación que tiene el vecino.

–¿Es difícil el diálogo con el jefe comunal para ustedes que están en la vereda de enfrente?

La forma de accionar política del intendente es buscar la confrontación con la oposición, específicamente con el radicalismo, que somos la fuerza mayoritaria en el Concejo Deliberante. Es su estilo de confrontación política. Es un diálogo muy difícil con el intendente. Ya te digo, se dio solamente ese desayuno de trabajo, que era la foto, la formalidad y el abrazo a los recién electos, y después no se dio nunca más.

Sí debo reconocer y subrayar que no es la misma actitud la del bloque de concejales oficialistas. Con ellos sí tenemos diálogo, se puede conversar y se puede consensuar. Ahora, cuando suben esa escalera al sillón de murga que es el del intendente, parece que se olvidan de lo que dijeron en el Concejo Deliberante. El intendente Rojas fue cuatro veces electo concejal, de las cuales creo que cumplió solamente dos, porque una renunció y la otra se fue al Puerto. Cuando el radicalismo era oficialismo, de 2003 a 2011, siempre pedía el diálogo, el consenso. En esos veinte, treinta pasos que separan el Concejo Deliberante de la escalera al despacho del sillón de murga parece que les agarra amnesia, porque lo que predicaron en su momento parece que en la práctica no es así. Pero bueno, es un estilo de conducción política que yo no comparto pero nosotros estamos abiertos al diálogo. Los concejales opositores no sólo estamos para señalar errores y corregir lo que no nos parece del Ejecutivo, sino que estamos para proponer. Ahora, cuando nosotros proponemos, hay un consenso para que eso se haga, como con el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, y de un día para el otro lo borran de un plumazo, bueno, está de más decir de quién es la falta de diálogo.

–¿Con qué expectativas se prepara la UCR pensando ya en los comicios del próximo año?

Nosotros venimos de la interna partidaria que fue el domingo 13. Varios sectores del partido, como Adelante Buenos Aires, Evolución Radical (que me toca representar a mí acá en Necochea) y sectores que no tienen identificación provincial, pero que son importantes en el radicalismo local, confluimos en una lista de unidad que la denominamos Unidad para Ganar. Porque estamos convencidos de que el radicalismo tiene que volver a presentar una alternativa a este modelo de Nueva Necochea y Arturo Rojas. El radicalismo tiene que darle a la coalición de Juntos una alternativa competitiva y superadora.

Nos encontramos en ese camino: buscando los consensos necesarios para aportar a un proyecto que devuelva al radicalismo al poder en Necochea después de veinte años, que se cumplen el año que viene, de lo que me parece que fue la mejor gestión en la Municipalidad de Necochea desde el retorno de la democracia, que fue el gobierno de Daniel Molina