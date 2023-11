Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231102 Camilo Alessandro

–Estamos en un contexto político más que relevante: quizás viene de acá el 19 de noviembre uno de los hechos históricos más importantes para la democracia, que es el de ballotage entre Sergio Massa y Javier Milei. En principio, me gustaría conocer su análisis, qué lectura hace de este hecho fundamental para todos los argentinos.

Bueno, desde ya, primero, agradecerle al Grupo La Provincia, que siempre está tan cerca de nuestra comunidad. Para nosotros, los pueblos del interior, es importante tener un medio para hacer conocer lo que nos pasa, ¿no?

Es un contexto complejo. Sabemos las complejidades que está viviendo el país. Hemos tenido un buen resultado electoral acá en Salto: la gente ha acompañado una gestión local que le ha puesto todo, sobre todo haciendo hincapié en educación, salud y obra pública. Muy acompañados con el gobierno nacional y provincial. Es por eso que estamos convencidos de que la mejor opción que puede tener la provincia de Buenos Aires es la que eligió para seguir el rumbo adecuado, que es con Axel (Kicillof), y no tenemos ninguna duda de que la mejor opción que tiene el país hoy es Sergio Masssa presidente. A pesar de las complejidades que está viviendo la economía, con una situación global muy compleja, no tenemos ninguna duda de que Sergio va a ser un buen presidente.

–Usted también señalaba la importancia del triunfo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Realmente fue un triunfo épico contra su principal adversario, Néstor Grindetti. ¿A qué atribuye estos buenos resultados en las urnas, este acompañamiento que le brindó otra vez el pueblo bonaerense al gobernador?

Axel ha tenido muchos aciertos, pero, si me preguntás a mí, como ciudadano del interior, más allá de tener responsabilidad de gobierno, uno se siente muy acompañado por el gobierno provincial. Nomás salir a la ruta y ver que hay rutas que no se hacían y hoy se están pavimentando; nomás, parece que fue hace mucho, pero ver la manera en que se había destruido la matriz sanitaria en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de (María Eugenia) Vidal y hoy, tras la pandemia, el sistema sanitario está fortalecido, está equipado. En el hospital municipal hoy va uno y tiene un tomógrafo de alta complejidad, que es el mismo tomógrafo con el que uno se puede hacer una tomografía en Suiza. Se ha avanzado muchísimo. Y hacia dentro de la ciudad uno ve cómo ha sido escuchado. Hemos podido hacer las obras que Salto necesitaba. Y las cuentas de la provincia de Buenos Aires hoy uno las ve ordenadas; uno se siente acompañado por un gobernador, con un equipo que está a la altura de las circunstancias. Eso me parece que es motivo más que suficiente, en una provincia más que compleja, con un territorio muy heterogéneo, para votarlo y para sentirse contento con un triunfo contundente como el gobernador se merece.

–En este encuentro que mantuvo con Axel Kicillof, que también lo acompañó Sergio Massa, ¿usted se pudo reunir con estos dos referentes tan importantes de la política de Unión por la Patria (UP) para trazar algunos ejes de lo que será para Salto el plan de salud, obra pública, producción y también educación para el próximo año?

Tuvimos la oportunidad de charlar con Sergio y con Axel y pudimos contarles brevemente lo que Salto necesitaba. Y no tuvimos más que palabras positivas. Vamos a ser acompañados en lo que Salto necesita en términos de obra pública, salud, educación y producción. Y saben que Salto está muy bien. Tenemos un dígito de desocupación y eso lo ponderan. Así que ese ida y vuelta fue importante para que Salto siga siendo lo que es: un orgullo en la región.

–Ya confirmado el trabajo conjunto con la Provincia de Buenos Aires, ¿cómo espera que sean los próximos cuatro años de gestión de Ricardo Alessandro al frente del municipio?

Con trabajo. Nosotros creemos en el trabajo, creemos que la única forma de salir de esta situación tan compleja que vive el país, desde nuestro humilde lugar y nuestra ciudad, es empujando. Es lo que sabemos hacer. Y los cuatro años que vienen, uno no puede hacer futurología, pero creemos que, estando Axel de gobernador y estando Sergio Massa de presidente, Salto va a poder seguir creciendo, el intendente va a poder seguir gestionando y vamos a poder sumar nuestro granito de arena para que el proyecto nacional pueda seguir siendo lo que es.

–Camilo, como joven referente del peronismo: de acá al 19 ¿el esfuerzo va a estar puesto en militar voto a voto por la propuesta de Sergio Massa presidente?

Sí, nosotros tenemos que salir como lo hicimos ahora. Tenemos que salir a la calle con trabajo, tenemos que salir a la calle contando lo que se ha podido lograr en Salto y el ejemplo de Salto trasladarlo a todos lados. Y la única forma de hacerlo es con la mejor opción que tenemos hoy, que es con Sergio Massa presidente. No hay ninguna duda de que Sergio Massa es la única opción que tenemos hoy para gobernar el país.

–¿Y cómo analiza el escenario en la vereda de enfrente, en la oposición,con la en Juntos por el Cambio (JxC), que detonó totalmente cuando Mauricio Macri decidió apoyar a Javier Milei de cara al ballotage? ¿Qué análisis puede hacer del arco opositor en este momento?

No hay nada contundente ni positivo en la oposición.con la Y espero con esto serte más que claro. No veo nada positivo ni contundente ni sólido en el arco opositor. Y a veces lamentablemente, ¿no? Porque uno necesita una oposición con la razonable. Una oposición con la razonable, una oposición con la con la que se pueda dialogar. No veo nada positivo en la oposición,con la ni con Macri, ni con Bullrich, ni con Milei.

–Es una oposición con la que destruye en lugar de construir.

No hay nada positivo ahí. Necesitamos una oposición con la que se pueda dialogar, donde se puedan buscar puntos de encuentro, donde nos podamos encontrar y donde nos podamos desencontrar, pero constructivamente. No es eso lo que está pasando hoy.

Los ciudadanos de Salto saben que nosotros acá estamos. Tienen la tranquilidad de un equipo de gobierno que los va a escuchar y que va a solucionar todo lo que esté a nuestro alcance. Nosotros no somos de prometer; está a la vista lo que podemos hacer y para eso nos eligieron; con humildad, responsabilidad, agachar la cabeza y seguir trabajando, mirándole los ojos a cada uno de los ciudadanos de Salto, porque nos sentimos tales. Nosotros somos ciudadanos circunstancialmente con responsabilidad de gobierno.