La gestión de Julio Garro como intendente de La Plata no está exenta de puntos a criticar. En otras ocasiones te contábamos sobre quienes lo critican porque se dedica a subir videos a TikTok en vez de atender las necesidades de los vecinos, o por dejar abandonados a su suerte a los animales del Bioparque, o por no utilizar el dinero recibido para poner en condiciones las escuelas.

En esta ocasión, y en diálogo con Grupo La Provincia, la concejal Ana Negrete, del Frente de Todos, hizo hincapié en las agudas diferencias en la calidad de vida de los vecinos que viven en los barrios periféricos y los sectores más acomodados del centro de la ciudad, e insistió en que al intendente “no le interesan” estas cuestiones.

–Como referente de la oposición en la ciudad capital, ¿qué balance puede hacer de la gestión de Julio Garro?

Yo siempre hago un balance que empieza con una enunciación que es negativa, que tiene que ver con que nuestra ciudad, lamentablemente, tiene dos problemas grandes, que son problemas para quienes pensamos la política y la realidad desde cierta perspectiva. Parte de lo que yo puedo enunciar como problema es parte de lo que el intendente cree que está bien.

Nosotros vivimos en una ciudad que es absolutamente desigual y que está absolutamente desregulada, o regulada para los negocios de unos pocos. Y eso es el tinte o lo significativo de la política municipal de Julio Garro: negocios para unos pocos y desigualdad para las mayorías. Entonces, nuestra ciudad, que tiene un valor simbólico, un valor en su sentido fundacional, en términos de la planificación, del acceso a servicios y demás, primordialmente en su periferia no está planificada, está absolutamente desregulada, faltan servicios públicos, tiene muchísimos problemas en términos de la infraestructura básica, que corresponde al municipio. Cada una de esas cosas la vemos en un montón de ejemplos, que van desde el sistema primario de salud hasta la construcción.

–Cuando usted recorre los barrios de la ciudad de La Plata, ¿con qué postergaciones se encuentra con mayor frecuencia?

Hay una parte que son como muy visibles, que tienen que ver con los servicios básicos: el estado de las calles, las zanjas, las luminarias, incluso con la potencia que podrían tener las delegaciones municipales en cada una de nuestras localidades y que no tienen. Y hay otras cuestiones que quizás no saltan tan a la vista, pero que son absolutamente importantes, como el vaciamiento del sistema primario de salud. Que no tiene que ver sólo con los profesionales, sino también con los insumos, con el acceso a servicios y a derechos, con un montón de cosas que son vitales para una ciudad tan grande. Porque lo interesante del sistema primario es que tenemos unidades sanitarias en todas las localidades, y eso tendría que ser una potencia, y no lo es. Vemos cómo el servicio de recolección de residuos, que se lleva una gran parte del presupuesto municipal, es absolutamente insuficiente. Y la insuficiencia siempre es para el mismo lado: para los barrios más lejanos, de más difícil acceso.

En cuanto al transporte público, sabemos que en breve va a haber un pliego de licitación. Venimos planteando casi desde principios de año en el Concejo Deliberante que queremos saber cuáles son las condiciones, cómo se está trabajando y demás, y no venimos teniendo respuesta, en un servicio de transporte público que también es deficiente en una ciudad que crece como crece la nuestra. Tenemos una gran población y un desarrollo urbano que va hacia el sur, hacia el oeste, de mucha gente que ha construido su casa, que se ha asentado en diferentes barrios, que en muchos casos incluso no son los sectores más postergados sino la clase media, a la que le cuesta muchísimo acceder a este tipo de servicio público.

–¿Lo nota más preocupado al intendente por su posible reelección en el cargo que por gobernar para los platenses?

Lo que pienso es que hay una parte que tiene que ver con la mirada del intendente, y al intendente estos temas no le interesan. Y posiblemente hoy esté más distraído, pensando en el año que viene, pero lo cierto es que cuando no hay coyuntura electoral tampoco le interesan estos temas, y a mí me parece que eso tiene mucho que ver con una perspectiva.

Nosotros y nosotras vivimos casi con estupor, además de haber discutido en el Concejo todas las veces que pudimos, cómo se está resolviendo el cobro de la primera plusvalía importante que va a cobrar el municipio, que tiene que ver con la Ley de Hábitat, con la aplicación de un monto por rezonificaciones de zonas donde no se podía construir a zonas residenciales, que por un acto administrativo del Concejo Deliberante aumenta el costo de un terreno, entonces quienes son emprendedores inmobiliarios seguramente lo pueden vender a mejor precio. Eso tiene una tasa, que es la plusvalía. Es la primera y más significativa que se va a cobrar en el municipio y la están reconociendo como obra. No nos parece mal que se reconozca la inversión del emprendedor en una obra concreta, pero sí cuando es una rotonda para entrar al barrio que está construyendo ese emprendedor. Eso sí nos parece terrible. Podrían hacerse un montón de cuadras de asfalto, podrían mejorarse otras condiciones de vida en los sectores más postergados.

Entonces, puede ser que Garro esté pensando en el 2023, pero igual creo que esta es su mirada sobre la ciudad y sobre las cosas importantes de la ciudad.

–En este contexto delicado, ¿qué mensaje les quiere dejar a los vecinos de la ciudad de La Plata?

Mirá, yo soy de las personas que piensan que la política tiene un objetivo, que es transformarles la vida a quienes más lo necesitan. Y que en eso el Estado tiene un rol central. Yo vengo del peronismo y el peronismo una de las cosas que piensa transversalmente tiene que ver con esto: con que un Estado fuerte lo que tiene que hacer es equilibrar las posibilidades para todos y todas; que no importa en qué casa naciste, de qué familia provenís o en qué barrio vivís, sino que tenés que tener las mismas posibilidades que todos y todas.

Eso es un gran discusión en este municipio. Nosotros y nosotras peleamos por un Estado municipal fuerte, que pueda mirar estas desigualdades y transformarlas. Esto no encuentra su canalización en Cambiemos y en el intendente Julio Garro, pero tiene una fuerza política y tiene compañeros y compañeras que todos los días tratamos de que la gente no se aleje de la política: que piense, que crea que hay posibilidades de transformar las cosas, que hay posibilidades de construir sueños colectivos y que esos sueños colectivos pueden tener la posibilidad de gestionarse, de concretarse.

Eso me parece que es lo más importante para los vecinos y vecinas de la ciudad: que sepan que acá estamos, personas que creemos en la representación de la política, que creemos que hay que dar las discusiones, que creemos que los proyectos tienen que ser colectivos y que lo que tienen que tratar de hacer es eso, transformar. Y que no se alejen de la política, porque lamentablemente en la historia de nuestro país, como en la historia de la humanidad, cuando los que más necesitamos del Estado, de la construcción colectiva, descreemos, ganan siempre los mismos. Y cuando ganan siempre los mismos, gobiernan para ellos.

Entonces me parece que eso es lo más importante, cuando sabemos que falta un montón, que nosotros y nosotras asumimos un gobierno del Frente de Todos y de Todas, con una idea, con un proyecto, con una enunciación, y que hay un camino que está siendo muchísimo más sinuoso y más complejo y hay un montón de cosas que faltan. Habemos quienes creemos que hay un camino de posibilidades y que todos los días nos levantamos con ese sueño, con esa posibilidad y con ese compromiso de trabajo.