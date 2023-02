En otras ocasiones te informábamos sobre la preocupación de los vecinos de Mercedes por las entraderas, por la falta de agua y por la apropiación de terrenos en un barrio de Agote.

Son sólo algunos ejemplos de las múltiples críticas que el intendente Juan Ustarroz viene recibiendo por su gestión al frente del municipio. El concejal Carlos Mosso, de Juntos por el Cambio (JxC), que buscará pelear por la jefatura comunal este año, consideró, en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, que la inseguridad es uno de los principales problemas que enfrenta el distrito, y que Ustarroz no está haciendo la inversión necesaria.

–Usted ha sido uno de los políticos que han decidido adelantarse y anunciar su precanidatura dentro del espacio de Juntos. ¿Qué es lo que lo motiva a presentarse en las próximas elecciones?

Después de quince o veinte años que vine trabajando en distintos ámbitos, siempre por el bien público, desinteresadamente o interesado en resolver problemas a la sociedad, en esta ocasión, y desde hace muy poquito, lo hago desde la política partidaria. Y es como que el contexto, la misma gente te va llevando por un camino que evidentemente, en mi caso, no tiene retorno. (risas) Voy entusiasmado, haciéndome eco de los problemas que tiene la sociedad, que tenemos todos, en definitiva.

Yo no soy alguien que no tiene problemas; yo también sufro y padezco los mismos problemas que la gran mayoría de los ciudadanos. En ese contexto, me entusiasmé muchísimo con un proyecto, con el espacio del PRO, del cual soy parte. Entiendo que hoy la Argentina, la provincia de Buenos Aires y mi localidad necesitan de gente comprometida. No es tiempo de tibios. Y por ese motivo estoy a disposición y apoyando la candidatura de Patricia Bullrich presidente, Javier Iguacel o alguno de los otros cuatro candidatos a gobernador, eso se va a definir. A Iguacel lo conozco desde 2015, cuando asumió en Vialidad. Y acá en Mercedes, siendo una de las opciones dentro de Juntos para liderar un proyecto nacional, provincial y local.

–¿A qué preocupaciones se refiere específicamente? ¿Cuáles son los problemas que hoy aquejan a los vecinos de Mercedes?

Son muy variados. Hoy tenés problemas de seguridad, de violencia, de pésimos servicios, que tienen que ver con el agua y las cloacas. Tiene que ver con la institucionalidad, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el avance de punteros políticos en barrios tranquilos donde ya se ven avasallados los vecinos que querían vivir en lugares tranquilos y hoy hay punteros oficialistas que les están haciendo la vida imposible y están rozando lo que se diría quedarse con algunas propiedades que no les corresponden.

Entonces, es muy variado el tema, pero estamos viviendo una situación, diría, preocupante.

–¿Punteros del oficialismo local?

Exactamente.

–En cuanto a la problemática de la inseguridad ¿considera que el municipio no invierte fondos propios, fondos municipales, para afrontar esta grave crisis, que se vive a nivel provincial y nacional también?

Te agradezco la pregunta, porque cuando nosotros, los concejales, en diciembre del año pasado, empezamos a evaluar el presupuesto del año 2023, como vemos que la seguridad y el tránsito no son temas que estén resueltos o que la gente viva tranquila, nos pusimos a buscar distintas partidas de otras secretarías para aumentar la partida presupuestaria que el intendente nunca le interesó dedicar a su Secretaría de Seguridad. Me tomé el trabajo de buscar en los últimos seis presupuestos, que tienen que ver con nuestro actual intendente, Juani Ustarroz, y de las seis secretarías está en última posición. Eso creo que habla a las claras de la importancia que les da el intendente a la seguridad y al tránsito.

Carlos Mosso.

–¿Y por qué motivo considera que no es un área a la que se le dé importancia en esta gestión?

Sería una interesante pregunta para el intendente. Porque los recursos que hoy el intendente destina a la Secretaría de Seguridad y Tránsito, la verdad, no alcanzan para nada, por más que los funcionarios digan “con esto está bien”. Evidentemente, a las pruebas nos remitimos. Por suerte, y esto no me canso de decirlo, no tenemos los problemas del conurbano. Pero yo creo en la prevención. Y como creo en la prevención, no quiero que mi ciudad se transforme en el conurbano. No hablo despectivamente, sino que traspolo los problemas que tiene el conurbano a mi ciudad. No quiero eso para mi ciudad. Por lo tanto, creo que una fuerte inversión en tecnología, en aparatología, en personal, en patrullas, todo eso es fundamental para prevenir futuros inconvenientes.

–Por último, y de acuerdo a su experiencia en la política, pero también como vecino de la ciudad: si pudiera definir estos años de gestión de Juani Ustarroz al frente del municipio, ¿con qué palabras lo haría?

El intendente se puede llamar feliz porque fue bendecido, dentro de los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, por ser el medio hermano de un ministro del Interior, con un montón de obra pública para la ciudad. Y los mercedinos, claramente, somos de alguna manera beneficiados por esa obra pública. Pero en casi ocho años de gestión solamente fuimos bendecidos en estos últimos dos años y monedas. Al comienzo no fue todo color de rosa. Así que lo que llegó a Mercedes no fue con recursos propios; fue todo porque vino de las arcas del Estado nacional.

Como gestión, yo le daría buena gestión, pero claramente en los problemas estructurales, y sobre todo, insisto, en la seguridad, tránsito y servicios, deja mucho que desear