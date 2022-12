Entre los reclamos que se le han hecho al intendente de Monte Hermoso, Marcos Fernández, están el de una mayor transparencia y el de la inseguridad en el distrito, pero estas cuestiones palidecen ante las acusaciones de fraude o de violencia institucional.

De todas estas cosas te viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM. Ahora, dialogamos con Daniela Mercado, presidenta del bloque de Juntos por el Cambio (JxC) en el Concejo Deliberante montermoseño, quien resaltó que la denuncia que hicieron los ediles opositores por asociación ilícita sigue su curso y apuntó además a otros problemas que los vecinos sufren a diario, como el déficit habitacional y la falta de trabajo.

Escuchá la entrevista:

–¿Qué balance puede hacer de la gestión de Marcos Fernández al frente del Ejecutivo local?

Comienzo con un relato. Nosotros denunciamos al intendente Marcos Fernández en el 2015 por asociación ilícita, y junto con todo su gabinete político están comprometidos con la Justicia. En el fallo en primera instancia, la jueza entiende que no hay prueba suficiente y por falta de mérito los absuelve, pero el fiscal, muy criteriosamente, dijo “no, la prueba está, es muy clara y está comprobada la asociación ilícita en cabeza del intendente Marcos Fernández”. Así que él apela esa sentencia de la jueza y en este momento esa causa está en la Cámara Federal Penal. Te puedo decir lo que hizo Marcos Fernández en toda su gestión, pero en realidad nosotros ya los denunciamos a ellos, a todo este gabinete que está trabajando en el municipio.

Fernández está hace dos años. En el 2019 gana Alejandro Dichiara como intendente, y el año pasado, cuando hubo nuevamente elecciones, él se va como diputado y queda Marcos Fernández otra vez en la gestión.

–Más allá de este tema, que ya han llevado a la Justicia, en cuanto a la gestión ¿cómo está la ciudad de Monte Hermoso, cómo viven los vecinos, cuáles son los problemas a los que se enfrentan a diario?

Nosotros tenemos un municipio en el que, según el último censo, somos más o menos 7000 habitantes. Corrijo al gobernador, que estuvo la semana pasada inaugurando el hospital modular, que dijo que éramos 12.000 habitantes. Tenemos un problema gravísimo, que es el problema habitacional: la gente no tiene adónde irse a vivir ahora, en diciembre. Sin ir más lejos, hoy estuve tratando de gestionar con el Sindicato de Empleados Municipales alguna intervención para sostener a los empleados que tienen que dejar sus casas ayer para irse a otro lugar de residencia en otra ciudad, porque acá no tienen dónde vivir, y no saben qué hacer con su trabajo. Podrían tomarse una licencia sin goce de haberes, pero no se lo permite el municipio. Así que estamos con ese tema. Es un problema grave en Monte Hermoso.

Después, tenemos que el trabajo es mucho en temporada pero después baja, entonces, si la gente no trabaja en el municipio, no tiene trabajo en otro lugar más allá de algún privado que quede abierto o en lo que es la construcción.

–Y el tema de la inseguridad ¿cómo está en la zona? ¿Crece mucho el delito en época estival?

Cada vez se van agravando los casos, o van siendo diferentes. Tuvimos algunos casos en que la gente se metía a las casas vacías, cuando fue el tema de la pandemia, y robaba, sacaba cosas y hacía otras cosas que no estaban bien. Pero el tema de la seguridad está, se podría decir, “contenido”.

–En este marco, y con la cabeza ya puesta en las elecciones, ¿cómo se prepara JxC para disputarle la intendencia al peronismo?

En todas las elecciones de intendente estamos al pie del cañón. Trabajamos mucho para eso. Trabajamos en todas las campañas para conseguir cada vez más lugares dentro del Concejo Deliberante. Nosotros tenemos cuatro bancas y el peronismo tiene seis. Somos diez concejales, seis contra cuatro. Ya no estamos tan lejos de coparnos el Concejo Deliberante y así la intendencia. Yo siempre les digo, en términos un poco vulgares, que les estamos soplando la nuca, porque venimos a paso firme. Trabajamos muchísimo desde nuestras bancas en el Concejo presentando proyectos. No nos quedamos quietos. Nosotros no tenemos diálogo con el intendente. Vivimos permanentemente pidiendo informes por mesa de entrada del municipio y por minuta de comunicación en el Concejo Deliberante.

–¿Por qué no hay comunicación? ¿No se presta al diálogo el jefe comunal?

Con nosotros no tiene diálogo. Tampoco nos responde por escrito ni por el Concejo Deliberante ni por mesa de entradas. Ahora optamos por intimarlo con un pronto despacho, que tenía treinta días, creo que mañana o pasado se vence el plazo para que conteste, y si no responde, vamos a ir al Contencioso Administrativo. Porque te imaginás que nosotros trabajamos para darle respuestas al ciudadano, entonces, si él no nos abre la información, nosotros no podemos tampoco llevársela a cada poblador de Monte Hermoso.

–Noto que es una constante esta falta de diálogo del Ejecutivo local. Pienso en los guardavidas, que el año pasado han atravesado una situación muy complicada en cuanto a lo gremial, y también les costó mucho llegar al diálogo con el intendente.

Claro, sin ir más lejos, los guardavidas que tuvieron este tipo de inconvenientes con el Ejecutivo no han sido llamados a trabajar esta temporada. Nosotros presentamos en la última sesión ordinaria, que fue el 24 de noviembre, un pedido de informes sobre el Plan de Seguridad Acuática, y el peronismo consideró que tenía que mandar ese expediente a archivo porque, según ellos, ya lo estaban elaborando y próximamente lo vamos a tener. ¿Por qué lo pedimos nosotros? Porque el año pasado, en esta misma fecha, por ordenanza, se achicó la zona donde la gente se puede bañar, y por ende, pusieron muchos más guardavidas, pero en forma te diría casi ilegal, porque si vos achicás la plaza y ponés más guardavidas ¿cómo hacés para justificarlo?

Ese es un tema que los chicos, los guardavidas, están resolviendo en la Justicia. Nosotros estamos acompañando desde lejos porque no queremos intervenir en su planteo para que esto no se vuelva más político de lo que ya es. Porque ellos están peleando con el Ejecutivo, y convengamos en que cuando vos reclamás tus derechos y se lo hacés directamente al Ejecutivo, ya te metés en un terreno político