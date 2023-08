“Entregamos 75 adjudicaciones a familias del barrio Santa Lucía, esto lo hicimos en un trabajo en conjunto con la Provincia de Buenos Aires para poder darles seguridad jurídica a muchas familias que hace 30 o 40 años que están esperando. Esto es producto del trabajo mancomunado y de un Estado presente, y hay que defenderlo para poder tener garantizados los derechos”, expresó Mayra.

La Jefa comunal subrayó: “Nosotros hemos manifestado en todas las oportunidades que queremos seguir trabajando por este Municipio, por cada uno de los barrios que todavía esperan en Quilmes. Pero no basta solamente con la energía, las ganas y la intención que tengamos de seguir trabajando, si no nos acompaña la comunidad y si la comunidad no defiende a quienes somos representantes de un Estado que trabaja para garantizar derechos”.

En la misma línea, Mayra resaltó: “Nuestro compromiso de trabajo es inquebrantable, es el sentido de nuestras vidas trabajar para encontrar dignidad y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Me pone muy contenta este día, años de espera y que hoy seamos nosotros quienes tengamos la posibilidad de hacer entrega de este documento tan importante para todas estas familias. A seguir trabajando unidos, con mucho amor por la patria argentina, por la provincia de Buenos Aires y por nuestra patria chica que es Quilmes y cada uno de nuestros barrios”.

Por su parte, el subsecretario de Hábitat bonaerense, Rubén Pascolini, indicó: “Como siempre que damos un pasito en la regularización dominial, nos sentimos felices y tranquilos de estar cumpliendo con ese compromiso al que nos convocó el gobernador Axel Kicillof cuando se inició la gestión, de trabajar mucho por la vivienda, el hábitat, el suelo y la regularización. Esto es un Estado presente trabajando para que las y los bonaerenses vivamos mejor”.

Esta adjudicación de lotes se dio en el marco de la Ley de Expropiación Nº 10.239, que declara de utilidad pública y sujetos a expropiaciones, inmuebles ubicados en San Francisco Solano, Partido de Quilmes. Con el trabajo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección de Tierras del Municipio de Quilmes, esta ley permite regularizar a sus actuales ocupantes que cumplan con la antigüedad correspondiente.

En este barrio además, de 308 parcelas que están destinadas a vivienda, ya están localizadas y regularizadas 260, lo que completa el 85% del total, y se trabajará para finalizar el 100% regularizadas.

Fueron parte de la actividad el director provincial de Regularización de Hábitat, Roberto Perito; la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler; su par de Servicios Públicos, Sebastián García; la directora general de Viviendas del Municipio de Quilmes, Adriana Cittadino; y los concejales Mariano Casado y Ezequiel Arauz