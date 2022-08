Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Mario Torroba.

Mario Torroba

Han denunciado y así lo han calificado ustedes, como una nueva patoteada antiobrera de Juan José Mussi, intendente en la ciudad de Berazategui. ¿Qué es lo que ustedes están señalando?

Lo que denunciamos ayer en el Ministerio de Trabajo es una obstrucción a las libertades que tenemos los gremios de representar y tener un contacto diario con los trabajadores.

El viernes a las 4 de la mañana, cuando tomaban servicio los compañeros de la recolección, nos presentamos en el lugar con Gustavo, que es el secretario adjunto.

"Esto es una bajada de línea directa del intendente que sigue encaprichado en no reconocernos como gremio"

Mientras estábamos teniendo una charla con los trabajadores se presentó el responsable del lugar y con un grupito de cuatro o cinco personas que lo que lo secundaban nos empezaron a decir que no estábamos reconocidos por el intendente.

Optamos por resolverlo pacíficamente y nos retiramos sin hacer demasiado escándalo, pero fue denunciado esto y esperamos que intervenga el Ministerio de Trabajo. Ya estamos acostumbrados. Esto es una bajada de línea directa del intendente, que sigue encaprichado en no reconocernos.

Las prácticas violentas, autoritarias, ¿son moneda corriente por parte de los funcionarios de esta gestión?

No de todos, pero sí hay una un denominador común que es poner palos en la rueda, piedras en el camino todo el tiempo, intentar que no tengamos contacto con el trabajador. De manera violenta es la primera vez que pasa, pero tampoco nos extiende una alfombra roja cada vez que vamos a un sector de trabajo, a una dependencia.

La bajada de línea es obstaculizar todo lo que puedan el desempeño nuestro e imposibilitar todo contacto con los trabajadores.

Ustedes han señalado también que Juan José Mussi ha instaurado un régimen laboral de terror, así lo han manifestado, con sobreexplotación, precarización laboral. ¿En dónde notan esto?

En todos los sectores. Es un denominador común en todos los sectores. No hay un sector donde no te encuentres con un municipal que tiene 15 o 20 años de antigüedad y todavía sigue contratado, cuando la ley es clara: en el empleo público es un año nada más del período de prueba.

"Te transformás en un rebelde del sector cuando reclamás por algo que es justo"

Pero esto pasa en todos los sectores: el hostigamiento, la persecución al trabajador. Te transformás en un rebelde del sector cuando reclamás por algo que es justo. Esto pasa en todos lados. Y la manera de hostigarte es sacarte las horas extras, darte tareas este que no son las que vos tenés que desempeñar o para las que te contrataron. La persecución hasta que vos te cansás y te vas.

Pero esto pasa en todos lados, siempre fue así. Yo ingresé en el 2011 y esta política ya estaba instaurada. Entre los salarios que son de indigencia prácticamente, el hostigamiento, la persecución, todo eso crea un caldo de cultivo y llega un momento que el trabajador se organiza y explota.

¿Han tenido diálogo directo con el intendente o con algún funcionario de primera línea?

No, no, porque eso sería para ellos reconocernos como gremio cuando es un negador serial. No nos reconocía en un principio porque él argumentaba que éramos un gremio que había nacido por la firma de Alberto Triaca y que por eso no nos iba a reconocer.

"El problema de Mussi es que somos un sindicato autónomo y políticamente independiente"

En algún momento, le guste o no le guste al intendente, en la historia del Ministerio de Trabajo hubo un ministro que se llamó Alberto Triaca y fue el que firmó la resolución nuestra.

El problema de él es que somos un sindicato autónomo y políticamente independiente y eso es lo que le incomoda.

Si tuviera al intendente Mussi frente a frente en una reunión, ¿qué le diría?

Principalmente que respete las leyes. Dicen que cuando Perón asumió en la Secretaría de Trabajo en ese entonces, un periodista le preguntó cuál era la mejor ley laboral y él dijo “la que se cumple”.

Bueno, que siga ese lineamiento de Perón tanto que lo invoca y que haga cumplir las leyes laborales, que las incumple absolutamente.

La Ley de Asociaciones Sindicales no la cumple para nada y la Ley de Empleo Público municipal menos todavía. Que cumpla las leyes y estaríamos todos en paz