Matías Nanni es el candidato a intendente de Berisso por Juntos por el Cambio (JxC). Se propone reemplazar en el cargo, a partir de diciembre, al actual jefe comunal, Fabián Cagliardi, cuya gestión ha generado no pocas críticas. Desde aquí te hemos contado, por ejemplo, que se le achaca no haber cumplido sus promesas de campaña y que el distrito está “en decadencia”.

Por eso, Nanni asegura que, si llega a la intendencia, tendrá que empezar a construir la ciudad “nuevamente desde las bases”. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, mencionó el desarrollo productivo y la seguridad como dos de sus futuros ejes de gestión.

Mirá la entrevista:

–Me gustaría retrotraerme un poco a lo que fueron las PASO del 13 de agosto. ¿Qué balance puede hacer de los resultados que lo dejaron a usted como ganador de la interna en JxC?

La verdad que la elección para nosotros fue muy buena; nos deja muy buenas expectativas para octubre. Estamos a solo 3000 votos de ganar la intendencia en la ciudad, de ganarle la intendencia a Fabián Cagliardi. Y ha sido, en principio, una PASO muy sana entre los diferentes sectores que hemos conformado JxC, que nos ha puesto a nosotros como cabeza de esta lista y en mi caso, como candidato a intendente. Y es un desafío muy importante que tenemos por delante. Creo que hay que ir a buscar al electorado que no fue a votar, hay que buscar a ese vecino que votó en blanco a intendente. Más de 5000 personas votaron en blanco, que es muchísimo. Y creo que fue un mensaje claro el de la PASO, ¿no? El 65% de los votantes de la ciudad votaron en contra de la gestión municipal. Y ese es el votante que vamos a ir a buscar para que sienta representada en nosotros, la opción de conducir los destinos de la ciudad para lo que viene.

–La gran cantidad de ciudadanos que votaron en blanco es algo que se dio en muchos municipios de la provincia. ¿A qué atribuye esta decisión del electorado, el voto en blanco?

Muchas veces, primero, hay enojo de la gente con la política. Segundo, también hay una gran parte de la sociedad que no coincide con que se hagan las PASO. Sabemos que después en octubre va a votar mucha más gente que lo que vota en agosto en una PASO. Y creo que eso también es producto de esa postura de la gente.

Entonces, creo que nosotros tenemos que seguir trabajando en el camino que venimos. Presentarle a cada vecino las propuestas que tenemos para la ciudad, la visión de ciudad que tenemos, y que sienta representada en nosotros esa opción para conducir la ciudad. Así que yo creo que en octubre vamos a hacer una gran elección y vamos a volver a ganar la intendencia de la ciudad.

–¿Cuáles son las propuestas más importantes que me podría señalar de JxC, pensando en esta necesidad de cambio que tienen los vecinos de la ciudad?

Mirá, nosotros cuando hablamos con la gente somos muy claros. No prometemos nada, sino que hablamos de que creo que Berisso hay que empezar a construirla con las bases nuevamente. Es una ciudad que está totalmente abandonada, una ciudad donde hay una desidia municipal muy grande, donde las calles de tierra están totalmente destruidas, las calles de asfalto tienen baches, las luces no funcionan. Creo que tenemos que comenzar por lo básico: construir las bases de la ciudad para el día de mañana poder crecer y tener una ciudad cada día más linda y cada día más productiva.

En ese punto, más allá de que lo básico y el tema del estado de las calles y el día a día de la ciudad es importante, creo que en materia de seguridad y en materia de desarrollo productivo son los dos ejes fundamentales que tenemos que planificar en la ciudad de acá en adelante.

En materia de desarrollo productivo, porque Berisso hoy es una ciudad dormitorio: es una ciudad donde la mayoría de los vecinos vivimos, dormimos, pero trabajamos en otra ciudad. O en Ensenada, o en La Plata. Y solamente Berisso puede producir, una parte por algunas empresas que hay, otra por YPF y otra por los comercios, que son el gran eje de crecimiento y de movimiento económico de la ciudad. Entonces, creo que hay que apostar ahí. Nosotros tenemos el puerto, que es la puerta de entrada y salida al mundo. Tenemos un parque industrial que hoy no tiene servicios. Para nosotros va a ser prioridad dotarlo de servicios para que empresas se instalen en Berisso. Vamos a llevar adelante un plan de fomento para la instalación de empresas en la ciudad. Creemos que es sumamente necesario. Y por otro lado, por el impacto económico que va a tener la ciudad. Porque Berisso depende de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires. No tiene independencia económica, no tiene autonomía. No podemos seguir dependiendo de la provincia de Buenos Aires, porque si no, es una ciudad que no tiene futuro.

–También pienso en los reiterados conflictos con los trabajadores municipales que tuvo la gestión de Fabián Cagliardi: trabajadores a quienes les dio rotundamente la espalda. ¿Por qué no han podido llegar a un punto de acuerdo o siempre se dificulta el diálogo con los municipales en la ciudad?

Quizás esa pregunta habría que hacérsela al intendente, ¿no? Pero creo que hay algo muy claro que uno ve, y habla con los trabajadores y también lo sienten. Hay un destrato muy grande por parte de esta gestión municipal para con el trabajador. Hay un desprecio, hay una falta de respeto que pocas veces he visto. Y hay una soberbia y una creencia a nivel de superioridad por parte del intendente que es lamentable. Es vergonzosa, porque los trabajadores son el motor de trabajo de esta ciudad.

Nada se puede hacer en una gestión si no fuera por ellos, y creo que se merecen respeto. Diálogo hay que tener siempre. El respeto y el diálogo es una cuestión básica de la relación humana. Por supuesto que después puede haber diferencias y demás, porque hay intereses del sindicato cuando lucha por derechos de los trabajadores, y el municipio que también muchas veces no cuenta con los recursos para poder solventarlo. Pero tiene que haber siempre, en ese sentido, un diálogo y un respeto muy importante. Tenemos que trabajar a la par. Yo como intendente voy a trabajar a la par con ellos. No me voy a creer más por el cargo que ocupo, que es totalmente sustancial.

–¿Y a ustedes, ahora, como oposición, también se les dificulta el diálogo con el jefe comunal?

No, no tengo diálogo. Muy poco diálogo con el intendente. Yo soy concejal hoy y el oficialismo se maneja de una manera autoritaria en el Concejo Deliberante. Tienen la mayoría, aprueban los expedientes que quieren, como quieren. Porque la mayoría tienen errores, horrores diría yo, porque no se pueden implementar: son ordenanzas que van en contra de leyes provinciales, nacionales. Es vergonzoso el manejo que tiene el Frente de Todos (FdT) hoy en la ciudad de Berisso. Pero eso claramente habla ya más de diferencias de valores que de diferencias políticas. Entonces, con personas que se manejan de esa manera en la función pública, no podemos compartir ningún tipo de conversación.

–Por último, me gustaría saber si les puede dejar algún mensaje a los habitantes de la ciudad de Berisso, pensando ya en estas elecciones generales.

Sí. Que se involucre el vecino, que nos conozca. Nosotros estamos recorriendo la ciudad desde hace muchísimo tiempo, no es de ahora; hace más de seis años que vengo yo trabajando como concejal, estando en cada barrio, y creo que la ciudad necesita un cambio. Todos los vecinos te piden que esto se cambie, que la ciudad se administre de otra manera, de una manera coherente, de una manera razonable, de una manera honesta. Nosotros vamos a trabajar en eso, estamos trabajando en eso, y queremos que el vecino nos conozca, que se acerque, que participe en este proyecto político que nos involucra a todos. Y que queremos que todos formemos parte de la reconstrucción de la ciudad.