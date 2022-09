Escuchá la entrevista completa de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Luis Baldo

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luis Baldo

Gustavo Barrera ya piensa en las elecciones del próximo año, dejando de lado el sinfín de problemas sin resolver que complican la vida cotidiana de los vecinos de Villa Gesell. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el ex jefe comunal Luis Baldo aseguró que el mandatario local “se maneja con soberbia a la hora de relacionarse con la comunidad”.

MIRÁ TAMBIÉN El intendente Bouvier entregó 162 títulos de propiedad junto a Kicillof

-Hablamos tiempo atrás sobre cómo mermó la relación de Gustavo Barrera con la comunidad de Villa Gesell. Usted señaló que hay obras paralizadas y un aumento de la inseguridad. ¿Se avizora un final de ciclo de su gestión?

Sí, está claramente marcado que es un final de ciclo. Ninguna de esas variables que veíamos como preocupantes mejoró. Su gobierno hace un discurso para sí mismo, para sus propios votantes, para el kirchnerismo duro, y no para la comunidad en general. Hoy claramente lo que dijimos hace algún tiempo se demuestra. Más allá de que se puedan hacer algunas obras, las demandas de la comunidad no se resuelven.

Luis Baldo.

-¿Y cuáles son las demandas urgentes de los vecinos?

Hay reclamos que son de la política en general, como es la situación económica o la inflación. Después hay cuestiones como el funcionamiento del sistema de salud. El municipio prometió la construcción de un hospital, sabiendo que no lo iba a lograr, y ahora no lo puede terminar. Lo que fue una promesa electoral para el 2019 se transformó en una promesa para el 2021 y se va a transformar en otra promesa para los comicios del 2023. Hay una clara decisión de no avanzar en un rubro sensible para nuestra comunidad.

-¿Y cómo es la situación en los barrios de la ciudad en cuanto a los servicios básicos?

Hay un anuncio constante de obras de cloacas, pero hay déficit en algunos sectores. En el tema de la luz tenemos una cuenta pendiente por imperio del gobierno de Barrera que es la judicialización de la obra de repotenciación que empezó en el 2014 y aún no se terminó.

El intendente tiene un enfrentamiento con la Cooperativa Eléctrica, la encargada del servicio, que apunta a querer dominarla para domesticarla políticamente. La Cooperativa Eléctrica ha tenido que alquilar generadores para poder sostener la demanda energética que produce la temporada alta. Este año, seguramente, va a tener que repetirlo por la ineptitud del gobierno municipal.

-Por último, y en base a lo que venimos hablando y a lo que vive a diario en la ciudad, si tuviera que definir en una o en dos palabras la gestión de Barrera, ¿cuáles serían?

Ineptitud para gobernar y soberbia a la hora de relacionarse con la comunidad. Hay una actitud de estar por encima de la comunidad y, obviamente, una gran negación a acrecentar la participación ciudadana en la comunidad