A la intendenta del partido bonaerense de Moreno, Mariel Fernández, se le achaca haber favorecido a allegados a su marido con adjudicaciones millonarias, haber dejado sin escuela a 114 chicos, haber entregado comida podrida a comedores escolares y muchas otras cosas que te fuimos contando a lo largo del tiempo.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el concejal Demián Martínez Naya, de Juntos por el Cambio (JxC), dijo que la jefa comunal está “desesperada” y por eso adoptó un discurso “absolutamente bélico” en contra de la coalición opositora que él integra. Para el dirigente, se configura por primera vez la posibilidad para JxC de “arrebatarle el distrito” a Fernández en las elecciones que se acercan.

Escuchá la entrevista:

–Estamos a meses de las elecciones y en este clima electoral comienzan a aflorar muchas mezquindades por parte de los políticos. Usted siempre ha sido muy crítico de la gestión de Mariel Fernández en la ciudad de Moreno. ¿Cuál es la realidad política hoy en día en el distrito?

La intendenta abrió las sesiones ordinarias del Concejo la semana pasada con un discurso absolutamente bélico en contra de la oposición, de JxC, nombrando muchísimas veces a Mauricio Macri, como es frecuente, pero con una clara bajada de línea de confrontar directamente con JxC. Lo que entiendo es que se ven preocupados por el crecimiento del liberalismo y por la presencia de la izquierda en el distrito y eso les podría hacer peligrar el quórum a nivel local, y es algo que quieren evitar confrontando directamente con nosotros, siempre suponiendo que van a reelegir, algo que yo siento que por primera vez está en tela de duda, en un distrito que siempre ha sido gobernado por el PJ. La verdad que la situación es general: lo mismo que hizo Mayra Mendoza, lo mismo que hicieron muchos intendentes, claramente una bajada de línea de confrontar con JxC. Nosotros toleramos los discursos en contra de Macri un tiempito, un rato, hasta que la agresión se puso personal contra los concejales de JxC. Dijo incluso que sobre nuestros cuerpos corría la sangre de docentes que habían fallecido en el distrito, algo que nos pareció una locura, y nos invitó a retirarnos del recinto. La verdad, indignados por el nivel de violencia, algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados.

–Bueno, pero es la manera en que se maneja la indendenta, ¿no?, con la confrontación. Es algo común en su manera de actuar.

Ella siempre busca la confrontación, siempre busca el roce. Lo hizo cuando fue piquetera, luego sufrió una transformación corpórea, hoy parece la alta oligarquía de la Argentina, vive encerrada en un country, y vino prepotentemente. Nosotros somos la alternativa, y es lo que percibe, yo entiendo, en el territorio, todos los días, cuando sus funcionarios recorren. La verdad es que hay un clima de hartazgo generalizado, hay un clima de cambio, y priman las posiciones más extremas en nuestros votantes. El votante está harto, está cansado, está frustrado, no llega a fin de mes, y la intendenta lo único que busca es la violencia. Y creo que es producto de su propia interna también, con el lanzamiento de Damián Contreras como candidato a intendente, que la pone realmente en jaque, algo que la va a obligar a incumplir acuerdos políticos que ella tenía preestablecidos.

–Entonces, de alguna manera, pensándolo en clave política, ¿se tambalea la gestión de Mariel Fernández?

La no gestión de Mariel Fernández tambalea. Toma decisiones abruptas, intempestivas, que son absolutamente desprolijas. Esta semana tomó por asalto un predio de la Universidad Nacional de Moreno, lo que marca a las claras un enfrentamiento, también, con cierta porción del gobierno nacional, en la clara comisión de un delito, algo que justamente está amparado por la Universidad de Moreno, porque la intendenta cerró una escuela acá en Moreno. El conflicto es inminente y ha tomado las tierras.

Yo la siento a Mariel Fernández desesperada, si vos me preguntás.

–En este contexto, ¿cómo se está preparando JxC para pelear por la intendencia?

Nosotros estamos, la verdad, en sintonía absoluta. JxC a nivel local no tiene problemas de vínculo. Estamos alineadísimos con respecto a esta elección, algo que no pasa en todos los distritos. Estamos trabajando coordinadamente con Gisele Agostinelli y Julián Cigna, del espacio de Joaquín de la Torre y de Patricia Bullrich. A mí me corresponde el espacio de Cristian Ritondo con Marí­a Eugenia Vidal y una porción del espacio de Leo Coppola. La verdad que vamos a un enfrentamiento directo contra la intendenta, porque se da una instancia de poder, por primera vez, arrebatarle el distrito.

–Hoy en día, cuando usted recorre las calles de la ciudad, ¿con qué preocupaciones se encuentra por parte de los vecinos que no son oídas por el municipio?

Los problemas de Moreno son los mismos de siempre, pero cada vez más graves. Nosotros estamos teniendo muchos homicidios. Estamos pidiendo la estadística de homicidios de la provincia. No la están facilitando. La ocultan. No estamos muy alejados de la situación que vive Rosario a nivel de narcotráfico, estando tan cerca de la ciudad de Buenos Aires, en los accesos, y en un punto de distribución estratégica del segundo cordón del conurbano. Tenemos problemas de asfalto, tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de atención hospitalaria, tenemos problemas de salud, las salitas no funcionan, no hay turnos, hacen ir a la gente a las doce de la noche para entregar diez turnos a las diez de la mañana muchas de ellas, y educación estamos con problemas realmente críticos. El tema educación hoy en Moreno nunca estuvo peor. Tenemos las escuelas cerradas por falta de agua, con las temperaturas que están haciendo, la virtualidad que no existe, porque la virtualidad que no está, porque obviamente los chicos no tienen conectividad, no tienen Internet, no tienen datos para poder conectarse. Entonces hoy tenemos a los chicos en situación de pandemia. Tenemos a los chicos afuera de las escuelas, vinculados, obviamente, al narcotráfico existente, y en una situación de riesgo inminente frente a la comisión del delito permanente en las calles.