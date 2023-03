Este martes, el oficialismo logró finalmente sancionar la ley que establece una nueva moratoria previsional para que las personas en edad jubilatoria y prejubilatoria puedan cancelar deuda de aportes y acceder a una jubilación mínima. En efecto, el bloque de diputados del Frente de Todos empujó el proyecto con el argumento de que más de 800.000 personas quedarían este año impedidas de acceder a la jubilación mínima y consiguió el apoyo de los bloques más chicos de la oposición para aprobar la ley con 134 votos a favor y 107 en contra. La bancada de Juntos por el Cambio rechazó la nueva ley y sostuvo que el oficialismo sigue "emparchando el sistema previsional en perjuicio de todos los jubilados".

Desde twitter, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se refirió a esta aprobación: “La moratoria previsional es una realidad y nos llena de alegría. Nosotros militamos políticamente para que nuestros vecinos, vecinas y sus familias cuenten con un Estado presente que garantice sus derechos”, remarcó.

La iniciativa, impulsada por el kirchnerismo desde el Senado y aprobada allí en junio del año pasado, establece que las personas que en 2022 y en 2023 cumplan la edad jubilatoria (60 años las mujeres, 65 años los hombres) y no tengan los 30 años de aportes que exige el régimen general puedan cubrir la deuda previsional con un plan de pagos. Y se agrega la posibilidad de pagar los años faltantes con 10 años de anticipación para aquellas personas que todavía no tienen edad de jubilarse pero saben que no cuentan con llegarán con la cantidad de aportes.

