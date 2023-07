Entre las sombras que se le señalan a la gestión de Mariano Barroso en el municipio de Nueve de Julio figuran el “tremendo déficit habitacional”, el “abandono” de los barrios y la “falta de sensibilidad” respecto de los problemas cotidianos de los vecinos. Así te lo hemos contado en varias ocasiones.

Para la concejal Nancy Grizutti, precandidata a intendenta por Unión por la Patria (UxP), el problema es que el municipio “no hace absolutamente nada” en áreas como vivienda y deporte. El intendente y sus funcionarios “no se acercan a los pueblos”, algunos de los cuales están en una situación de “mucha vulnerabilidad social”, explica Grizutti, en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM.

Escuchá la entrevista:

–Me gustaría conocer, en primera instancia, qué es lo que la motivó a presentarse en las próximas elecciones como precandidata a jefa comunal.

Nosotros venimos trabajando desde nuestro espacio hace casi cuatro años, desde que soy concejala, y vemos todas las falencias que hay y todo lo que se puede hacer y no se hace. Entonces, llegar a la intendencia de Nueve de Julio significa eso: significa empezar a construir, sobre todo en las localidades que están tan abandonadas, pero también empezar a trabajar y fomentar todo lo que tiene que ver con el deporte y la cultura, donde Nueve de Julio hace agua y no solamente eso, sino que es cero, o menos diez, como diríamos acá en el interior de la provincia. No se hace absolutamente nada.

Teniendo en cuenta también que el actual intendente se justifica diciendo que no puede hacer más gestión porque la Provincia no es de su partido político, cosa que no es cierta, porque tampoco lo hizo cuando tuvo la oportunidad de tener a una gobernadora que dejó mucho que desear, pero que tampoco estuvo al lado de los intendentes. Acá el gobernador, Axel Kicillof, la verdad que ha estado siempre al lado de Nueve de Julio y lo que se ha gestionado se ha gestionado desde afuera y no desde el intendente.

Bueno, la idea es esa: es llegar a la intendencia, poder trabajar en una construcción política, pero también pensando que Nueve de Julio tiene que volver a ser la ciudad pujante que era hace algunos años atrás.

–Por lo que cuenta, Mariano Barroso es un intendente alejado de las necesidades de su pueblo.

Exactamente. Aunque por ahí ellos lo muestran de otra manera. Nosotros recorremos las localidades; precisamente lo que reclaman es eso, no solamente la escucha sino también que se haga eco de las necesidades.

La realidad es que ellos no se acercan a los pueblos ni siquiera para acompañar, mirá lo que te digo, algo mínimo, que son las fiestas populares. Las fiestas populares que tiene cada localidad y que, si bien ellos acompañan el día de la fiesta para hacer marketing, no lo hacen para apoyar o acompañar económicamente esas fiestas populares, que son tan importantes para cada uno de los pueblos. Todos tenemos muchas localidades y todas las localidades tienen una fiesta. Primero, para incentivar la cultura local, y después, para incentivar también todo lo que es productos regionales. La realidad es que no participan.

Lo mismo sucede con el deporte. Hace ya unos meses que están en piloto automático y directamente no se hace absolutamente nada; solamente las promesas vanas y propuestas de campaña que se hacen siempre, pero que son sólo humo.

–Usted mencionaba esta situación que se vive en las localidades, pero en los barrios de la ciudad ¿cómo viven los vecinos hoy en día en Nueve de Julio?

Nueve de Julio, como todo pueblo del interior de la provincia, está separado por la vía, una parte y la otra parte, tanto en los pueblos, las localidades, como en la ciudad cabecera. Acá, en lo que sería detrás de la vía, hay un conjunto de barrios que se llama Ciudad Nueva, pero que está conformado por varios barrios. Ahí viven aproximadamente unas 16.000 personas, que directamente no se acercan. Esas personas viven en mucha vulnerabilidad social. Pero además de eso, falta de cloacas, falta de agua corriente, falta de vivienda. Un reclamo muy grande que se hace en Nueve de Julio es la falta de viviendas. Recién en estos cuatro años, gracias a Axel, pudimos lograr que se gestionaran viviendas, que son 32, pero que no son suficientes. En las localidades hace más de veinte años que no se hacen viviendas. Los pueblos siguen creciendo y no hay respuesta, teniendo en cuenta que además en las localidades no hay casas o no hay alquileres. Todo esto conlleva que las problemáticas de las familias sean cada vez más grandes.

En los pueblos no hay médicos permanentes. Los CAPS atienden a la mañana y a la tarde no tenés nada. Hay pueblos que no tienen ni ambulancia. Para que vos te des una idea de de qué manera se trabajó en estos doce años en que ellos han estado a cargo del gobierno.

–Por último, si usted pudiera dejarles un mensaje a los vecinos de la ciudad, ¿cuál sería?

El mensaje para los vecinos es que conozcan. En cada entrevista digo lo mismo porque me parece que es lo ideal. A cada vecino de Nueve de Julio le pedimos que conozca a los precandidatos que se presentan para el 13 de agosto, para las PASO. Que los conozcan y vean la trayectoria. Que vean los que han trabajado, que puedan ver quiénes son los que han trabajado durante cuatro años y quiénes son los que empiezan a trabajar solamente en estos tres meses de campaña. Porque en realidad lo que trabajan en tres meses de campaña es humo.

Nosotros venimos trabajando y nos pueden seguir y pueden verificar cada una de todas las gestiones que hemos concretado durante estos casi cuatro años, para que sepan que, si bien por ahí somos más visibles ahora porque estamos en campaña, lo venimos haciendo sistemáticamente y sostenidamente. Entonces es muy, pero muy importante que los vecinos conozcan a cada uno de los candidatos y que sepan. Por eso les pedimos que nos acompañen con su voto. Que sepan que acá van a tener escucha.

Nosotros somos los que hemos presentado el proyecto de presupuesto participativo, para que cada uno de los habitantes de las localidades pueda decidir qué es lo que necesitan, porque ellos son los que ven la realidad de todos los días. Y esto: que nos conozcan, que sepan que acá estamos para escucharlos, que estamos para resolver sus problemáticas y que estamos para gestionar. Nosotros estamos golpeando cada una de las puertas de los ministerios, tanto sean de Provincia como de Nación, para poder resolver cada una de las problemáticas de Nueve de Julio.