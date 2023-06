El intendente de Guaminí, José Nobre Ferreira, oficializó su precandidatura a la reelección. En torno a esto, sostuvo que “hace 12 años iniciamos un camino de transformación en nuestro distrito. Un camino que hoy nos encuentra atravesando un momento histórico en materia de obra pública, infraestructura, educación y salud, siempre con el claro objetivo de garantizarle una mejor calidad de vida a cada vecino y vecina”.

Te puede interesar:

MIRÁ TAMBIÉN Gray reafirmó su compromiso con el sector productivo

Avanzan las obras de extensión de gas natural en Guaminí

“En el año 2019, el pueblo de Guaminí expresó su deseo a través del voto y me honró con el cargo de intendente electo, rol que ocupé y llevé adelante con una gran responsabilidad desde el primer día, persiguiendo un sueño colectivo que siempre priorizó el bienestar de todos los habitantes y familias del distrito”, añadió.

MIRÁ TAMBIÉN En Balcarce, reconocieron a Luis Landriscina como personalidad destacada

“Hoy, cuatro años después de asumir esta enorme responsabilidad, el espacio político al cual represento me ha propuesto nuevamente ser precandidato a intendente, desafío que he decidido aceptar con la firme convicción y determinación de continuar trabajando por un proyecto de verdadero cambio y más desarrollo en todas nuestras localidades. ¡Gracias a mi familia por el apoyo incondicional y a cada persona que me acompañó y me sigue acompañando!”, completó