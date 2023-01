De Fabián Cagliardi, intendente de Berisso, se dice que prometió mucho y no cumplió nada. Que en su distrito la inseguridad está fuera de control. Que “estafó” a los trabajadores de las cooperativas. Que está alejado de los vecinos y su gestión hace agua. Y otras cosas sobre las que, oportunamente, te fuimos contando a lo largo del tiempo.

El concejal radical Matías Nanni dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre el estado de cosas en Berisso y expuso su visión sobre el problema. Para Nanni, las dificultades que atraviesan los vecinos se originan en que la gestión de Cagliardi está caracterizada por la “desidia” y en que el jefe comunal es “soberbio” y “no escucha” a los ciudadanos de a pie ni a la oposición política.

–¿Qué balance puede hacer de estos prácticamente cuatro años de gestión de Fabián Cagliardi?

Es una gestión que ha sido marcada por la desidia, por los conflictos, por la falta de transparencia, la falta de gestión. Vemos una ciudad que cada vez se encuentra más abandonada, con muchos problemas estructurales que no se han podido resolver. Las calles de tierra están cada vez peor. La inseguridad está cada vez peor en la ciudad. Un intendente que ha cedido espacios públicos a diferentes privados sin ningún tipo de autorización, creyéndose el dueño de la ciudad. La verdad que es una gestión que, lamentablemente, ya está muy marcada por parte de los vecinos, y los vecinos están hartos de la falta de gestión por parte del intendente.

–¿Esto es lo que le manifiestan los vecinos cuando usted recorre los barrios o está en contacto con ellos? ¿Que hay un hartazgo por la gestión?

Sí, hay un hartazgo por la falta de respuestas. Se ve a un intendente muy soberbio, que no escucha, que no recibe a nadie, que ya no atiende a nadie. Los funcionarios no dan respuestas. Y los vecinos están hartos. Imaginate que estamos en verano y tenemos a gran parte de los barrios de la ciudad sin agua hace muchísimo tiempo. Una empresa, ABSA, que no da respuestas, pero el municipio tampoco. Entonces, la verdad es que la situación es muy complicada: entre la falta de agua, la inseguridad que hay en la ciudad, que cada vez está peor, los vecinos están cansados.

–¿Cómo es el diálogo que Cagliardi mantiene con la oposición en el Concejo Deliberante? ¿Hay algún tipo de relación o también es un vínculo alejado?

La relación siempre fue nula. No es un intendente que escuche, que permita que la oposición dé su punto de vista. Nosotros con el intendente no tenemos relación desde el Concejo Deliberante. Vivimos presentando pedidos de informes e intentando que venga al Concejo Deliberante a dar explicaciones. No viene él ni sus funcionarios. Así que es una gestión, como es con la gente, alejada de la realidad. Así también es una gestión alejada del Concejo Deliberante y no da respuestas.

–¿Cómo se posiciona Juntos por el Cambio (JxC), pensando ya en las elecciones y en disputarle la intendencia a Cagliardi?

Muy bien. Venimos trabajando desde diferentes sectores de JxC muy bien dentro del Concejo Deliberante, con un bloque fuerte, un bloque unido. Y para las elecciones, claramente, cada partido va a presentar su alternativa y la gente va a decidir el candidato. Pero con la firme convicción de que la única posibilidad de sacar esto adelante es todos juntos, y que gane quien gane las PASO estaremos todos acompañando para que en las elecciones generales podamos llevarnos la victoria y traerle soluciones a la gente.

–¿Le gustaría a usted presentarse como precandidato de la UCR?

Sí, por supuesto. Es un anhelo que tengo, para el que me preparo todos los días y trabajo todos los días con un gran equipo que estamos formando. Y trabajaremos para eso.

–Si usted pudiera dejarles un mensaje a los vecinos de la ciudad de Berisso, en este contexto tan delicado como usted ha descripto, ¿cuál sería este mensaje?

Que vuelvan a creer. Que tengan esperanzas. Que se sumen a participar. Esto lo sacamos adelante entre todos. A la ciudad se la saca adelante trabajando mucho y con el apoyo de todos. Nosotros estamos conformando un equipo muy grande, interdisciplinario. Invitamos a todos los que se quieran sumar a aportar a la ciudad a que nos acompañen, a que se sumen, a que participen. Y que tengan fe en que Berisso merece estar mucho mejor y tenemos mucho en la ciudad para poder estar mejor