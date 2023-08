PRIMERA SECCIÓN

La primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires es la segunda más poblada en el territorio bonaerense e incluye a los partidos del norte del Gran Buenos Aires, además del resto del centro-norte provincial. La componen 24 municipios: Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

3 DE FEBRERO

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, ganó las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo, triunfando en la interna de su partido contra Gustavo Spalletti y derrotando a los candidatos a los candidatos de Unión por la Patria y de La Libertad Avanza.

“Empezamos de nuevo con todo, apretando los dientes, porque la elección es en octubre y nuestros vecinos nos necesitan con todas las ganas”, enfatizó.

De esta forma, Valenzuela busca ir por un tercer mandato en el partido del oeste bonaerense.

CAMPANA

Batacazo de Juntos por el Cambio en Campana. El jefe comunal, Sebastián Abella, dio la victoria en la interna para la fuerza política de Larreta. Además fue la fuerza más votada. Unión por la Patria quedó segunda como fuerza política, seguida de La Libertad Avanza y por último Frente de Izquierda.

ESCOBAR

Éxito de Unión por la Patria en Escobar: Ariel Sujarchuk (Unión por la Patria) ganó estas PASO 2023 y continúa hacia las elecciones generales en octubre. En segundo lugar quedó La Libertad Avanza, seguido por Juntos por el Cambio y por último el Frente de Izquierda.

"Agradezco de corazón a todos los vecinos y vecinas escobarenses que nos honraron nuevamente con su voto y nos obligan a doblegar esfuerzos para seguir trabajando. Seguiremos presentes en cada barrio, caminando las calles como lo hicimos siempre, atendiendo las demandas y construyendo el Escobar del futuro junto a toda la comunidad. El pueblo dio su primer veredicto y puso en valor la transformación que hicimos en Escobar desde 2015, un proyecto que mejoró la vida de todos y todas. Estoy orgulloso de haber sido el candidato más votado y convencido de que vamos a construir una victoria contundente en las elecciones de octubre", expresó el jefe comunal que irá por un nuevo mandato.

GENERAL LAS HERAS

Por Juntos por el Cambio Patricio Langan, bajo la línea política de Patricia Bullrich, fue el candidato más votado, lo mismo que el partido con la sumatoria de sus internas. La segunda fuerza más votada fue Unión por la Patria, con Javier Osuna a la cabeza (no tuvo internas). El tercer lugar lo ocupo La Libertad Avanza. Y en cuarto lugar quedó Frente de Izquierda.

GENERAL SAN MARTIN

La fuerza más votada fue Unión por la Patria. La segunda fuerza con más votos: Juntos. Y Tercera: La libertad avanza.

En la interna de Unión por la Patria, ganó el Intendente Fernando Moreira.

GENERAL RODRIGUEZ

El actual Intendente Mauro García, de Unión por la Patria, se impuso en estas PASO (Fue la fuerza y el candidato con más votos). La segunda fuerza quedó para Juntos por el Cambio, que a pesar de su interna, lograron posicionarse ante La Libertad Avanza, que ocupa el puesto de tercera fuerza y por último, como cuarta fuerza se ubica Frente de Izquierda.

Esto expresaba Mauro García en su cuenta oficial de Facebook: “Gracias a todas y todos los rodriguenses por el apoyo, a seguir trabajando, cada día y todos los días. Dejare todo como lo hice siempre porque amo mi ciudad”.

HURLINGHAM

El intendente Juan Zabaleta perdió la interna de Unión por la Patria ante el candidato de La Cámpora, Damián Selci quien competirá en octubre por el Municipio. UxP se quedó con la mayoría de los votos en tanto que Juntos quedó como la 2 fuerza más votada. Y 3 La Libertad Avanza.

ITUZAINGÓ

Se dio una elección pareja en cuanto a porcentaje de votos por fuerza. Juntos se convirtió en la más votada. Y la interna de este espacio la ganó la lista de "Falta menos para vivir sin miedo". En tanto, Unión por la Patria quedó como la segunda fuerza más votada pero vale decir que no tuvo interna y en cuanto a número de votos, éste se impuso por sobre lo que consiguió la nómina ganadora de la interna de Juntos. Tercero quedó La Libertad Avanza.

JOSÉ C PAZ

La fuerza más votada fue Unión por la Patria (no tuvo internas), seguida por La Libertad Avanza que quedó segunda y Juntos por el Cambio en tercer lugar (Ganó la interna la lista de Falta menos para vivir sin miedo).

LUJÁN

El Intendente actual y aspirante a renovar por Unión por la Patria, Leonardo Boto, resultó ser el más votado, dejando en segundo lugar al candidato de Juntos por el Cambio, Héctor Griffini. En tercer lugar, queda el candidato de La Libertad Avanza, Guido Barrichi y por último, en cuarto lugar, Patricio Grande, candidato de Frente de Izquierda.

MALVINAS ARGENTINAS

Leo Nardini, actual Ministro de Infraestructura e intendente en uso de licencia en Malvinas, logró convertirse en candidato gracias al voto que lo eligió en estas PASO por Unión por la Patria,

La Libertad Avanza obtuvo el segundo lugar, y en esta oportunidad Juntos por el Cambio quedó como tercera fuerza política seguida por Frente de Izquierda.

MERCEDES

Voto de confianza para Ustarroz en Mercedes. El actual Intendente alcanzó los votos que lo llevan a ser candidato a jefe comunal de Unión por la Patria. Fue la fuerza y el candidato más votado.

Juntos por el Cambio quedó en segundo lugar como fuerza política. Y tercera quedó La Libertad Avanza.

MARCOS PAZ

Victoria de Unión por la Patria (la fuerza más votada) en Marcos Paz de la mano del actual Intendente Ricardo Curutchet, quien va para la reelección. La lista Marcos Paz Tiene Futuro quedó como la 2 fuerza más votada y Juntos por el cambio quedó en tercer lugar. La Libertad Avanza quedó en 3 lugar.

Curutchet al respecto dijo: “Esto recién empieza y vamos a seguir caminando todos los barrios, escuchando y conversando con cada vecino y vecina para que nos acompañe en octubre y consolidemos la transformación de nuestra ciudad”. También agregó: “Son tiempos complejos pero Marcos Paz tiene la fuerza de un proyecto colectivo, solidario y humano para seguir mejorando la calidad de vida y ampliando derechos”.

MERLO

Triunfo de Unión por la Patria en Merlo. Gustavo Menéndez será candidato a intendente de cara a las elecciones de octubre. Excelente performance de La Libertad Avanza con Eduardo Varela liderando la lista en Merlo, que ocupó el segundo lugar como fuerza política.

El tercer lugar fue para Juntos por el Cambio. Por último, en cuarto lugar quedó la agrupación Crecer, y en quinto lugar, el Frente para la Izquierda.

MORÓN

Se impuso Juntos por el Cambio y ganó la interna de ese partido la lista de "Falta menos para vivir sin miedo" por sobre la lista "la fuerza del cambio". Segunda fuerza quedó Unión por la Patria y tercera La Libertad Avanza.

MORENO

La fuerza más votada fue Unión por la Patria (Ganó la interna la lista de Celeste y Blanca 2), seguida por La Libertad Avanza que quedó segunda y Juntos por el Cambio en tercer lugar (Ganó la interna la lista de La fuerza del Cambio).

NAVARRO

Elección pareja en torno a cantidad de votos por fuerza política. Juntos (sumando sus internas) quedó primera y Unión por la Patria (que no tuvo internas) en 2 lugar. Tercero quedó La Libertad Avanza.

Ahora bien, los navarrenses apostaron una vez más por su actual Intendente Facundo Diz, quién resultó ser el candidato más votado en estas PASO (Unión por la Patria, sin internas).

PILAR

Federico Achával, el actual intendente de Pilar, obtuvo la mayoría de votos en estas PASO por UxP (No tuvo internas dicha fuerza). En el segundo lugar quedó Juntos por el Cambio (Ganó la interna la lista de Falta menos para vivir sin miedo). Y tercero La libertad avanza. Por otro lado, el Frente de Izquierda quedó cuarto.

SAN FERNANDO

Juan Andreotti se quedó con el primer lugar (UxP). Fue el más votado y Unión por la Patria también resultó ser la fuerza más elegida. En la vereda de enfrente, Juntos Por El Cambio fue la segunda fuerza más votada. Claudio Alfonsín se impuso en la interna.

EL tercer lugar fue para la Libertad Avanza con Kevin Buj como candidato a intendente. En el Frente de Izquierda y Los Trabajadores la interna la ganó la lista de Sebastián Tesoro.

SAN ISIDRO

La fuerza más votada fue Juntos por el Cambio. En la interna competían 3 listas y ganó "Con Vocación por el cambio San Isidro". La 2 fuerza más votada fue UxP y la 3 La libertad Avanza (No tenían internas).

SAN MIGUEL

La fuerza más votada fue Juntos por el Cambio. En la interna competían 2 listas y ganó "La fuerza del Cambio". La 2 fuerza más votada fue UxP (ganó la interna Celeste y Blanca 2) y la 3 La libertad Avanza (No tenían internas).

SUIPACHA

El intendente Alejandro Federico (Juntos por el Cambio) le ganó la interna al radical Walter Esteban Ochoa y competirá por un nuevo mandato. Pero Unión por la Patria, con 1 solo postulante: Juan Luis Mancini, ganó la PASO al actual mandamás. Y tercero quedó La Libertad Avanza con Fabián Daniel Mazzei como candidato.

“Hemos tenido elecciones paso de más porcentaje, pero esperemos aumentar esto para las elecciones de octubre. El electorado participó de las votaciones de forma tranquila, se desarrolló todo con normalidad. Sí hemos detectado en el padrón de votantes extranjeros que hay errores o hay grandes anormalidades con respecto a los nombres de las calles. Calles inexistente de nuestra localidad. Eso será una cuestión de hacerle un reclamo a la Junta Electoral cuando corresponda para la próxima elección”, dijo en un diálogo directo con Grupolaprovincia.com, el actual intendente de Suipacha.

TIGRE

La fuerza más votada fue Unión por la Patria y la interna la ganó la lista celeste y blanca 8. La segunda fuerza más votada fue Juntos y la interna la ganó Falta menos para vivir sin miedo. Tercera quedó La Libertad Avanza.

“Quiero felicitar a Julio Zamora por el triunfo en las P.A.S.O en Tigre. Redoblaremos esfuerzos pues Argentina es un gran país, con un pueblo valiente y resiliente que merece vivir mejor. Lo mismo creo para Tigre, mi lugar en el mundo! Y eso sólo es posible con Unión por la Patria”, dijo Galmarini en sus redes sociales.

“Aprendimos mucho, lo pondremos a disposición de la fuerza política que nos convoca. Gracias a todo el enorme equipo militante que me acompaña; trataremos de llevar adelante nuestras propuestas que son un compromiso con nuestra gente”, agregó.

Recordemos que la única interna a Zamora fue la de Galmarini luego de la polémica denuncia del intendente a la Cámara Electoral que le impidió ir a elecciones con la boleta de Sergio Massa.

En Juntos por el Cambio ganó la lista que encabeza Patricia Bullrich en Nación con Claudio Cufré como precandidato, por sobre la de Segundo Cernadas, actual titular del Concejo Deliberante y quien integra la lista con Horacio Rodríguez Larreta.

VICENTE LÓPEZ

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, se impuso cómodamente al radical Nicolás Marchiolo en la interna de Juntos por el Cambio.

El segundo lugar es para Lucas Boyanovsky de Unión por la Patria, seguido por Juan Pablo Pliauzer de la Libertad Avanza. El Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad se ubica en el tercer lugar.

De esta manera, la candidata se fortalece como el bastión del PRO triplicando los votos que sacó el peronismo en esa localidad.

SEGUNDA SECCIÓN

La segunda sección está compuesta por quince municipios (Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate).

ARRECIFES

La fuerza más votada fue Juntos por el Cambio y la interna de dicho espacio la consiguió la lista de La Fuerza del Cambio. Como 2 fuerza más votada quedó Unión por la Patria (Ganó la interna la lista de Celeste y Blanca 2) y como 3 fuerza más votada La Libertad Avanza.

De esta forma, el intendente Javier Olaeta fue derrotado ante Fernando Bouvier en la interna de Juntos por el Cambio.

BARADERO

El jefe comunal de Baradero, Esteban Sanzio, consiguió la mayoría de los votos en las PASO por Unión por la Patria. Fue el más votado, irá por nuevo mandato y la fuerza fue la más votada también. Vale decir que en dicho espacio no hubo internas.

En tanto, la 2 fuerza más votada fue Juntos y la interna la ganó la lista de La Fuerza del Cambio. Como 3 fuerza quedó La Libertad Avanza.

CAPITÁN SARMIENTO

La fuerza más votada fue Juntos por el Cambio y la interna de dicho espacio la consiguió la lista de La fuerza del Cambio. La 2 fuerza más votada fue Unión por la Patria (sin interna) y la tercera fuerza con más votos La Libertad Avanza (sin interna).

CARMEN DE ARECO

La fuerza más votada fue Unión por la Patria. Le sigue Juntos por el cambio, espacio con internas ganadas por la lista de La fuerza del Cambio. Y como 3 fuerza quedó La Libertad Avanza.

De esta forma, el actual intendente, Iván Villagrán, irá por la reelección en el municipio (UxP).

COLÓN

El primer lugar fue para Unión Por La Patria (La fuerza más votada), Waldemar Giordano ganó la Interna. La segunda fuerza más votada fue Juntos (Ganó la interna PR) y la 3 fuerza fue La Libertad Avanza.

EXALTACIÓN DE LA CRUZ

La fuerza más votada fue Unión por la Patria (sin interna). Segunda fuerza más votada Juntos y ganó la interna La Fuerza del cambio y la tercera fuerza con más votos La Libertad Avanza (sin interna).

De esa forma, el actual mandamás Diego Nanni buscará renovar su cargo en octubre por Unión por la Patria.

PERGAMINO

La fuerza más votada fue Juntos y ganó la interna Falta menos para vivir sin miedo. La segunda fuerza más votada fue Unión por la Patria (Ganó la interna celeste y blanca 1) y la tercera fuerza con más votos La Libertad Avanza (sin interna).

RAMALLO

La fuerza más votada fue Juntos y ganó la interna la lista de La Fuerza del Cambio. La segunda fuerza más votada fue Unión por la Patria (Ganó la interna celeste y blanca 2) y la tercera fuerza con más votos La Libertad Avanza (sin interna).

ROJAS

La 1 fuerza más votada fue Juntos (Ganó la interna La Fuerza del Cambio), la 2 fuerza más votada fue Unión por la Patria (Ganó la interna Celeste y Blanca 2) y 3 quedó La Libertad Avanza.

El actual candidato radical que forma parte del Frente Juntos por el Cambio fue el candidato más votado quedándose así con las PASO. Esto le permite ser el candidato del Frente de las elecciones generales. En la interna Bouvier competía con el Concejal Hernan Quintana.

En declaraciones para grupolaprovincia.com, Roman Bouvier dijo: "La verdad estoy muy contento, feliz por el acompañamiento de la gente que superó nuestras expectativas, con muchas ganas, redoblando esfuerzo y este acompañamiento se venía sintiendo pero no sabíamos que iba a ser tan fuerte... nos compromete para seguir trabajando. Felicitar a todos lo que compitieron en esta elecciones. La verdad fue una jornada democrática impecable, la gente se volcó a votar que era uno de los miedos que había, el ausentismo".

Además agregó:" Venimos demostrando hace catorce, quince meses que estamos en la gestión pero sobre todas las cosas una gestión cargada de valores, de principios y llena de humildad siendo un vecino más con una responsabilidad muy importante pero bueno feliz por lo que se viene".

SALTO:

El actual intendente Ricardo "Cura" Alessandro ya está en camino a buscar su reelección por Unión por la Patria. En las PASO tanto el partido como su figura obtuvo una victoria contundente.

Grupolaprovinca.com en dialogo con el intendente de la localidad de Salto: “Festejamos un triunfo que fue contundente, un triunfo realmente importante. Agradecer primero al que me dio este triunfo que es el pueblo de Salto y agradecerle a todos los colaboradores que son muchos, empezando por Camilo y terminado por el último de los militantes que dio todo lo que tenía que dar, así que el agradecimiento muy especial a ellos, mucho respeto a mis adversarios políticos y nos vamos a encontrar en la trinchera a partir de mañana o pasado nuevamente”.

Además agregó que fue muy llamativo el corte de boleta: “Mucho corte de boleta, fue llamativo... realmente muy llamativo lo de Milei en Salto y lo de Kessler".

En síntesis, UxP fue la fuerza más votada. Segundo quedó Juntos (Ganó la interna Falta menos para vivir sin miedo) y tercero quedó como espacio más votado La libertad Avanza.

SAN PEDRO

La fuerza más votada fue Juntos por el Cambio y la interna de dicho espacio la consiguió la lista de Falta menos para vivir sin miedo. La 2 fuerza más votada fue Unión por la Patria y la tercera fuerza con más votos La Libertad Avanza. De esa forma, el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar buscará la reelección por Unión por la Patria -resultó ser el más votado en estas PASO por Unión por la Patria, vale decir que no tuvo internas- y enfrentará a su hijo Ramón, que está con Javier Milei.

SAN ANDRÉS DE GILES

La fuerza más votada fue Unión por la Patria (Sin interna). Segunda fuerza más votada: Juntos por el Cambio: Ganó la interna la lista de Falta menos para vivir sin miedo. Y la tercera fuerza con más votos La Libertad Avanza (sin interna).

SAN ANTONIO DE ARECO

La fuerza más votada fue Juntos por el Cambio, con la única lista que compitió: Falta menos para vivir sin miedo. Segunda quedó Unión por la Patria (no tuvo internas). Y la tercera fuerza con más votos La Libertad Avanza (sin interna).

SAN NICOLÁS

La fuerza más votada fue Juntos por el Cambio, con la lista 'La fuerza del cambio' como ganadora de la interna. Segunda quedó Unión por la Patria (Ganó Celeste y Blanca 2 las internas). Y la tercera fuerza con más votos La Libertad Avanza (sin interna).

ZÁRATE

La fuerza más votada Unión por la Patria (Ganó Celeste y Blanca 2 las internas). Segunda quedó Juntos como fuerza más votada (La fuerza del Cambio ganó la interna). Y la tercera fuerza con más votos La Libertad Avanza (sin interna).

TERCERA SECCIÓN

Son diecinueve los distritos que conforman la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del territorio bonaerense. Incluye el municipio de La Matanza, que es por lejos el de mayor peso poblacional (1.873.734 habitantes según el último censo) y, por lo tanto, electoral. Los otros 18 partidos de la sección, que integran mayormente la zona sur y oeste del conurbano, son Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.

ALMIRANTE BROWN

En Almirante Brown el oficialismo, representado por Unión por la Patria, logró una lista de unidad con Mariano Cascallares a la cabeza, quien ejerce la intendencia hace 8 años en el municipio y actualmente se encuentra en uso de licencia por ocupar la banca en la legislatura bonaerense. Según los resultados oficiales, Cascallares fue quien obtuvo la mayor cantidad de votos, lo que le permitirá presentarse en las generales de octubre para intentar retener por tercera vez consecutiva el municipio que gobierna.

Sin embargo, y en relación a los resultados nacionales, el dirigente expresó: “No nos alcanza con tener triunfos en nuestros distritos”.

Por el otro lado, en la interna dentro de Juntos por el Cambio, quien ganó la competencia de cara a octubre fue Florencia Retamoso, que iba en la lista con Patricia Bullrich, por lo que será la encargada de representar a la oposición en ese municipio en octubre. Cabe destacar que Juntos se ubicó como la segunda fuerza en el distrito, y en tercer lugar La Libertad Avanza, que será representada en octubre por Emilia Ambruster.

Finalmente, el cuarto lugar por fuerza política, y que logró el porcentaje requerido para competir en octubre, quedó para el Frente de Izquierda y de los Trabajadores- Unidad, representado por Facundo Sandoval a nivel municipal, parte de la lista que encabezaban Gabriel Solano y Vilma Ripoll.

AVELLANEDA

En Avellaneda, la lista única de Unión por la Patria que encabeza el actual intendente Jorge Ferraresi, se impuso cómodamente por sobre las de Juntos por el Cambio, por casi la mitad de los votos que se emitieron en ese distrito.

“La militancia hizo un esfuerzo extraordinario para llevar lo que hacemos y lo que pensamos a cada barrio. Nuestra ciudad es un ejemplo de trabajo colectivo que permitirá lograr aún más votos en octubre”, declaró en su twitter Jorge Ferraresi. “Vamos a comprometernos y a redoblar el trabajo por el triunfo a partir de mañana”, concluyó.

La interna de Juntos por el Cambio se la llevó Lucas Yacoub, encolumnado en la lista de Patricia Bullrich, por encima de su contrincante, Maximiliano Gallucci, quien iba en la lista con Larreta.

En tanto, como tercera fuerza se ubicó el partido Libertad Avanza, que de la mano de Matías Ascurra como candidato a intendente, competirá en las generales de octubre.

Finalmente, en la competencia entre las dos listas del Frente de Izquierda y de Trabajadores- Unidad, quien logró ganar la interna fue Claudia Vercellino, en la boleta de Myriam Bregman, dejando relegado al segundo lugar a Graciela Francisconi, en la papeleta que encabeza Daniel Solano.

BERAZATEGUI

El intendente que ocupa el sillón comunal desde 1987 de forma ininterrumpida va por otra reelección con lista única por Unión por la Patria. En esta primera instancia de PASO, el jefe comunal logró retener gran parte de su electorado, imponiendosé como primera fuerza en el distrito.

Mientras que, La Libertad Avanza fue la segunda fuerza más votada, llevando a la competencia de octubre por un lugar en el municipio a Mario Molver.

En tanto, en la interna dentro de Juntos por el Cambio, que fue muy peleada, se impuso Dante Morini, quien integraba la lista de Patricia Bullrich en el municipio, por sobre Julian Amendolaggine, actual presidente del bloque de concejales quien se presentaba como precandidato a intendente por la lista de Larreta y Santilli.

Finalmente, otras de las fuerzas que competirá en octubre es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (quienes llevarán en la boleta a Leila Lopez).

BERISSO

En Berisso la interna dentro de Unión por la Patria se la llevo Fabián Cagliardi, el actual intendente contra Vanesa Queyffer. Además, se posicionó primero en relación con otras fuerzas, aunque con un ajustado margen.

"Gracias a los miles de vecinos y vecinas de nuestra ciudad que eligieron con responsabilidad y compromiso", dijo Fabian Cagliardi por sus redes sociales. "Nuestra gestión debe seguir trabajando incansablemente para transformar la vida de todos los berissenses y construir unidos la ciudad que soñamos", agregó.

En tanto que la interna más polémica, que era la de Juntos por el Cambio entre Matias Nanni por la lista de Patricia Bullrich y Pablo Swar que integra la boleta junto a Horacio Rodriguez Larreta, dio positiva para Nanni, quien representará a Juntos en octubre.

En tercer lugar, sorprendió el el partido La Libertad Avanza, que logró pasar la barrera del punto y medio y continuar en competencia para las generales de octubre, que llevarán en la boleta a Roxana Garavento como candidata municipal.

BRANDSEN

En este municipio, quien logró el mejor resultado como fuerza electoral es Juntos por el Cambio, que si bien tuvo internas, dejó atrás a la lista unificada que presentó Unión por la Patria con Fernando Raitelli a la cabeza.

Por su parte, dentro de la interna triple del PRO, la lista de Bullrich que encabeza localmente el radical Daniel Cappelletti, se impuso ampliamente a Claudia Cienfuegos, quien se presentaba como precandidata a intendenta por la lista de Larreta, y a la lista Evolución, del espacio de Martín Lousteau, con Carlos Ferreyra como precandidato de Brandsen.

La Libertad Avanza se posiciona cómodamente como tercera fuerza, llevando a octubre a Mauricio De Carvalho con una buena performance.

Otras de las listas que se lograron el caudal de votos suficiente para competir en octubre son las de Vecinalismo por Brandsen (que tiene como candidata a intendenta a Natalia Valgolio) y Principios y valores (representada por Marcelo Antúnez).

CAÑUELAS

En Cañuelas se logró que el espacio oficialista, representado por Marisa Fassi, se imponga como primera fuerza más votada, y con un amplio margen por sobre la segunda, Juntos por el Cambio, que además, tenía internas. El tercer lugar quedó para La Libertad Avanza, y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, que también estarán en la contienda de octubre.

Es decir, además de Fassi, quienes tendrán un espacio en las votaciones del décimo mes del año serán Santiago Mac Goey (que le ganó la interna de Juntos a Carlos Álvarez, candidato de Bullrich a nivel local), Evelyn Cantoni (de La Libertad Avanza) y Jesica Lavia (del FIT-Unidad).

ENSENADA

Nuevamente, el actual intendente Mario Secco logró el apoyo de casi el 60% de los votantes, imponiendo así a Unión por la Patria como la fuerza más votada con un amplio margen por sobre Juntos, que se ubicó en el segundo lugar.

El Secretario de Relaciones Institucionales del municipio de Ensenada, Enrique Muiños, en un diálogo directo con Grupolaprovincia.com, llamó a “salir más fuerte que nunca a dar vuelta el resultado nacional”, en medio de los festejos del triunfo del oficialismo local.

En la interna de Juntos, quien se impuso fue Leandro Rojas, quien era apoyado por Bullrich en la ciudad, por sobre Gustavo Asnaghi, que representaba al espacio de Horacio Rodríguez Larreta.

Por otro lado, la sorpresa fue la cantidad de votos que cosechó el partido que encabeza Javier Milei. “Nos sorprendió mucho en el distrito los votos al partido de Milei”, sumó Muiñoz, al respecto de lo sucedido. que casi superaron la sumatoria de las dos listas de Juntos por el Cambio que se presentaron en la ciudad. El candidato por la Libertad Avanza se llama Federico Bojanovich, es oriundo del Barrio El Dique y es su primera participación electoral. “El discurso de Mario fue en tono positivo y con ánimos de mejorar los números en Ensenada”, admitió Muiños.

Finalmente, el Frente de Unidad de los Trabajadores también estará en octubre representado por Juan Contrisciani, que compartía boleta con Myriam Bregman, que superó a Oscar “Negro” Maidana, que era apoyado por Gabriel Solano.

ESTEBAN ECHEVERRIA

En el municipio que conduce Fernando Gray, y que busca la reelección por cuatro años más, la fuerza que se impuso fue Unión por la Patria, dejando así en carrera al actual intendente de cara a las generales de octubre.

Mientras que la segunda fuerza con más votos fue La Libertad Avanza, que tiene como candidata a la intendencia a Carlos Giuliani.

Por su parte, Juntos por el Cambio se posicionó como tercera fuerza más votada, y en la interna, Pablo Domenichini, que era acompañado a nivel nacional por Horacio Rodríguez Larreta, se impuso por sobre Luciano Alvarini, el candidato de Bullrich.

Como cuarta fuerza, y que también logró superar la barrera de cara a octubre, se ubicó el Frente de Izquierda, que también tenía una competencia interna entre Ayelén Córdoba (apoyada por Bregman a nivel nacional) y Jorge Hospital, respaldado por Solano. En la misma, se impuso Córdoba, por lo que será la representante de la Izquierda a nivel local en octubre próximo.

EZEIZA

En el municipio que conduce Alejandro Granados, su hijo Gastón Granados, y representante a nivel local de Unión por la Patria en las urnas, logró imponerse como la fuerza más votada en ese municipio. Es decir, por más de la mitad de los votos, Gastón Granados será el responsable de retener el municipio para el oficialismo en octubre próximo.

Mientras que, con más de veinte puntos, La Libertad Avanza logró posicionarse como la segunda fuerza más votada en Ezeiza. En octubre, Pablo López competirá por un lugar en la intendencia de Ezeiza.

La contienda en Juntos por el Cambio (que se posicionó como la tercera fuerza con más votos) estaba reñida entre tres candidatos: Néstor Franco (el candidato de Larreta), Carlos Casero (de Evolución) y Pedro Britcha (de Bullrich). El primero de ellos fue quien se impuso, por lo que en octubre, las boletas "amarillas" llevarán su nombre a la cabeza del listado.

La Izquierda también tendrá un lugar en el cuarto oscuro en Ezeiza en octubre ya que redobló los puntos impuestos por la justicia electoral para superar el piso de las PASO. En este espacio, además, había internas, y se impuso el candidato que llevaba como precandidata presidencial a Myriam Bregman, Gabriel Padilla.

FLORENCIO VARELA

La lista de Unión por la Patria, que encabeza el actual intendente de Florencio Varela desde el 2019, Andrés Watson, se impuso como la fuerza más votada, duplicando a la de la libertad Avanza, que se ubicó como segunda. En tanto, Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda, lograron el tercer y cuarto lugar, respectivamente.

“Quiero agradecer a todos los vecinos y vecinas que nos eligieron nuevamente para conducir nuestra ciudad. La ciudad que me vio nacer, crecer, y por la que trabajo incansablemente con la misma pasión desde el primer día”, dijo Andrés Watson.

Así, la lista de Sergio Massa y Axel Kicillof fue la más votada en el distrito. Es decir, Watson competirá para retener el municipio en octubre, frente a Nicolás Scrocchi (LLA), y a Florencia Casamiquela ( apoyada por Larreta a nivel nacional, quien ganó en la interna de Juntos frente a Mario Kanashiro) y el representante de la Izquierda, Fabián Boleo.

LA MATANZA

En medio de un marco general de sorpresa que irrumpió en la escena política tras los primeros datos oficiales, La Matanza sacó a relucir su chapa de bastión peronista.

En uno de los distritos donde Unión por la Patria tuvo interna, las tres listas lograron el contundente apoyo de la población, imponiendo así al oficialismo local como la fuerza más votada. En la interna, quien ganó fue Espinoza, el actual intendente, por sobre Patricia "La colo" Cubría y María Laura Ramírez, las otras dos precandidatas de Unión por la Patria.

Mientras que, el segundo lugar en relación a los votos por espacios fue para La Libertad Avanza, que llevaba como candidato a David Adrián Martínez, conocido popularmente por su seudónimo artístico, "El Dipy".

En tanto, las tres alternativas de Juntos por el Cambio lograban el tercer lugar, imponiéndose como candidato Eduardo "Lalo" Creus, alfil de Bullrich y Grindetti, sobre Héctor "Toty" Flores, respaldado por Larreta y Santilli, y Josefina Mendoza, de la lista Evolución.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, es el último partido que logró entrar a las generales de octubre, con poco más del 5% de los votos, triunfando la lista Unir y fortalecer la Izquierda, encabezada por Natalia Hernández, sobre la alternativa Unidad de luchadores y la Izquierda, de Juan Emiliano Romero.

LANUS

En estas elecciones, la competencia por espacios dio ventaja por sobre el resto a Unión por la Patria, seguido por Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza y el Frente de Izquierda y de los trabajadores, que serán los espacios que tendrán un lugar en el cuarto oscuro de las generales de octubre.

Con respecto a Unión por la Patria, donde competían cuatro listas en internas, quien logró imponerse y que encabezará de cara a los próximos comicios es el precandidato a intendente por la Lista 2, Julián Álvarez, por sobre las propuestas de Agustín Balladares (Movimiento Evita), Nicolás Russo (Frente Renovador) y Víctor De Gennaro (sindicalismo).

Mientras que, en la interna de Juntos por el Cambio, el precandidato a intendente por Juntos por el Cambio que responde a la alternativa Bullrich-Grindetti de JxC, Diego Kravetz, se impuso en la competencia interna a Ignacio Moroni, el candidato de Larreta.

Por La Libertad Avanza, quien competirá en octubre será Jorge García; mientras que por la Izquierda, se impuso en internas el candidato apoyado por Bregman, Sofía Salce.

LOBOS

En la localidad bonaerenese de Lobos, el intendente Jorge Etcheverry de Juntos por el Cambio busca la segunda reelección y de cara a este objetivo dio un primer paso este domingo, luego de imponerse en la interna sobre el precandidato Gastón Sandoval (el candidato de Larreta a nivel local). En tanto, la coalición Juntos por el Cambio fue la fuerza más votada.

Como segundo espacio con más votos se ubicó Unión por la Patria, cuya interna fue liderada por Martín Carriquiry (PJ) sobre Milagros Moya.

En tercer lugar, se ubicó Gastón Manca de La Libertad Avanza, y la última fuerza que superó el filtro del 1,5% necesario para llegar a los comicios de octubre fue Primero Lobos, con Carlos Torres como candidato.

A través de las redes sociales, el intendente Etcheverry celebró: Ha sido otra magnífica jornada electoral. Una enorme alegría que compartimos con todos". A continuación, agradeció a los vecinos de Lobos "por seguir confiando en esta gestión", a la cual definió como "una manera distinta de hacer política: con honestidad, pluralidad y transparencia".

Además, el candidato de Juntos por el Cambio adelantó que "queda un nuevo desafío por delante" y afirmó: "Sabremos afrontarlo. Como siempre, priorizando a los vecinos por sobre los intereses políticos. Tenemos las ganas, el coraje y el equipo".

LOMAS DE ZAMORA

En territorio lomense se vivió una jornada cargada de incidencias, donde más de un centro de votación vio afectado su funcionamiento por amenazas de bomba, que tras la intervención de fuerzas de seguridad resultaron ser falaces.

Tras una jornada agitada, el recuento de votos arrojó una contundente victoria para el oficialismo. El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense y candidato único de Unión por la Patria, Federico Otermín, no sólo logró un paso más para convertirse en jefe comunal, sino que posicionó al oficialismo nacional como mejor espacio en cantidad de votos, relegando al segundo lugar a las dos alternativas de Juntos por el Cambio.

En la interna opositora, el candidato de Larreta y Santilli, Guillermo Viñuales, se impuso sobre Sebastián Bari, respaldado por Bullrich-Grindetti.

En tanto, La Libertad Avanza se ubicó en el tercer lugar en el conteo por espacios, dando así la posibilidad a Antonio Cayetano Volponi de competir por un lugar en la intendencia de Lomas.

Finalmente, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, se ubica como la cuarta fuerza, superando el filtro para participar de los comicios en octubre, pero lejos de las tres fuerzas mayoritarias. En esta interna, Paula Canalis se impuso sobre Miguel Pallarols, y será la candidata en las generales.

MAGDALENA

En Magdalena, ante la salida del intendente Gonzalo Peluso, de la Unión Cívica Radical (UCR), que no buscó la reelección, los precandidatos de Juntos por el Cambio competían para darle una continuidad partidaria a la gestión.

La coalición "amarilla" logró una mayoría contundente en las primarias como espacio político, y en el seno de la interna el vencedor fue Lisandro Hourcade, que acompañaba la lista de Bullrich y Grindetti a nivel Nación-Provincia, imponiéndose sobre el candidato de Larreta y Santilli, Martín Villena.

Por su parte, como segunda fuerza con más votos, le siguió Unión por la Patria, encabezada por Juan Carlos García y que no tenía internas, con un 21,9%; seguida en tercer lugar por la propuesta local del Espacio de Pensamiento y Acción (EPA), con el candidato Julián Ganon; y culminando la lista de las fuerzas que competirán en las elecciones generales de octubre es La Libertad Avanza, encabezada por Jorge Maldonado.

PRESIDENTE PERÓN

En el distrito que conduce Blanca Cantero (UxP), el oficialismo logró posicionarse como la fuerza que obtuvo mayor cantidad de votos, por sobre La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, Peronense primero y la Izquierda, conformando así el panorama final de cara a octubre.

Cabe destacar que la jefa comunal había logrado la unidad en el espacio, por lo que tenía asegurada su competencia en octubre, mientras que en la coalición "amarilla", el ganador de la interna fue Mauro Arranz (el candidato de Larreta), quien se impuso ante Víctor Rengifo (apoyado por Bullrich).

En tanto, por La Libertad Avanza, quien competirá en octubre es Hugo Martel; mientras que por Peronenses primero, será Alfonso Regueiro. En la Izquierda, ganó la interna el candidato de Bregman, Marcelo Gómez.

PUNTA INDIO

En la localidad de Punta Indio, Juntos por el Cambio logró una gran elección, alcanzando más de la mitad de los votos a pesar de las internas y comenzando a trazar el camino hacia un cambio de gestión en octubre, que responde al ex Frente de Todos, que se ubicó en el segundo lugar de fuerza con más votos, logrando que el intendente interino pueda buscar la reelección en octubre.

Es decir, en el cuarto oscuro de octubre, se podrá encontrar la boleta del intendente interino, David Anguiera; la de Sergio Grabchuk de La Libertad Avanza (tercera fuerza con más votos) y la de Gerardo Landa, candidato de Bullrich que le ganó por tan sólo cien votos a sus contrincantes, Juan D'Amico (apoyado por Larreta) y por más de mil a la radical Laura Perugorría.

QUILMES

En la ciudad de Quilmes, la intendenta del Frente de Todos y candidata a la reelección por Unión por la Patria, Mayra Mendoza, se impuso sobre las listas de Juntos por el Cambio por una diferencia clara.

La ex diputada nacional lograba posicionar a Unión por la Patria como el espacio con mejor performance en las urnas, mientras que la coalición "amarilla" quedaba en segundo lugar y el tercero para la lista de La Libertad Avanza, encabezada por Miguel Ángel Lezcano. El Frente de Izquierda también logró clasificarse para octubre, superando la barrera del 1,5%.

Dentro de la interna de la coalición Juntos por el Cambio, el ex intendente Martiniano Molina, respaldado por la opción nacional-provincial Larreta-Santilli, fue el más votado, dejando en segunda instancia a Walter Queijeiro, apoyado por Bullrich-Grindetti.

Mientras que, en la interna del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, que alcanzó el 3,31% de los sufragios, imponiéndose Paola Villani sobre su contendiente de interna, Daniel Iaccarino.

Mendoza celebró el triunfo oficialista y, atenta a los resultados generales, invitó a la militancia a continuar construyendo la reelección de cara a las elecciones generales de octubre, afirmando: “La confianza depositada y el acompañamiento será devuelto con más trabajo y mejor gestión”.

En el marco de unos comicios que arrojaron resultados sorpresivos a nivel nacional, la jefa comunal destacó lo cosechado en el distrito: “Hemos confirmado lo que somos capaces de hacer en este deseo de lograr ser reelectos y poder continuar con este proyecto".

No obstante, en medio de las celebraciones señaló que "tenemos que demostrarlo definitivamente en octubre", y advirtió: "Disfrutemos este día, sabiendo que esta victoria es parcial y merece cautela, templanza y que sigamos haciendo nuestro aporte de trabajo diario para el proyecto provincial y nacional, para que Unión por la Patria gobierne la Argentina”.

SAN VICENTE

El intendente Nicolás Mantegazza (UxP) buscará la reelección en octubre y los resultados de las PASO son auspiciosos, ya que Unión por la Patria se posicionó como la primera fuerza en caudal de votos.

Mientras que, las dos alternativas que presentó Juntos por el Cambio alcanzaban el segundo lugar, aunque muy distante del primero. En la interna "amarilla", Marcelo Raimondo, respaldado por el tándem Bullrich-Grindetti se imponía sobre Federico Tomazin, que participó por la alternativa Larreta-Santilli.

La Libertad Avanza, con Francisco Maciel a la cabeza, lograba una buena elección , mientras que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad se hacía del 1,56%, ingresando por un margen mínimo a las generales de octubre. Allí, en la interna Mariana Maciel se imponía sobre Gabriela Elizabeth López y será de las elecciones generales de no mediar cambios bruscos en el relevo de los sufragios.

CUARTA SECCIÓN

La cuarta sección electoral de la provincia de Buenos Aires está compuesta por 19 partidos: Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

BRAGADO

En la carrera para la intendencia, las PASO en la localidad bonaerense de Bragado arrojaron resultados reñidos entre las dos grandes coaliciones del país, donde el intendente Vicente Gatica, de Juntos por el Cambio, busca la reelección.

En el marco de las elecciones primarias, las cuatro alternativas de Unión por la Patria alcanzaban, con un 94,78% de las mesas escrutadas, el primer lugar con el 46,91% de los votos, seguidas de cerca por las dos listas de Juntos por el Cambio, que ascendían al 40,26%.

Por su parte, la lista de La Libertad Avanza encabezada por Gustavo Arabia se hizo del 12,82% de los sufragios.

Dentro de la interna de Unión por la Patria, la lista de Sergio Barenghi se imponía con contundencia, duplicando la de Jorge Fernández, que quedó en segunda instancia, seguidas por las encabezadas por Sergio Broggi y Mariano Marini.

En tanto, el jefe comunal Gatica se impuso en la disputa de Juntos por el Cambio sobre su contendiente, María Carla Bruno, respaldada por la colectora de Larreta y Santilli a nivel nacional y provincial; llegando como candidato para buscar un nuevo mandato en octubre.

CARLOS CASARES

Las primeras tendencias extraoficiales en Carlos Casares indicarían un triunfo inapelable del actual intendente y candidato a la reelección por Unión por la Patria, Daniel Stadnik, quien sucediera en 2021 al histórico alcalde de la localidad bonaerense, Walter Torchio.

Dentro de la interna de Juntos, el edil José Andrés Aguirrezabala se habría impuesto sobre Lisandro Perotti, quien se desempeñara como secretario de Transporte de la Provincia de Buenos Aires durante la administración de María Eugenia Vidal.

Aún sin cifras exactas, se estima por la tendencia que el candidato de La Libertad Avanza, César Zago, y el partido vecinalista Carlos Casares por Carlos Casares, con Silvio Fernández a la cabeza, superarían el filtro del 1,5 para ser de la cita electoral en octubre. En tanto, Juan Domingo Cabalcagaray de Libres del Sur no llegaría al respaldo mínimo.

CHACABUCO

En Chacabuco con más del 50% de las mesas escrutadas, los resultados van arrojando resultados que parece ser que Dario Golia ha ganado la interna de la Unión por la Patria a Martin Carnaghi (5%). Por lo tanto a pesar de no tener los datos definitivos y confirmados la información que circula establece que el actual Concejal y vicepresidente de Trenes Argentinos obtuvo el 40% de los votos y la tendencia es irreversible.

Dario Golia, que fue el más votado durante los festejos agradeció a todos los que a lo largo de este tiempo trabajaron para este momento: “Hoy le podemos decir al pueblo de Chacabuco que tenemos una esperanza, sin dudas la tendencia es irreversible y nos posiciona como la fuerza más votada en el distrito”, sostuvo el actual candidato por la Unión por la Patria.

Por otro lado Alejo Perez quedó en un segundo lugar con un 22% ganando la interna de Juntos por el Cambio a Fabio Di Palma con un 11%, sin embargo el candidato que sorprendió fue José Luis Tedesco de Libertad Avanza que logró el 17%.

GENERAL ARENALES

Estas PASO marcaron el regreso contundente al escenario político de General Arenales de la exintendenta y hoy senadora provincial Érica Revilla (UCR), que triunfó con claridad en su postulación para volver a comandar el municipio.

Revilla obtuvo más del 40% de los votos y superó tanto a sus dos competidores en la interna (Walter Cuchetti y Carlos Geloso) como a los precandidatos de UxP, Silvia Lugano, y de LLA, Jairo Lolli.

GENERAL VIAMONTE

El intendente de Viamonte y joven radical Franco Flexas ganó la interna de JUNTOS con contra la candidata de Grindetti, Mercedes Montanari. Franco, por su parte, encabezó la boleta representante de Larreta y Morelas, bajo el nombre “Falta menos para vivir sin miedo”.

Por otro lado, el segundo candidato más elegido de Viamonte es Daniel López de Unión por La Patria, convirtiendo a los peronistas en la segunda fuerza del municipio.

GENERAL VILLEGAS

Con cerca de 3.000 votos de diferencia, Alegre ganó la interna en Villegas. Su lista es una interna nombrada ‘HS’, sin alianzas definidas con Bullrich o Larreta a nivel nacional por el momento.

En total, las 4 listas de Juntos en Villegas lograron más de 8.800 votos, mientras que la segunda fuerza, UP, se quedó con 3.500 electores. La boleta de Javier Milei, por su parte, afianzó un tercer lugar con más de 2.500 votos.

HIPOLITO YRIGOYEN

Luis Ignacio Pugnanoli ganó su reelección en el partido de Hipólito Yrigoyen. Pocos votos debajo, se encontraría la lista de Juntos por el Cambio “La fuerza del cambio”, representante de Bullrich en el municipio.

Encabezandola se encuentra Andrés Mateos. En un alejado tercer lugar quedó la tercera lista de Juntos por el Cambio, la facción de Larreta: en ese caso, encabezada por Luis Pérez.

LEANDRO N. ALEM

De la mano del intendente Carlos “Charly” Ferraris, uno de los cercanos intendentes a Axel Kicillof, el peronismo se lleva una victoria con la reelección del candidato.

En segundo lugar, con más de 3.000 votos de diferencia, se encuentra la lista “Falta menos para vivir sin miedo” encabezada por Santiago Rossi, representando a Grindetti, precandidato a gobernador de la PBA.

La fórmula Ferraris-Kicillof, una de las victorias de UP en esta jornada.

LINCOLN

Con una diferencia muy pequeña con la segunda lista más votada, la boleta que encabeza Salvador Ignacio Serenal en el municipio de Lincoln ganó las elecciones primarias.

Llamada “Falta menos para vivir sin miedo”, se trata de la facción de Juntos que quedó en segundo lugar a nivel nacional. A nivel Provincia de Buenos Aires, es la lista ganadora en la interna de Juntos por el Cambio, con Grindetti como candidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires la cual resultó exitosa.

En comunicación con Grupo La Provincia, Vanesa Zuccari, diputada provincial JXC (UCR), aseguró que en Lincoln todo se desarrolló con normalidad, con una participación media de entre 61 y 65%.

“El cierre del distrito se va a dar bastante rápido, lógicamente teniendo en cuenta algunos cortes que lo puedan hacer más lento. Pero alrededor de las 21 hs tendríamos los resultados del distrito”, señaló la legisladora.

NUEVE DE JULIO

La candidata oficialista de Juntos, correspondiente a la fracción de Grindetti y Bullrich, ganó la pasada noche la interna oficialista en su municipio como candidata a primera intendenta de Nueve de Julio.

Horas más tarde, la política y médica reumatóloga se mostró en las calles de su ciudad festejando con espuma y un gran grupo de personas.

PEHUAJÓ

Uno de los bastiones peronistas de la cuarta sección, liderada por el intendente Pablo Javier Zurro, candidato por 5ta vez a la intendencia de Pehuajó fue vencido en esta jornada de comicios por las facciones de Juntos por el Cambio.

Pablo Zurro

La más votada de ellas, “La fuerza del cambio”, representada por Patricia Bullrich a nivel nacional, está encabezada en el municipio por el opositor Juan Marcelo Garaventa.

En declaraciones en su búnker, una vez anunciado su triunfo, Garaventa llamó a sus rivales de interna a sumarse a él para construir un nuevo Pehuajó.

Sin embargo, como candidato, Zurro fue nuevamente el más elegido en sus elecciones sin internas partidarias.

Aunque no dio declaraciones aún, su cercano sobrino y legislador provincial Avelino Zurro, compartió en sus redes un mensaje de agradecimiento.

RIVADAVIA

Con el 93,61% de las mesas escrutadas, Javier Reynoso sería el ganador de las elecciones en el partido de Rivadavia.

El intendente ganó las elecciones primarias como la interna de su partido: la lista opositora de Juntos, “Falta menos para vivir sin miedo”, habría sacado 873 votos contra sus 4.217.

La segunda fuerza, con el 45,19% de los comicios, es Unión por la Patria, encabezada en el municipio por Juan Alberto Martínez.

TRENQUE LAUQUEN

El candidato oficialista de Trenque Lauquen ganó la interna de Juntos en su municipio y la jornada de comicios. Si sacase números similares en las elecciones de octubre, Recoulat de 32 años y de profesión agrónomo y concejal, sucedería a Fernández en el cargo de intendente.

Por su parte, Miguel Fernández resultó ganador de la fórmula junto a Grindetti como vicegobernador dentro de la interna de Juntos.

Valentín Miranda, diputado provincial de JxC por Trenque Lauquen, en comunicación con Grupo La Provincia, compartió: “La participación del electorado fue ágil a partir de media mañana con picos de presencia en las mesas a las 11hs de la mañana y sobre el cierre a partir de las 16hs de la tarde, ya que hubo algunos inconvenientes en la apertura de las mesas por ausencia de presidentes y Vocales, aunque finalmente todas las mesas tuvieron su apertura para las 8:30 de la mañana. En general, todo se desarrolló con normalidad en los distritos de la sección”.

A su vez, Miranda compartió su gran expectativa respecto a los resultados del escrutinio, y aseguró: “Fue un día donde fortalecimos la democracia, con una participación promedio superior al 65%, y viendo a jóvenes de 16 a 18 años yendo a emitir su voto con la particularidad que al ser su primer voto la mesa y los presentes en el lugar los recibían con un aplauso”.

Por su parte, el intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, candidato de Grindetti en JUNTOS por la reelección compartía esta mañana en sus redes sociales un mensaje a los votantes.

QUINTA SECCIÓN

La quinta sección electoral está compuesta por los municipios de todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires, incluidos todos los de la costa atlántica. Son 27 distritos: Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.

AYACUCHO

Encabezando la lista de “La fuerza del cambio”, el intendente que representa a la UCR ganó la interna para su reelección con una importante diferencia de más del 20% con la segunda fuerza: Unión por la Patria.

La segunda lista más votada fue “Falta menos para vivir sin miedo”, la representación de Larreta en Ayacucho.

Sin interna mediante, el intendente Emilio Cordonnier de JUNTOS llegó a ganar la elección de la jornada.

BALCARCE

Con cerca de los 40 puntos de diferencia con la segunda fuerza opositora, Unión por la Patria, el intendente Esteban Reino ganó la interna de su partida con la lista “La fuerza del cambio”.

La segunda lista más votada fue la peronista de UP lista 2. Sin embargo, UP tenía una interna de tres listas en el municipio, entre las cuales sacaron poco más del 21% de los comicios.

Este domingo Esteban Reino, el intendente que va por su reelección, fue uno de los primeros jefes comunales de la sección en pronunciarse sobre la jornada electoral: “Se desarrolló todo con total normalidad. Balcarce es una ciudad muy tranquila, nunca se produce un desmán ni nada, así que muy tranquilo”.

“Casi el 70% de los votantes, 69 y monedita así que muy conforme con lo que ha sido, en el resto del país han sido una enorme cantidad de votantes”, afirmó en diálogo exclusivo con Grupo La Provincia.

CASTELLI

El intendente Francisco Echarren ganó las PASO en su municipio. Así lo expresó el peronista de UP a través de su cuenta de Twitter oficial, donde expresó su agradecimiento, “estoy muy emocionado y feliz”.

El abogado, quien se define como “peronista y keynesiano”, es también Director de la Agencia de Cannabis de la República Argentina.

En segundo lugar quedó Juntos por el Cambio, ganando la interna "Falta menos para vivir sin miedo".

CHASCOMÚS

La lista más votada fue Evolución, de Juntos por el Cambio, encabezada por el opositor Santiago Dos Santos.

DOLORES

El intendente Etchevarren ganó estas elecciones primarias sin interna partidaria mediante. Su lista, “La fuerza del cambio” fue seguida por Unión por la Patria de cerca, con menos de 2.000 votos de diferencia, también internas en el partido de Dolores.

GENERAL ALVARADO

En entrevista con Grupo La Provincia, el intendente reelecto Sebastián Ianantuony, ganador de la noche, manifestó: “Estábamos con (los números) que arrojaban las encuestas. Contentos de celebrar ser la opción más votada. El segundo objetivo que se cumplió fue el de vencer la ley de gravedad: aportamos 8 puntos más que Massa en lo nacional, 3 puntos más que Axel en la Provincia, así que hubo un respaldo de la comunidad de lo que venimos haciendo”.

“Para una PASO se presenció que hubo mucho corte, nos sorprendió porque no pasa en una instancia de primarias, pero ahora nos convoca seguir trabajando para ampliar esa diferencia y ser opción de gobierno en octubre”, sostuvo.

Consultado sobre el acompañamiento nacional a Javier Milei, respondió: “Vamos a tener que trabajar en explicar fuertemente cuáles son las propuestas que se establecen, porque ese nivel de voto que se ha recibido explica que los sectores populares quizás no están contentos con lo que está sucediendo. En ese sentido vamos a militar fuertemente con las propuestas que tenemos y que proponen nuestros candidatos. Lógicamente, posicionar el trabajo de Sergio en lo nacional, de Axel en la provincia y el nuestro en el municipio”.

La lista del intendente es la segunda lista más votada de la jornada, siguiendo a “La fuerza del cambio”. Dicha boleta está encabezada por Enrique Honores.

GENERAL BELGRANO

La lista encabezada por el actual alcalde, Osvaldo Dinapoli fue la más elegida -ganó la interna y en fue el dirigente más elegido a nivel general-.

En segundo lugar quedó el candidato de Unión por la Patria, Jorge Alejandro Eijo.

Completando el podio se encuentra el dirigente de La Libertad Avanza, Emanuel Gentile.

GENERAL GUIDO

El intendente y policía retirado, Carlos Rocha, fue el dirigente más votado del distrito. Asimismo, Juntos por el Cambio fue la fuerza más votada entre sus dos listas.

La interna de Juntos fue a favor de la lista "La Fuerza del Cambio", liderada por Facundo Gabriel Medina.

GENERAL LAVALLE

En General Lavalle se impuso Juntos por el Cambio, liderando la interna Nahuel Alfredo Guardia de La Fuerza del Cambio, sobre Alberto César González de Falta Menos para Vivir Mejor, secundados por Guillermo Ferreya encabezando la lista denominada HS.

En segunda instancia quedó Celeste y Blanca de Unión por la Patria, con el exintendente Osvaldo Goicoechea como el más votado; mientras que en tercer lugar por cantidad de sufragios se posicionó el candidato de La Libertad Avanza, Alfredo Adrián Pascua.

El intendente de General Lavalle, José Rodríguez Ponte, destacó que “los comicios se desarrollaron en forma normal. Todavía no tenemos datos, sí hubo al principio algunas demoras en la apertura de alguna mesa, y aparentemente según datos que me pasó la Jefatura Comunal votó el 73,3%”.

GENERAL MADARIAGA

Arrasó Juntos por el Cambio y el intendente Esteban Santoro se encamina a su tercer mandato. El jefe comunal estuvo secundado por las listas 6 ALBARENGO, Ciro Mariano y la 4 de CARO, Carlos Eduardo en Unión por la Patria, mientras que en tercer lugar se posicionó el Frente de Izquierda y de Trabajadores.

GENERAL PAZ

Los precandidatos más votados fueron ÁLVAREZ, Juan Manuel de Unión por la Patria; GERBELLI, Pedro Luis de PR (JxC); TOBIO, Juan Ignacio de La Fuerza del Cambio (JxC); y finalmente TELECHEA, Eduardo Gabriel La Libertad Avanza.

GENERAL PUEYRREDÓN

En General Pueyrredón, la lista de Unidad (JxC) de Guillermo Montenegro lideró los comicios, seguida por la titular de ANSES Fernánda Raverta representando a Encuentro Marplatense, y en tercera posición Rolando Fabio Demaio por La Libertad Avanza.

El jefe comunal y precandidato a renovar su cargo en la lista de Unidad (JxC), Guillermo Montenegro, emitió su voto en la Escuela secundaria N° 3, ubicada en Juan B. Justo 745, donde algunas mesas no lograron abrir a tiempo ante la falta de autoridades, problemática que se replicó en distintos establecimientos.

“Son los días en los que la gente decide si el intendente hizo las cosas bien o mal, igual que a nivel provincial y nacional. Es muy importante transcurrir esa jornada con tranquilidad y estar atentos a todo”, dijo en diálogo con la prensa. También pidió “desdramatizar” las internas.

Alberto Asseff, diputado nacional de Juntos por el Cambio (JXC), votó en General Pueyrredón, y analizó el desarrollo de los comicios: “En general la elección fue sin incidentes relevantes, eso es un buen dato. Las demoras fueron manifiestamente mayores que en elecciones anteriores”.

Y comentó que “en una escuela en el centro de Mar del Plata por ejemplo, las demoras para votar no bajaban de una hora o una hora y media. Muy lento el procedimiento, la boleta de un metro de largo con la que se vota en la provincia de Buenos Aires conspira contra la agilización del ejercicio del sufragio”.

“Esto habrá que resolverlo, con la boleta única de papel impresa por el Estado se acaban todas las dificultades que digo, y también, fundamentalmente se termina con las tramoyas que se hacen por parte de algunos sectores políticos absolutamente minoritarios, que lo único que hacen es el negocio de la impresión de boletas, una tramoya verdaderamente defraudatoria, pero además que enloda a toda la política porque en definitiva la gente tiene sospechas en ese sentido”, sentenció.

Por otra parte, señaló que “las polémicas se presentaron más que nada en la Ciudad de Buenos Aires por el voto concurrente, es decir una elección con la modalidad tradicional del papel, que tendríamos que superarla, y la otra con el voto electrónico”.

“Ahora, si en la provincia de Buenos Aires con el voto tradicional se tardó una hora y media, no son atribuibles al voto electrónico las demoras en la Ciudad de Buenos Aires. Sí quizás, a que no hubo una instrucción a las autoridades de los comicios para que fueran más expeditivas y mientras uno estaba votando electrónicamente, otro ciudadano estuviera ya en el cuarto oscuro votando la otra elección con boleta en papel. De esa manera se podía en uno o dos minutos hacer votaciones de dos ciudadanos conjuntamente, y se hubiera agilizado el procedimiento”.

“Mucha gente por televisión vimos que tenía nerviosismo, tensión por las demoras, nuestros fiscales no han reportado nada significativo. Pero la participación proporcionalmente a las elecciones PASO de 2019 creo que está casi 10 puntos por abajo. Eso no es alentador”, sostuvo el legislador alineado con Patricia Bullrich.

“El ausentismo electoral es una mala señal porque muestra que el desencanto, la bronca y la desilusión de la gente se transforma en apartarse de la participación y de esa manera se aleja más la posibilidad de que intervengan en una solución, pero hay que hacer un arduo trabajo para recuperar la vitalidad de nuestra democracia, que además tiene muchas deudas pendientes como ya lo hemos dicho con Grupo La Provincia”, concluyó expresando Asseff.

LA COSTA

El partido de La Costa eligió a sus candidatos. A la interna de Unión por la Patria la ganó Juan Pablo de Jesús y el oficialismo logró superar el 40% de los votos.

Juntos por el Cambio quedó en segundo lugar, ganando la interna la lista "La Fuerza del Cambio". El tercer puesto fue para La Libertad Avanza.

LAS FLORES

El intendente y precandidato por la reelección (Unión por la Patria) Alberto Gelené, ganó ampliamente en el distrito. En segundo puesto quedó Juntos por el Cambio, ganando la interna la lista "La Fuerza del Cambio" liderada por Federico Dorronsoro.

Gelené emitió su voto en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023 en la Escuela N°1, donde expresó su satisfacción por la masiva participación ciudadana: “Es un día de mucha relevancia para todos nosotros. La democracia se fortalece con la participación activa de los ciudadanos”.

Tras conocerse los primeros datos que arrojó el escrutinio, que llegaron con retraso en una jornada donde el corte de boleta tuvo protagonismo, Gelené celebró posicionarse con “casi el 50%” de los votos.

En diálogo con Grupo La Provincia aseguró que es un “cifra que esperaba por la gestión que hemos realizado, más allá de que podría haber sido mayor estamos contentos igual”.

“Hubo un gran acompañamiento, mucho corte de boleta por la situación de cómo se votó disperso en la parte nacional”, advirtió el jefe comunal que encabezó la lista de unidad.

Secundado por Federico Dorronsoro, Gelené se refirió a la tercera fuerza representada en la figura de Bernardo Lemma por La Libertad Avanza.

“(Javier) Milei en Las Flores capitalizó el voto propio más el voto en blanco, que otras veces ocurría. Bajó mucho el voto en blanco y aumentó mucho el de Milei”, reveló sobre el escrutinio.

LEZAMA

El podio en Lezama quedó conformado por el actual intendente Arnaldo Harispe de La Fuerza del Cambio (JxC); SILVA, Lorena de Unión por la Patria; y ERRAMUSPE, Marisa Luz de La Libertad Avanza.

LOBERIA

En la interna de Juntos por el Cambio, arrasó el precandidato BARRENA, Pablo Javier respecto a REGUILON, Valeria por la lista Falta Menos para Vivir Mejor.

La segunda fuerza fue Unión por la Patria, con CAPPELLI, Juan Pablo, quien alcanzó a superar los 3000 votos.

MAIPÚ

El alcalde Matías Rappallini de Falta Menos para Vivir Mejor (JxC) superó a Tomás José Bozzano de Unión por la Patria; mientras que SALOMON, Fabio César le dio a La Libertad Avanza, la tercera posición.

MAR CHIQUITA

Lideró Unión por la Patria, la Lista 2 de WISCHNIVETZKY, Walter Mariano superó a la lista 4 de SOSA, Marcelo Fabián; duplicando los votos obtenidos por Juntos por el Cambio, en donde RUAU, Alejandro Luis triunfó sobre la figura de RUGGIERO, Julio.

Con el 100% de las mesas escrutadas, LEON, Cristian Sebastián obtuvo casi un 16% de los sufragios locales para La Libertad Avanza.

Tras el triunfo, Wischnivetzky expresó: "Agradecido por el apoyo y acompañamiento en todas las localidades del Partido de Mar Chiquita. Gracias fiscales, compañeros, compañeras, militantes, por tanto compromiso y cuidar cada voto. Por el futuro de Mar Chiquita, por la continuidad de la gestión! Gracias".

MONTE

En San Miguel del Monte la interna de Juntos por el Cambio la ganó CASTRO, José Matildo con La Fuerza del Cambio (JxC), duplicando los votos que obtuvo FERRANDI, Sandra Araceli con Falta Menos para Vivir Mejor.

La segunda fuerza fue Unión por la Patria con la candidata PIÑON, Mirta Amelia; mientras que en tercer lugar quedó ALBERTARRIO, Víctor Eduardo por La Libertad Avanza.

NECOCHEA

Necochea eligió precandidatos a intendente, 10 concejales y 3 consejeros escolares. Y con los resultados definidos, finalmente serán 5 los candidatos a intendentes en las elecciones generales de octubre.

Arturo Rojas de Nueva Necochea, Pablo Nosek de La Libertad Avanza, Martín Migueles de Juntos por el Cambio, Juan Pedro Arabarco de la Agrupación Comunal Transformadora y Marcelo Rivero de Unión por la Patria serán los cinco candidatos que buscarán erigirse como intendentes a partir del próximo 10 de diciembre.

El intendente Arturo Rojas de Nueva Necochea, fue el candidato más votado en el distrito, secundado por el postulante de La Libertad Avanza, Pablo Nosek, y Martín Miguel Migueles, quien se estaría quedando con la interna de Juntos.

Arturo Rojas. En diálogo con Grupo La Provincia, manifestó: “Nosotros sabíamos que era un desafío ir con boleta corta, pero también lo que veníamos percibiendo en la calle era que íbamos a tener un gran acompañamiento, porque tenemos un muy buen equipo, porque hemos realizado una muy buena tarea en la gestión, y sabíamos que íbamos a andar bien pero obviamente superó un poquito las expectativas”.

“Eso no significa más que una responsabilidad de cara a lo que viene, para poder redoblar el esfuerzo. Esto es el piso nuestro y de cara a las generales estoy convencido de que vamos a aumentar el caudal de votos. Así que a partir del día de mañana estaremos trabajando fuertemente por todas las cosas que nos quedan por hacer en el distrito”, afirmó el candidato por la reelección.

Respecto al hecho de que el candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei haya sido el más votado a nivel nacional, así como el gran corte de boleta que protagonizó los comicios, analizó: “Acá en Necochea se vio mucho, sabíamos que la juventud iba a cortar, si bien tuvo un arrastre con el candidato local, de cada tres boletas dos las metían con la nuestra”.

“Si bien tuvimos un gran caudal de boletas solos, después tuvimos con casi todos los candidatos. Pero hubo un fuerte corte de boleta, acá nosotros lo teníamos (a Milei) en las encuestas alrededor del 27%, que es un poco lo que vimos, pero a nivel nacional sorprendió lo que ha ocurrido”, admitió el jefe comunal.

Finalmente, Rojas analizó que “eso demuestra la gente que está enojada con la política, que no le ha podido resolver los problemas, y manifiesta un importante caudal de voto bronca”.

PILA

Con una participación del 75% de los electores, en Pila, el municipio más pequeño de la provincia de Buenos Aires se impuso Unión por la Patria con el candidato de la unidad, el intendente Sebastián Walker.

En un escenario extremadamente polarizado, los 3.500 vecinos habilitados para votar le permitieron revalidar el mandato que está completando por la enfermedad de su padre Gustavo.

Con un tercio de los votos quedó Gerónimo Goity, alineado con Patricia Bullrich encabezando la lista de La Fuerza del Cambio (JxC).

PINAMAR

Juntos por el Cambio y Unión por la Patria se disputan la victoria, con una leve ventaja de la primera. En la interna de JxC, IBARGUREN, Juan Manuel con la lista La Fuerza del Cambio, duplicó a VENTOSO, Lucas Alejandro de Falta Menos para Vivir Mejor.

En Unión por la Patria, ganó la lista 1 de ESTANGA, Gregorio Claudio, mientras que en segundo lugar quedó la 4 de PORRETTI, Martín Miguel; y en último término la 2 de ERRASQUIN, Horacio Héctor.

La Libertad Avanza en la figura del candidato OLIVEROS, Alejandro Raúl fue la tercera fuerza.

RAUCH

En la elección en Rauch, la propuesta de la Fuerza del Cambio -encabezada por el intendente Maximiliano Suescun- logró la victoria a nivel local, con un amplio margen, relegando al segundo lugar a la lista de Unión por la Patria y ganando la interna de Juntos.

SAN CAYETANO

Miguel Gargaglione obtuvo el triunfo en las PASO de San Cayetano. El Intendente, se impuso ampliamente ante HAURI, Martín Ignacio.

STORNINI, Juan Martín por su parte, duplicó a su contrincante OLANO, Miguel Angel, en la interna de Unión por la Patria. Y en tercer término quedó encaminado OGALLAR, Luis Néstor Diego, de La Libertad Avanza.

TANDIL

Juntos por el Cambio es el frente más votado con más del 52% de los votos para el actual jefe comunal Miguel Angel Lunghi.

En segundo lugar quedó Unión por la Patria, lista encabezada por el candidato a intendente Rogelio Iparraguirre.

El tercer puesto lo ocupa la alianza Acción Tandilense - La Libertad Avanza, con el precandidato Gonzalo Santamarina.

Y finalmente, el Frente de Izquierda y de Trabajadores superó el mínimo, ganando en su interna el candidato Miguel Iademarco Ponce.

TORDILLO

En el distrito menos poblado de la provincia, el peronista Héctor Olivera, intendente en uso de licencia, salió a festejar junto a sus seguidores ya que logró imponerse en las primarias. En segundo lugar quedó la lista "Falta menos para vivir sin miedo" la cual ganó la interna de Juntos a nivel local.

El mensaje de Olivera tras el triunfo: "Otra vez ganó la humildad, ganó el trabajo serio y constante, ganó el compromiso de la política con el pueblo. Ganó la vocación de servicio. Tordillo dijo que quiere seguir por el camino del desarrollo con igualdad, del crecimiento sin dejar a nadie atrás. Tordillo quiere seguir con el proyecto que trajo felicidad a la gente.

Estoy muy agradecido a mi pueblo y muy honrado por estos votos de confianza que una vez más me han dado en estas primarias. Ahora vamos a las elecciones generales a consolidar este triunfo que el tordillense avala. Gracias una vez más a todos los que fueron a votar, sin importar a qué lista votaron. Pero gracias especiales a los que eligieron la lista de Unión por la Patria para renovar la confianza que vienen depositando en mí para seguir siendo su intendente y continuar trabajando por todos. HECTOR OLIVERA"

VILLA GESELL

En Villa Gesell, el actual jefe comunal, Gustavo Barrera, dirimió la interna con Nicolás Valdez. El alcalde fue el dirigente más votado.

En tanto, por JxC hubo cuatro listas, encabezadas por Clarisa Armando, Hernán Luna, Martha Grinspun y Pablo La Frossia. Fue la fuerza más votada y logró ganar la interna la lista PR, liderada por Armando.

“Con gran alegría y responsabilidad, voté junto a mi familia en la Escuela Primaria N°1 de Villa Gesell por un futuro mejor para todos y todas; con más trabajo, derechos y oportunidades”, resaltó Barrera tras emitir su voto.

SEXTA SECCIÓN

Todo el sudoeste de la provincia de Buenos Aires está agrupado en una misma sección electoral: la sexta. Está compuesta por 22 municipios, en los cuales hay 651.971 electores en condiciones de votar. Se trata de los distritos de Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General La Madrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tornquist , Tres Arroyos, Tres Lomas, y Villarino.

ADOLFO ALSINA

Juntos por el Cambio se impuso por amplia mayoría en el distrito.

Las listas internas de JxC sumaron el 51,43% de los votos, sacándole una amplia ventaja a Unión por la Patria, que entre sus tres listas apenas pudo sumar el 33,40%. De esta manera, el actual Intendente, Javier Andres se perfiló como el ganador de las PASO en este distrito, al aventajar a su oponente interno, Javier Montenegro.

El intendente conversó con Grupolaprovincia.com, y comentó cómo los resultados del sufragio comentando: “nosotros ganamos la interna en el espacio de JxC. Y después, en las listas peronistas, ganó Favio Fernández. Y sorprendió Milei, como lo viene haciendo en todo el país.”

–¿Qué se espera de cara a la próxima etapa, en las elecciones generales?

Javier Andres: Nosotros hemos sacado como espacio político, en JxC, un amplio margen de votos y no tendríamos por qué preocuparnos. Pero sí hay que seguir trabajando, para ver cómo va a reaccionar la gente. Acá el peronismo tenía tres listas internas: hay que ver si esos votos van todos a la lista peronista ganadora, si nosotros mantenemos los votos, también, del espacio con cual fuimos a interna y así poder salir favorecidos. La gran competencia acá la tenemos con el peronismo.

–A nivel nacional ganó la interna de JxC Patricia Bullrich. ¿Qué opinión le merece el tema?

Javier Andres: Bueno, la verdad que en la sexta sección Patricia estaba muy bien posicionada. Estamos muy contentos con eso. Creo que la boleta de Patricia también nos ayudó a traccionar. Ahora hay que ver qué pasa de cara a la elección de octubre. JxC hizo una muy buena elección en Adolfo Alsina y en la sección 6ta.

El intendente también aprovechó la oportunidad para agradecer a sus electores y destacar en general la participación, saludando a todos los vecinos que se acercaron a votar. Destacó que "el porcentaje de asistencia en las diferentes mesas fue del 70%” que era “el porcentaje que estaba en el 2019 y que habíamos perdido en las legislativas del 2021”, y se mostró “contento de que la gente se haya acercado a ejercer su derecho democrático”.

ADOLFO GONZALES CHAVES

Con el 100% de mesas escrutadas, Miriam Lucía Gómez, de JxC–Evolución, logró imponer su precandidatura a la intendencia de esta localidad frente a sus competidores internos. Y en su conjunto, el espacio logró el 66,50% de los votos, superando por amplio margen al candidato de Unión por la Patria, Marcelo Santillán (el actual intendente), que se presentó como única opción y logró apenas el 33,48% de los sufragios.

Estos resultados muestran un fuerte revés para el oficialismo en la localidad, en donde pareciera no haber sido suficiente el apoyo del gobierno provincial manifestado en la visita de Axel Kicillof en el mes de junio de este año, cuando se inauguró un natatorio y se anunció la incorporación del municipio al programa “Puentes”.

BAHIA BLANCA

La candidata de JxC Nidia Moirano se impuso -por poco- a su competidor interno, Andrés de Leo. En segundo lugar quedó Unión por la Patria, ganando la interna la lista Celeste y Blanca 2, liderada por Federico Susbielles.

En tercer lugar quedó “La Libertad Avanza”, que llevó a como candidato Oscar Liberman, y pese al tercer lugar, resultó ser el más votado. Le siguieron el Frente de Izquierda y en quinto lugar Integración Ciudadana.

Aunque no han trascendido grandes conflictos durante la votación, el candidato a primer Senador Provincial la 6ta Sección por la Lista Principios y Valores, Guillermo Fabián Siro, compartió su perspectiva y dejó entrever ciertas irregularidades. En declaraciones para GRUPOLAPROVINCIA.COM, afirmó que “Milei ha sido una revelación… todo lo que representa el peronismo ha bajado mucho en los votos. En el caso de Principios y Valores, en Bahía Blanca, tuvimos mesas de 10 votos, mesas de 0 votos, de 6, de 9, de 5.” Y agregó que ”Uno de los grandes problemas que tuvimos con Principios y Valores es que a Bahia Blanca le llegaron en las urnas las listas de Mar del Plata y otros distritos -no las de Bahía Blanca-, entonces esos votos fueron nulos. Hubo un manejo ex profeso para eso. Y se labraron actas. Evidentemente no se puede pelear con una estructura que comete esos errores, ya que después los Presidentes de Mesa anulan los votos de senadores provinciales y de Intendentes. Entonces vamos a sacar menos cantidad de votos, por esta estrategia en la que el Correo, en vez de mandar boletas que se dejaron etiquetadas como de Bahía Blanca, manden de otros distritos. Eso es una metodología vieja, que se aplica en el peronismo, y que lamentablemente nos la han aplicado a nosotros, en un distrito en el que podríamos haber hecho una fabulosa elección, Este tipo de cosas supera nuestra capacidad de reacción, ya que somos una fuerza de militancia, sin recursos y sin estructura, pero con vocación y pasión".

BENITO JUÁREZ

El intendente de Unión por la Patria, Julio Marini, obtuvo el triunfo en el distrito. En segundo lugar quedó Juárez Renace y en tercer puesto Juntos por el Cambio, ganando la interna la lista Falta menos para vivir sin miedo.

"Muchas gracias por el voto de confianza", manifestó Marini en sus redes sociales tras la victoria.

CORONEL DORREGO

Juan Carlos Chalde de Juntos por el Cambio fue el candidato más votado en el distrito. Asimismo, Unión por la Patria fue la fuerza más votada, ganando la interna la lista Celeste y Blanca 2 liderada por María Jalle.

CORONEL PRINGLES

El actual alcalde Lisandro Matzkin fue quien resultó ganador en las primarias del distrito. El alcalde fue el dirigente más votado y logró ganar la interna de Juntos por el Cambio.

En segundo lugar quedó Unión por la Patria, ganando la interna la lista Celeste y Blanca 6 liderada por José María Rivarola Esteves.

CORONEL SUÁREZ

El intendente Ricardo Moccero fue el candidato más votado del distrito en las PASO. Asimismo, la fuerza más elegida fue Juntos por el Cambio, ganando la interna la lista PR liderada por Ricardo Nicolás Salvi.

En tercer puesto quedó La Libertad Avanza, con Raúl Agotegaray a la cabeza.

CORONEL ROSALES

El candidato más votado en el distrito fue Rodrigo Aristimuño de Unión por la Patria. Asimismo, la fuerza más votada fue Juntos por el Cambio, ganando la interna la lista encabezada por Nicolás Aramayo. En tercer lugar quedó La Libertad Avanza, con Ricardo Lepron.

DAIREAUX

El actual intendente, Alejandro Acerbo (UxP), fue el precandidato más votado y ganó por amplio margen su interna a Sergio Fernándo Córdoba; sin embargo, ese amplio margen –3853 votos frente a 410 de su oponente– representa el 49,12% de sufragios, dejando al espacio en leve desventaja ante Juntos por el Cambio, que entre sus dos propuestas –que terminaron muy parejas– logró sumar un 50,87%.

A partir de estos resultados, Acerbo competirá en las generales cabeza a cabeza con el vencedor de la interna de JxC, el doctor Esteban Hernando.

Hacia la noche, Hernando se dirigió al comité de la UCR seguido por sus votantes que, ya en la base, celebraron la victoria, junto a la presidenta de la UCR del distrito, Patricia Leiva, que agradeció el acompañamiento y destacó el día de elección, el compromiso y el comportamiento cívico. También felicitó a Silvio Herrero, ya que la diferencia entre ambos candidatos del mismo espacio fue de muy pocos votos.

Leiva afirmó que la superioridad de JxC tiene que servir para “iniciar el camino de recuperación del municipio”.

GRAL LAMADRID

El intendente Martín Randazzo ganó la elección en el distrito. Además de ser el candidato más votado, ganó la interna de Juntos.

En segundo lugar quedó Unión por la Patria, ganando la interna la lista Celeste y Blanca 2 liderda por Juan Carlos Pellitta.

El tercer lugar fue para La Libertad Avanza, con Ramón Imaz Federico.

GUAMINI

El intendente José Augusto Nobre Ferreira fue el dirigente más votado del distrito. Asimismo, la fuerza más elegida fue Juntos por el Cambio, ganando la interna Alejandra Vicente.

En tercer lugar quedó La Libertad Avanza con Mariano García a la cabeza.

GRAL LAPRIDA

Alfredo Fisher, que en este año culmina su mandato como senador, vuelve a postularse para encabezar el distrito como intendente, donde supo sostener con éxito tres mandatos anteriores.

El legislador logró imponerse en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), superando a Juntos por el Cambio (JxC) -la lista PR ganó la interna de dicha coalición-.

Alfredo Fisher declaró para GRUPOLAPROVINCIA.COM: “La verdad que estamos muy contentos. El peronismo de Laprida, de vuelta, ha hecho una gran elección. El peronismo unido sacó 48.5 % de los votos, y sacamos ocho puntos más que la suma de todo Cambiemos. El candidato que sacó la segunda cantidad de votos, sacó el 15%, así que estamos muy bien. Y en el contexto nacional y provincial que conocés, así que la verdad, estoy muy agradecido con la comunidad Lapridense y por supuesto, renovando el compromiso de Laprida para seguir gobernando”.

MONTE HERMOSO

El candidato más votado del distrito fue Hernán Fabio Arranz, de Unión por la Patria.

En segundo lugar quedó Juntos por el Cambio, ganando la interna la lista PR encabezada por Ariel Muzi.

CARMEN DE PATAGONES

El intendente José Luis Zara fue el candidato más elegido a nivel general y también ganó la interna de Juntos por el Cambio.

Asimismo, la fuerza más votada fue Unión por la Patria, ganando la interna la lista Celeste y Blanca 4 liderada por Ricardo Marino.

En tercer lugar -en cuanto a fuerzas- quedó La Libertad Avanza.

PELLEGRINI

En una batalla reñida, la victoria fue para Bruno Buyatti, el precandidato de UxP, por sobre Sofía Gambier, la elegida del jefe comunal Guillermo Pacheco para sucederlo.

PUAN

Juntos por el Cambio fue a internas: el intendente y candidato a la reelección, Facundo Castelli (Falta menos para vivir sin miedo) compitió contra Diego Reyes (La fuerza del cambio).

"Agradezco y destaco el trabajo que llevan adelante cada una de las autoridades de mesa, fiscales, personal de seguridad y todos quienes forman parte de esta jornada", indicó Castelli tras votar.

Con el 100% escrutado, el dirigente de Juntos, Diego Reyes, le ganó la interna al intendente Facundo Castelli y fue el candidato más elegido del distrito.

SAAVEDRA

El intendente Gustavo Notararigo no va por la reelección. Disputaron la interna de Juntos por el Cambio Diego Demaria (La Fuerza del Cambio) y Juan Pedro Marcenac (Falta menos para vivir sin miedo).

Los candidatos de las otras fuerzas:

Oscar Gómez - Unión por la Patria

Raul Zentner - La libertad avanza

Principios y valores - Raúl Isidro

Todos por Saavedra - Matías Nebot

Los resultados: la lista "Todos por Saavedra" liderada por Nebot se impuso como la más elegida. En segundo lugar quedó Juntos por el Cambio -ganando la interna "La Fuerza del Cambio"-.

SALLIQUELO

Con más del 80% escrutado, el precandidato más votado es Ariel Sucurro (UxP). Además, el intendente Juan Miguel Nosetti perdió en la interna de JxC, ya cayó ante el radical Marcelo Gastaldo, quien superó su caudal.

“Nosotros veníamos de una elección en 2021 donde habíamos quedado a mil votos de diferencia de la segunda fuerza. Creo que pudimos hacer lectura de eso y ese 42 o 43% que sacamos acá es un respaldo fuertísimo para todo lo que viene”, señaló el candidato a intendente de Unión por la Patria en Salliqueló, Ariel Sucurro, en contacto con GLP.

Los candidatos de las otras fuerzas:

Ariel Succurro – Unión por la Patria

“La PASO marca cual es la realidad, es un termómetro que muestra una orientación de hacia donde la población quiere dirigir su voto y a quienes les quiere delegar las responsabilidades para los próximos 4 años”, expresó Sucurro tras votar.

Mariano Marín – La Libertad Avanza

“Somos una incógnita para nosotros mismos, incluso creo que también para los demás partidos que tienen una base de votantes fijos. En nuestro caso es todo nuevo, el partido está comenzando a nivel nacional y esta va a ser la primera elección. Veremos cuales son los resultados y dónde estamos parados pensando en mejorar para octubre”, expresó Marín tras sufragar.

TRES ARROYOS

Tras gobernar el municipio de Tres Arroyos por veinte años, el vecinalista Carlos Sánchez decidió no ir por la reelección. El candidato más elegido fue Pablo Garate (Unión por la Patria). Asimismo, Juntos por el Cambio fue la fuerza más elegida, ganando la interna la lista "Falta Menos Para Vivir sin Miedo".

Los candidatos:

Pablo Garate – Unión por la Patria

"La gente vota en Tres Arroyos y es muy importante porque es la elección más importante de los últimos veinte años. Tiene que ver con que reemplazamos a un intendente y es el comienzo de una nueva etapa. Tenemos que recuperar eso de elegir", señaló Garate tras votar.

Werner Nickel - Movimiento vecinal renovación

"Tenemos que votar porque es conciencia, democracia y tenemos que acer uso de esta oportunidad cívica de poder elegir a quienes nos gobiernen", señaló Nickel tras sufragar.

Claudia Cittadino - Compromiso Vecinal

Matías Fhürer - La Fuerza del Cambio

Carlos Avila - Evolución Radical

Gustavo Sabatini - Unir y Mejorar a la Izquierda

Marcela Pascucci - Unir y Mejorar a la Izquierda

Verónica García Christensen - Principios y Valores

Facundo Arguello - La Libertad Avanza

Martín Legarreta - Libres del Sur

TRES LOMAS

El actual intendente del Frente Justicialista Vecinal, Jorge Carrera, ganó la interna frente a la lista del PJ, Frente Renovador y el Movimiento Evita, liderada por Fabio Uriarte.

Juntos por el Cambio (La Fuerza del Cambio) fue encabezado por el candidato Luciano Spinolo.

En contacto con GLP, el intendente y candidato a la reelección, Jorge Carrera, habló tras conocerse los datos extraoficiales.

“Estamos conformes, acá había tres listas locales y fuimos la primera. Uniendo las dos listas de Unión por la Patria ganamos por mucha diferencia. Ahora hay que trabajar para que las dos listas podamos mantener esa diferencia”, señaló el mandatario.

TORNQUIST

El actual intendente Sergio Bordoni de Unión por la Patria fue a internas contra Gustavo Trankels y la ganó.

Los candidatos de las otras fuerzas:

Leonardo Davis – Falta Menos Para Vivir sin Miedo (Juntos)

Abel Bassi – PR (Juntos)

Federico Labarthe – La Fuerza del Cambio (Juntos)

Sandra Gabriela Kifer – Evolución (Juntos)

Gabriel Rodríguez – La Libertad Avanza

VILLARINO

El actual intendente vecinalista, Carlos Bevilacqua, compitió con lista corta (Acción por Villarino) y fue el candidato más elegido del distrito. Asimismo, la fuerza más votada fue Juntos por el Cambio, ganando la interna "La Fuerza del Cambio".

Los candidatos de las otras fuerzas:

Susana Velasquez – Unión por la Patria

Carolina Aldunate – La Fuerza del Cambio (Juntos)

Juan Cruz Vidal – Falta Menos Para Vivir sin Miedo (Juntos)

Mauro Damián Chiarellotto – PR (Juntos)

Guillermo Enrique Christiansen – La Libertad Avanza

Daniela Irribarra – Frente de Izquierda

Isabela Delgado – Frente Federal de Acción Solidaria

Alejandro Martínez – Movimiento Libres del Sur

SÉPTIMA SECCIÓN

La séptima sección electoral de la provincia de Buenos Aires está compuesta por ocho municipios: Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y Veinticinco de Mayo. Es la menos poblada de la provincia y por lo tanto, la de menor peso en términos electorales.

AZUL

El actual intendente de Juntos, Hernán Bertellys (La Fuerza del Cambio) fue a internas con Natalia Vanina Colome (Falta Menos para Vivir sin Miedo) y Ramiro Ortiz Massey (PR). Ganó la PASO la lista encabezada por Colome. Si se suman las tres listas, Juntos fue la fuerza más elegida.

Los candidatos de las otras fuerzas:

Nelson Sombra – Celeste y Blanca 2 (Unión por la Patria)

Joaquín Propato - Celeste y Blanca 4 (Unión por la Patria)

Rubén Seoane - Celeste y Blanca 6 (Unión por la Patria)

María Victoria Herrera - Unir y Fortalecer la Izquierda 1ª

Ingrid Lerena - Unidad de Luchadores y la Izquierda

Luis Alberto Kletnicki – La Libertad Avanza

Alejandro Vieyra – Movimiento de Integración Federal

Andrés Bautista Baldatta – Principios y Valores

Pablo Daniel Pasciani - Frente Federal de Acción Solidaria de la Provincia de Buenos Aires

BOLIVAR

El intendente de Bolívar es Marcos Pisano y buscará la reelección. Unión por la Patria arribó a una lista de unidad. El alcalde fue el dirigente más elegido del distrito. Asimismo, Juntos por el Cambio fue la fuerza más elegida si se suman los números de las 5 listas.

Los candidatos de las otras fuerzas:

César Pacho – Evolución (Juntos)

Nicolás Morán – HS (Juntos)

Marcelo Oscar Salamanco – PR (Juntos)

Néstor Alomar – Falta Menos Para Vivir Sin Miedo (Juntos)

Juan Carlos Morán – La Fuerza del Cambio (Juntos)

Patricia Isabel Unsain – La Libertad Avanza

Antonella Alesandrelli – Unir y Fortalecer La Izquierda 1a

Marcelo Javier Alonso – Unidad de Luchadores y La Izquierda

GRAL ALVEAR

El actual intendente Ramón “Tito” Capra (La Fuerza del Cambio) busca su reelección. En estas PASO fue a internas con José Martiniano Valerga (Falta Menos Para Vivir sin Miedo) y se alzó victorioso.

En segundo lugar, bastante más lejos, quedó Unión por la Patria.

Los candidatos de las otras fuerzas:

Arístides Bernabé Leinenn – Unión por la Patria

Paula María Quiroga Vergara – La Libertad Avanza

OLAVARRIA

El actual intendente Ezequiel Galli (Juntos) busca su reelección. Fue a internas contra Dalton Jauregui (PR) y Marcelo Alberto Spina (La Fuerza del Cambio).

En sus redes sociales, el alcalde denunció que le escondieron boletas en la Escuela 57. "¿Tanto miedo tienen", disparó.

Resultados: Maximiliano Wesner de Unión por la Patria fue el candidato más elegido al igual que su fuerza. En segundo lugar quedó Juntos por el Cambio, ganando la interna la lista "Falta menos para vivir sin miedo", liderada por el actual jefe comunal.

Los candidatos de las otras fuerzas:

Maximiliano Wesner – Unión por la Patria (Celeste y Blanca 2)

Eduardo Miguel Rodríguez - Unión por la Patria (Celeste y Blanca 4)

Hernán Abel Parra - Unión por la Patria (Celeste y Blanca 6)

María Celeste Arouxet – La Libertad Avanza

Horacio Marcelo Ripoll – Unir y Fortalecer La Izquierda 1a

Agustín Mestralet Szigety – Unidad de Luchadores y La Izquierda

Roberto Alan Aguirre – Principios y Valores

Carlos Francisco Errobidart – Acción y Solidaridad

Alejandro Marcelo Schmale – Izquierda Anticapitalista

Rodolfo Daniel Román - Movimiento de Integración Federal

Karina Andrea Braunschweig – Corriente de Pensamiento Bonaerense

ROQUE PEREZ

Luego de 3 mandatos el intendente Juan Carlos Gasparini dejará de ser intendente. La interna de Unión por la Patria fue llevada a cabo por el actual alcalde interino José Luis Horna (Celeste y Blanca 2) y Maximiliano Oscar Sciaini (Celeste y Blanca 32).

Ganó la interna Sciani, siendo el candidato más votado. En segundo lugar quedó Juntos por el Cambio, siendo la lista ganadora "Falta Menos Para Vivir sin Miedo".

Los candidatos de las otras fuerzas:

Juancho Cravero – Falta Menos Para Vivir sin Miedo (Juntos)

Carolina Cecilia Ruíz – La Fuerza del Cambio (Juntos)

Cristian Javier Michelini – La Libertad Avanza

SALADILLO

El actual intendente José Luis Salomón (La Fuerza del Cambio) busca su reelección. Fue a la interna de Juntos contra Mario Alfredo Astorgano (Falta Menos Para Vivir sin Miedo).

“Los resultados nos están acompañando, estamos con una importante diferencia a favor. A la interna también la estaríamos ganando. Es una buena diferencia”, manifestó el intendente de Saladillo y candidato a la reelección, José Luis Salomón, en contacto con GLP.

-Para usted es esperanzador que el pueblo vuelva a elegirlo, ¿verdad?

Si, además en un contexto extremadamente complejo. Javier Milei sacó un porcentaje importante es Saladillo. Es un contexto que no es fácil para nadie. Estoy conforme y muy contento, creo que ya tenemos un resultado ganador en la individual sumado a lo general. Estaríamos en una diferencia bastante buena de cara a octubre.

-Imagino que Alfredo Astorgano quien fue a la interna con usted trabajará de forma conjunta…

Yo creo que sí, en Saladillo tenemos buena relación hasta con la oposición. Sin lugar a dudas podemos integrarnos y lograr un buen resultado para octubre.

Con todas las mesas escrutadas, Salomón ganó la elección y la interna.

Los candidatos de las otras fuerzas:

Amaro Sarlo – Unión por la Patria

José Benito Bustingorri – La Libertad Avanza

Alejandro Martín Banegas – Movimiento Libres del Sur

Alfredo Di Giacomo – Unir y Fortalecer La Izquierda 1a

TAPALQUÉ

El actual intendente de Unión por la Patria, Gustavo Cocconi, busca su reelección sin necesidad de ir a internas. Con más del 80% escrutado, el alcalde logró la mayor cantidad de votos.

Asimismo, Juntos por el Cambio -si se suman las dos listas- logró la mayor cantidad en cuanto a número.

Los candidatos de las otras fuerzas:

Martín Enrique Cueto – Falta Menos Para Vivir sin Miedo (Juntos)

Manuel Alberto Fittipaldi – La Fuerza del Cambio (Juntos)

Alejandro Speroni – La Libertad Avanza

Matías Ezequiel Valdez – Movimiento de Integración Federal

25 DE MAYO

El intendente de 25 de Mayo y candidato a la reelección, Hernán Ralinqueo, ganó la interna de Unión por la Patria y fue el más elegido del distrito.

Asimismo, la fuerza más elegida es Juntos por el Cambio -ganó la interna la lista Falta Menos para vivir sin Miedo-.

Los candidatos de las otras fuerzas:

Mauricio Juan José García – La Fuerza del Cambio (Juntos)

Ramiro Egüen – Falta Menos Para Vivir sin Miedo (Juntos)

Ángel Alejandro Serafini – La Libertad Avanza

Juan Manuel González Rodríguez – Unidad de Luchadores y La Izquierda

Cintia Yael Hunt Lamiquizi – Movimiento de Integración Federal

OCTAVA SECCIÓN

La octava sección electoral de la provincia de Buenos Aires, o Sección Capital, comprende a un solo municipio: el de La Plata, la capital bonaerense.

La Plata

Por la ciudad que hoy gobierna Julio Garro se juegan no menos de tres de las 23 bancas en juego en el Senado provincial. También se disputan en La Plata, como en el resto de los municipios, bancas en el Concejo Deliberante municipal y espacios en el Consejo Escolar. El CD tiene actualmente mayoría de Juntos, con catorce concejales, mientras que UxP tiene diez ediles.

Los resultados:

Juntos fue la fuerza más votada. La interna en dicho espacio la ganó la lista de Falta menos para vivir sin miedo. La segunda fuerza más votada fue Unión por la Patria y la interna la ganó la lista Celeste y Blanca 2. Como 3 fuerza quedó la Libertad Avanza.

El intendente de La Plata y candidato a la reelección, Julio Garro, se impuso ante Juan Pablo Allan en la interna de Juntos.

Además, el jefe comunal fue el dirigente más elegido a nivel general.

La palabra de Garro tras el triunfo:

“Hoy, más que nunca, primero la Ciudad. Estamos felices de que nos sigas acompañando en La Plata, y es gracias a ustedes. A ustedes que nos acompañaron con su voto, a ustedes que eligieron seguir adelante priorizando lo que los platenses necesitamos. Todavía queda mucho por hacer, tenemos grandes propuestas y un equipo preparado para seguir construyendo la ciudad que soñamos, como lo venimos haciendo hasta ahora. Como siempre dijimos, vamos a trabajar unidos para representar el cambio que hoy la gran mayoría eligió”.

La interna de Unión por la Patria:

La interna de Unión por la Patria fue ganada por el actual ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak. Tras conocer los resultados expresó: "Quiero agradecer a las y los vecinos que nos acompañaron con su voto y felicitar a todas las listas de Unión por la Patria que participaron en esta elección en La Plata. Los resultados electorales han dejado a nuestra lista ampliamente legitimada y como acordamos desde inicio de la campaña, mantenemos el compromiso de trabajar todos los espacios unidos por una gran ciudad. Desde mañana junto a este gran gobernador que es Axel Kicillof y a Sergio Massa, nos verán recorriendo la ciudad otra vez para conversar con cada vecino y vecina para proponerles volver soñar en grande"