El Barrio La Pastoril de Alberdi inauguró sus luces. El acto estuvo encabezado por el intendente de Leandro Alem, Carlos Ferraris. Al tomar la palabra, el alcalde señaló: “Estamos hoy inaugurando esta importante obra de avance para el querido barrio de La Pastoril. Vinimos para acompañar a los vecinos del barrio, pero también para ponerlo en valor”.

“Como alberdinos, cuando avanza un sector del pueblo tenemos todos que estar agradecidos. El día de Alberdi, 19 de Julio, acabamos de vivir otra inauguración importantísima como fue el Centro de Reabilitación donde funcionara la empresa EDEN, fue un trabajo enorme que ya está en funciones con traumatología, kinesiología, profesores de educación física, masajistas”, añadió.

“Ahora queremos compartir esta obra que ya veníamos hablando con el concejal Miguel “Capacho” Olguín, que lucha siempre por su querido barrio. Es por eso que nos embarcamos en esta obra fundamental, que es el alumbrado LED en todo el barrio La Pastoril. Ha sido una inversión importante, pero nos da mucha satisfacción poder vivir hoy este momento”, subrayó. En tanto, el alcalde resaltó: “Seguimos avanzando, el sábado que viene inauguraremos un nuevo sector en el Predio del Ferrocarril, las canchas de fútbol tenis y beach vóley, que ya están iluminadas. Se siguen recuperando espacios y poniéndolos a disposición de los vecinos. Es decisión política seguir trabajando por Alberdi y por todos los pueblos del distrito, y sobre todo queremos que sea compartido con ustedes. Hoy avanza el barrio La Pastoril, pero antes hemos avanzando en muchas otras calles, no es fácil pero la tarea no se abandona. No bajamos los brazos y trabajamos para todos con todo el equipo. Estamos para dar todas las batallas. Y nos da mucha satisfacción poder hacerlo”.

“Ya tenemos fecha para la Fiesta del Caballo el 10 y 11 de Septiembre, y también la del Cordero Alberdino al Asador. Pondremos todo lo necesario para que se festeje a pleno. Ya están los chicos del Corralón trabajando con la leña, son cosas que no se ven pero que hacen posible llegar con todo a la fecha. Va a cerrar este acto Román, este querido artista que se suma, y cuando baje el sol encenderemos todas las luces”, completó