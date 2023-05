“Este acto de entrega de netbooks es un momento súper especial de nuestra gestión. Tiene que ver con construir un presente distinto y un futuro mejor. Estas computadoras que tienen hoy es un derecho. Esta herramienta de estudio, de trabajo seguramente en un futuro, de investigación hoy en la escuela secundaria, los va a acompañar en la UNQ, la UNAJ o en la UNDAV, en todas esas queridas universidades del conurbano que tenemos”, expresó Mayra, que estuvo acompañada por el secretario de Educación local, Joaquín Desmery, y la directora general de Juventudes, Ana Palacios.

Mendoza: “Queremos un Estado más ágil, que pueda dar más y mejores respuestas, y para eso trabajamos todos los días”

La Jefa Comunal destacó: “Esta es una herramienta que además les va a servir a las familias, porque cuando les preguntamos si tenían compu, la mayoría nos dijeron que no”.

Y finalizó: “Esta computadora es un derecho y lo tienen que defender. La tendrían que haber recibido en 1º año de la secundaria y la están recibiendo ahora, en 6º. Antes no la tuvieron porque hubo una decisión de un gobierno, el de Macri, que decidió que estas computadoras no se entreguen más. Y tuvieron que pasar 6 años para que ustedes vuelvan a tenerlas. No tienen que permitir que les quiten los derechos, que digan una cosa y hagan otra”.

Por su parte, Pablo Urquiza aseveró: “Quiero agradecer a esta querida Intendenta que venimos muy seguido a Quilmes porque Mayra apuesta a la educación, con la inauguración de escuelas y jardines. La semana pasada estuvimos recorriendo el Instituto de Formación Docente Nº 83 de Solano que va a tener su propia sede por la decisión de Mayra. Vamos a seguir estando siempre porque Quilmes es un distrito que apostó a la educación y a los jóvenes que son el presente y nos van a ayudar a construir una sociedad mejor”.

Durante el acto, recibieron sus netbooks 450 jóvenes de las Escuelas Secundarias (ES) Nº 19, Nº 28, Nº 41, Nº 69, Nº 77 y la ES Agraria Nº 1, de Quilmes; también de la ES Nº 82 de Ezpeleta, y de la ES Nº 65 de San Francisco Solano. Con esta nueva entrega, en lo que va del año, ya se alcanzaron 42 escuelas de todo el distrito y se distribuyeron más de 2.500 computadoras