20230321 Facundo Diz

–El pasado fin de semana, junto al ministro Santiago Maggiotti, han entregado viviendas del programa federal Casa Propia a vecinos de la ciudad de Navarro. Imagino que debe ser muy satisfactorio para usted este tipo de políticas, teniendo en cuenta la demanda habitacional del distrito.

Sí, fue una alegría. Muchos contratiempos, porque hay una especulación un poco difícil de entender de parte de las empresas, redeterminación de precios y utilizan al Estado como medio para engrandecer sus cuentas. Y es una necesidad que tenemos, una emergencia que tiene todo el país, que tiene la provincia y que tiene mi pueblo, y nosotros estamos en construcción de Casa Propia, son 80 hogares y 104 viviendas que eran Reconstruir, que fueron abandonadas por el macrismo y por Vidal en la provincia de Buenos Aires. Recuperamos eso, lo licitamos nuevamente. Tendrían que haber sido entregadas hace alrededor de diez meses. Lamentablemente, hay 2108 familias en nuestro pueblo de un total de 11.000 que no tienen hogar. Entonces, entregar doce casas obvio que reconforta, que hace bien, porque son doce familias a las que les cambia la realidad, tanto para los padres, que por ahí sueñan con tener y hay testimonios que son casi desgarradores, como empezar a pensar en sus hijos, en las nuevas generaciones, que pueden quizás emparejar la partida hacia una carrera de vida, porque uno no elige dónde nace, entonces las condiciones muchas veces se ven afectadas cuando se cumple cierta edad y la vida misma empieza a demandar de los jóvenes si pueden estudiar, si pueden trabajar, y los condena a que donde nacieron seguramente tienen que seguir lo que han hecho sus padres toda la vida, y como padres se ven frustrados porque no pueden entregar lo que querían. Entonces, fue una alegría muy buena, la compartimos, pero seguimos trabajando para poder entregar las demás y seguir pensando en que en un futuro esto sea una planificación de Estado y que siga creciendo la entrega de viviendas, que a nivel país ya vamos por las 95.000, y es un gran esfuerzo que hace todo el Estado.

–Además, pensando en esta posibilidad habitacional del futuro, también se construirán en la ciudad 300 lotes con servicios del Plan Nacional de Suelo Urbano.

Sí, sí, buenísimo. Estamos avanzando. Ojalá que cuando la gente tenga que elegir, lamentablemente está siendo bombardeada con información constante de los medios monopólicos, donde un gobierno que supuestamente se enriquece ilícitamente ¿cómo puede ser posible que pueda tener un plan de vivienda tan grande y así apostar también a invertir en salud, invertir en escuelas, en educación, invertir en transporte? Está llegando el tren a Navarro después de cuarenta años. Estamos haciendo tres escuelas más. El hospital es modelo dentro de la provincia. Pero cuando tiene que elegir, la gente se ve bombardeada con desinformación o con cosas que confunden y por ahí equivoca el rumbo y nuevamente retrocedemos muchos años.

Así que ojalá que nos puedan dar continuidad en el gobierno, que a pesar de errores o de situaciones que se viven, tenemos como objetivo generar equidad e igualdad, que son palabras fundamentales para tener un país que realmente se pueda desarrollar y en conjunto, no solamente con poco porcentaje de la sociedad.

–‍En este sentido, y hablando particularmente de la provincia, usted ha respaldado al gobernador Axel Kicillof en sus intenciones de reelección. ¿Por qué motivo?

Porque ha sido uno de los gobernadores que han tomado decisiones que nos han costado, con anterioridad a su mandato, los demás gobernadores. Ni hablar lo que había pasado con el gobierno del PRO en la provincia de Buenos Aires: nosotros no pudimos construir ni casas, ni educación. Y cada uno de sus ministros, no solamente el gobernador, recorre y no está en busca de un voto solamente, porque en nuestro distrito somos 21.000 habitantes y sin embargo han llegado fondos para hacer obras de infraestructura, y también ayuda, de parte del ministro, no solamente con fondos económicos nada más, sino también con asesoramiento, con un montón de herramientas que hacen que se desarrolle la producción, con caminos rurales, que el turismo también pueda avanzar, tenemos una laguna y también se giraron fondos para que nosotros hagamos un relevamiento y podamos planificar un turismo a futuro, con los servicios, para lo que son estas casas que entregamos. Tiene pleno conocimiento de nuestro distrito y podríamos dar fe de todo lo que estoy diciendo porque lamentablemente en muchos años cualquier persona que nosotros hablábamos de un gobierno provincial o nacional pocas veces conocían como lo conoce él. Entonces, no poder apoyar a alguien que realmente sabe dónde queda Navarro, qué es lo que hace falta, qué necesidad, qué demanda. Y no solamente saberlo: pone el esfuerzo y pone todos sus ministerios a disposición para que el pueblo tenga iguales condiciones que cualquier otra ciudad que quizás está en el conurbano o más en el interior de la provincia y que por ahí tiene 400.000 o 500.000 habitantes. Se busca la equidad, la igualdad de cualquier ciudadano de la provincia de Buenos Aires. Y eso para nosotros es grandioso, porque siempre fuimos una población muy chica, que a pesar de estar a 120 kilómetros de la ciudad capital, que pareciera que todo tiene su fin ahí, hoy estamos pensando en un centro universitario que vamos a estar construyendo con el programa Puentes, porque vamos a tener nuestra primera pileta pública, que tuvo en su momento Navarro pero con la dictadura y un gobierno radical también aliado con la dictadura fueron tapadas. Sin embargo, tenemos medallistas olímpicos de natación, pero no tenemos pileta. Entonces hay un conocimiento y una capacidad que también admiro y reconozco. Es muy fácil responder esa pregunta de si estoy de acuerdo o no con que tome la decisión el gobernador de ser nuevamente reelecto. Si él toma la decisión, va a contar con todo mi apoyo.