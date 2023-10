“Tenemos que tener la posibilidad de ser reelectos en este municipio, yo quiero seguir siendo su intendenta, la de las niñas y niños. Quiero seguir construyendo un municipio inclusivo porque nuestras plazas tienen un sentido de inclusión y de abrazo”, acotó.

Mayra finalizó: “Quiero que tengamos la posibilidad de demostrar que se puede gobernar con el corazón, que la política no es toda mala, que no es fría, no es especulación. La política es amor, es transformación, es gobernar con el corazón. Y es siempre ir para adelante. Para que los más chicos vivan en un barrio mejor y más lindo del que vivimos nosotros. Fuerza y a ganar el 22 de octubre”