Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230516 Miguel Fernández

–En las últimas horas ha anunciado en forma oficial que no buscará la re-reelección al frente del municipio. ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión?

En primer lugar, es una decisión muy personal, meditada, masticada con mucho tiempo, donde me pareció que más allá de que disfruto ser intendente, me apasiona ser intendente, creo que es donde la política tiene impacto real y concreto, tenía que haber algún gesto de la política hacia la sociedad, que está reclamando renovación, nuevas ideas, más energía renovada, y que ir por un tercer mandato significaba un mensaje en otra línea. Yo creo que la política tiene que tener estos gestos. Tenemos dirigentes capaces, preparados, que han venido haciendo una historia también detrás de mí, y que están en condiciones de ser presentados a la sociedad para que me reemplacen. Y en ese sentido fue la decisión de la asamblea, tanto de desistir de ir como candidato nuevamente por un tercer mandato como por el hecho de, también, desistir de ir como candidato a legislador, y trabajar para que un legislador, que es de Trenque Lauquen, Valentín Miranda, pueda aspirar a renovar su banca, porque ha hecho un trabajo excelente para Trenque Lauquen: una persona joven, preparada, muy colaborador con el distrito, activo. Creo que ese tipo de gente, jóvenes, capaces y preparados, deben perdurar, ¿no? Entonces me parece que los que somos un poco más grandes podemos aportar a la política desde muchísimos otros lugares que no sean siendo intendente o siendo legislador. Por lo menos en esta etapa.

MIRÁ TAMBIÉN Se dio apertura a la sede de la Orquesta Escuela de Las Flores

–Tras su decisión, se ha impulsado al concejal Francisco Recoulat para que sea candidato.

Sí, efectivamente. Estábamos en modo asamblea. Hice esta comunicación, expliqué, fui mucho más profundo en el análisis de estas cuestiones que nos está reclamando la sociedad a la política, y después se abrió el debate de la asamblea. Teníamos varios posibles candidatos; también hubo un enorme gesto de generosidad de los que no fueron de postularlo a Francisco. O sea que también hubo grandeza de muchos dirigentes. Había dirigentes históricos, había militantes, había concejales, consejeros escolares, exconcejales...

MIRÁ TAMBIÉN Guaminí: avanzan importantes obras hídricas en el distrito

Y otra cosa muy potente: el partido se alineó más allá de las diferencias internas. Había representantes de Evolución Radical también. O sea que hoy el partido está sin diferencias en líneas internas, apoyando a un candidato joven, que va por su segundo mandato como concejal. Entró en quinto lugar en la elección de 2017, en la última elección fue primero en la lista y hoy es el jefe del bloque. Y está integrado al gabinete, en las reuniones de gabinete y demás. Es una persona joven, entusiasta, militante, muy preparado y que conoce además la botonera de la Municipalidad. Está al tanto de los proyectos, de lo que venimos haciendo.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Nosotros trabajamos mucho en la planificación estratégica del distrito, en planes directores. Tenemos un plan director de infraestructura, heredamos de la gestión anterior un plan director de suelo urbano, estamos con un plan director de saneamiento financiado por Naciones Unidas, un plan director de caminos rurales. O sea que lo que nosotros tratamos es de construir políticas públicas que trasciendan a este intendente, ¿no? Con lo cual él ya conoce todo eso. Y a él le va a tocar inaugurar algunas obras que yo no voy a terminar, poner en práctica algunas obras que derivan de algunos de esos planes directores que se están terminando. Trenque Lauquen siempre se caracterizó, históricamente, por tener este tipo de políticas que trascienden los gobiernos y que trascienden a los dirigentes. Me parece que hay que seguir en esa línea, que es la marca registrada de Trenque Lauquen y en la que tan bien nos ha ido.

–Su gesto, su decisión, también es una señal de trascendencia política al interior de Juntos, porque usted es el presidente del Foro de Intendentes Radicales de la provincia, también.

Sí, mis colegas estaban un poco sorprendidos (risas). No esperaban que yo fuera a tomar esta decisión. Pero yo habitualmente tomo estas decisiones que no parecen tan esperables. Y soy bastante reservado, y medito bastante cuando hago las cosas. Los que me conocen íntimamente saben que era bastante posible que esto ocurriera; los demás no. Pero, justamente, creo que hay un montón de oportunidades desde el partido para trabajar en los gobiernos locales transmitiendo la experiencia.

Yo lo dije en el acto en el Comité: ser intendente es experiencia pura. Es ejercicio de la práctica todos los días. Se aprende con el error, se aprende con el acierto y se va calibrando permanentemente. Eso es práctica. Como la medicina. Es práctica. La experiencia es práctica pura. Ahora, con la experiencia se pueden hacer dos cosas: ir de manera indefinida quedándosela para uno, y te la llevás a la tumba la experiencia, o se la transmitís a otro. Y lo que la política necesita es tener gestos de generosidad y de grandeza. Yo creo que mi experiencia acumulada, que no la tenía cuando asumí en el 2015, es el momento de dársela a otro, como una carrera de postas de 4 x 100, y que siga. Y aportar desde otro lugar.

El partido tiene que generar espacios de apoyo a los gobiernos locales para darles experiencia, transmitirles esa experiencia a otros, no solamente al que me siga a mí en Trenque Lauquen. A otros intendentes nuevos, que se sumen. Generar bancos de proyectos, darles apoyatura con calidad de proyectos. Cómo se gestiona en Provincia y en Nación frente a los ministerios. Tener un Instituto de Políticas Públicas que no sea solamente para preparar una campaña electoral. Diseñar herramientas electrónicas para dar transparencia, agilidad en los procesos de licitaciones y compras. Hay un universo de cosas que un exintendente puede hacer en beneficio de su distrito, de los intendentes del palo y de los intendentes que no son del palo también. Hay que repensar la Federación Argentina de Municipios (FAM) también. Así que mirá si hay lugar para trabajar desde otro lugar y con mucho más entusiasmo.