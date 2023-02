Tras quince años al frente del municipio de San Cayetano, Miguel Gargaglione ha recibido fuertes críticas, tal como te lo informábamos cuando te contábamos, por ejemplo, que el “desgaste” de su gestión le impedía solucionar el problema de la falta de trabajo en el distrito, o que se le recriminaba su “liderazgo negativo” por su enfrentamiento con los médicos locales.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el concejal Martín Stornini, del Frente de Todos (FdT), dijo que el distrito enfrenta un “gravísimo” déficit laboral, una escasez de personal en el sistema de salud y un desgaste general que hace que el pueblo sólo avance gracias a las inversiones del gobierno nacional y de la Provincia.

Escuchá la entrevista:

–Me imagino que desde el FdT aspiran a poder gobernar la ciudad en 2023. ¿Qué cambios urgentes necesita San Cayetano?

Las últimas elecciones del intendente Gargaglione fueron unas elecciones históricas, con un resultado que nunca se había dado en nuestro distrito, una diferencia muy grande nos sacó. Obviamente, lo primero que hacemos como espacio político es hacer el mea culpa, buscar nuestros propios errores y nuestra misma reorganización para poder afrontar nuestros errores con capacidad y mejorar día a día. Sabemos que es una batalla muy compleja la que tenemos que dar para poder ganar el municipio. Somos realistas y sabemos que estamos muy lejos todavía, pero obviamente nosotros nos preparamos para eso, tenemos equipos preparados para poder gobernar si nos tocara, y obviamente la pelea que vamos a dar va a ser para ganar.

–¿Qué balance puede hacer de estos años de Gargaglione al frente del Ejecutivo?

Tenemos claras diferencias, muy grandes y muy marcadas, obviamente, en lo que sería nuestra forma de gobernar. Como primer punto, por ahí noto un desgaste muy importante en la gestión, ¿no? El diálogo y la tolerancia, sobre todo, nunca fueron una virtud de este gobierno comunal. Y en ese último tiempo, con varios problemas internos que han tenido ellos en su espacio, estas acciones se vieron cada vez más deterioradas.

Después, una de las principales falencias que tuvo siempre este gobierno es en la salud. Tenemos una excelente aparatología e infraestructura en San Cayetano, pero hay un déficit muy grande de recurso humano: en la atención, en las guardias, a la hora de conseguir los turnos, en los diagnósticos... Y bueno, obviamente, cuando se habla de salud, esto genera errores que muchas veces son fatales y que por supuesto que serían evitables.

–¿Nota que hay quizás diferencias con respecto a otros municipios de la zona con respecto al avance de la gestión, la llegada de obras; que otros municipios están mucho más avanzados y San Cayetano estancado?

No sé si corresponde hablar de los demás municipios. Yo encapsulo mi punto de vista en San Cayetano para no tocar otros lugares. La verdad es que el avance en obras, infraestructura y servicios, más que nada de primera necesidad para nuestros vecinos, todo lo que se ha hecho en San Cayetano en este último tiempo ha sido gracias a las gestiones tanto nacionales como provinciales. La realidad es que las inversiones en el pueblo en servicios o mejora para el bienestar y la salud de nuestros vecinos son, te diría, absolutamente de las gestiones nacional o provincial, que nos han representado a nosotros en estos últimos años: este mandato y los anteriores al de Macri, como sabemos.

–Usted señalaba el tema de la salud. ¿Con qué otras necesidades o reclamos vecinales se encuentra cuando recorre los barrios?

Reclamos, necesidades, inquietudes, hay obviamente de todo tipo. Yo te estoy marcando lo que más me llega, lo que a la gente más le preocupa, lo que por ahí nosotros vemos que necesita cambios urgentes, ¿no? Se deberían repensar las políticas culturales y deportivas, que es algo que también venimos trabajando mucho, porque no tienen llegada a los barrios. Tenemos un centro cultural hermoso pero ya tiene casi diez años y es como si estuviera a estrenar. Se usa muy poco, lo usan muy pocos, pueden llegar muy pocos hasta el centro de la ciudad. Yo creo que sería fundamental repensar eso. También algo que ellos consideran como una virtud, que es el orden, la limpieza, la prolijidad. La verdad es que sí, que le agradezco muchísimo al intendente eso, que el pueblo esté limpito, que esté prolijo, pero hace 16 años que no se mueve de donde está. Si no fuera por los avances y las inversiones que genera la Nación, estamos siempre parados en el mismo lugar en San Cayetano: todo muy limpio, todo muy lindo, pero no avanzamos.

Necesitamos, quizá, un modelo de gobierno que salga de su zona de confort, que piense en el desarrollo productivo, que capacite y potencie a los jóvenes. Bueno, también a los adultos, ¿no?, que capacite a todos nuestros vecinos para generar mayores oportunidades. Hoy la realidad es que es gravísimo el déficit laboral que hay en nuestra ciudad, gravísimo. Tenemos abundante y excelente materia prima, somos una zona productora muy buena, muy rica, pero necesitamos agregarle valor hoy a ese potencial que tenemos. Tenemos un sector industrial planificado (SIP) que hace años también que lo tenemos, y ni siquiera le llegan todos los servicios básicos. Y obviamente que ni siquiera necesitamos las dos manos para poder enumerar las empresas que se han radicado en tantos años que tiene ya nuestro SIP. Por ahí es hora de dejar de pensar sólo en el asfalto y la materia prima para pensar en la transformación de nuestro municipio.

–Por último, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de San Cayetano?

La realidad es que nosotros con nuestros vecinos estamos en el día a día. Estamos siempre en la calle, siempre con ellos, siempre escuchándolos, siempre atendiendo a las necesidades, gracias a Dios. Nos complementamos muy bien con nuestra compañera de bloque: yo me dedico mucho más a viajar, a estar cerca de la ciudad capital, cerca de los ministerios. La realidad es que tanto la Provincia como la Nación, a todas las inquietudes de los vecinos que yo llevo, siempre nos dan respuesta inmediata. Jamás nos dieron la espalda la Provincia ni la Nación con ninguna sugerencia o petición. Por ahí, al vecino no podemos darle un mensaje más allá del que le estamos dando estando en la calle con ellos. Todavía no estamos pensando en las elecciones, no estamos pensando en candidatos, no estamos pensando en estrategias de campaña. Estamos firmes y seguimos en el día a día, como hace ya dos años de mi parte, como hace cuatro de mi compañera de bloque, al lado de los vecinos, escuchándolos. Por ahí el mensaje que tenemos para darles es ese: que nosotros queremos una transformación para nuestro pueblo, queremos avanzar, queremos progresar, queremos desarrollo, y que obviamente salir de nuestra zona de confort, que nosotros estamos preparados y nos estamos preparando para poder tener un equipo de gobierno que pueda mejorar lo que somos. No tengo duda de que lo vamos a poder conformar cuando sea el momento de hacerlo. Y nada: seguir estando cerca de ellos y dando respuestas a todas sus necesidades