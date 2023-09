En los últimos días, el intendente de La Plata, Julio Garro (a quien ya se cuestiona por su “desprecio” hacia los más humildes, por no tener un plan de contingencia para inundaciones o por la inseguridad en la capital provincial), quedó nuevamente bajo fuego tras afirmar que la comuna no tiene dinero para pagar el bono a los empleados municipales y necesita ayuda del gobierno bonaerense.

Escuchá la entrevista:

–Julio Garro se sumó ​a la lista de intendentes​ que dicen que pagaron el bono de $ 30.000 con fondos municipales​ y que no recibió ni un peso ​del gobierno bonaerense.​ Usted lo cruzó en redes sociales ​y lo trató de mentiroso.​ ¿Por qué usted califica así al jefe comunal, y qué balance puede hacer del destino ​de fondos de su gestión?​

Mirá, la verdad es que hay cuestiones ​que el intendente Julio Garro omite,​ en esto de hacerse el que no tiene dinero ​en el municipio y que por lo tanto​ no puede pagar este bono extra ​a los trabajadores y trabajadoras municipales.​ Y en ese punto es que hice una publicación ​contando a las platenses y las platenses que, ​si uno hace una comparativa ​desde el 2019 a la fecha,​ el aporte que hace la Provincia de Buenos Aires ​al municipio ha ido creciendo​ en términos porcentuales.​ Tal es así que ahora, más del 50% ​de los aportes y los recursos​ que le llegan al municipio ​son aportes provinciales.​ Eso habla de mucho dinero ​que está poniendo la Provincia en nuestra ciudad.​ Ahora, la administración de estos recursos ​no ha sido eficiente o buena, y esto hace que hoy el intendente ​diga que no tiene dinero.​

Lo que yo quiero señalar es que el año pasado, ​al menos durante la rendición del 2022,​ hubo un superávit en el municipio ​de 6000 millones de pesos.​ ¿Qué significa? El municipio recaudó​ a través de los fondos provinciales, a través ​de los fondos mismos municipales y algo de los fondos nacionales ​una cantidad de dinero, recursos que tiene.​ Y no los gastó todos. Le “sobraron”, vamos a decir, ​6000 millones de pesos.​ Cuando uno se pone a pensar qué se podría haber hecho con esos 6000 millones de pesos​, ​bueno, muchísimas cosas. Obviamente se podría haber dado el bono, ​se podría haber dado un montón de cosas.​ Este año no sabemos cómo vienen las cuentas, ​la verdad, porque el municipio​ es un municipio sumamente poco transparente.​ Ellos deberían informar los recursos ​que van ingresando mes a mes,​ al menos a través de la clave RAFAM, ​pero no lo hacen; es un municipio​ poco transparente en ese sentido.​

Pero sí tenemos una pequeña ventanita ​de los primeros tres meses de este año,​ del 2023, en cuanto a cómo fue la ejecución ​de los gastos en algunos programas.​ Y lo que vemos ahí en esa ventanita ​es que, por ejemplo, mientras​ muchos programas fueron subejecutados (​programas importantes como obras de infraestructura,​ programas para niñez o programas ​para hacer escuelas),​ en comunicación al vecino ya tiene gastados, comprometidos, más de 400 millones de pesos.​ Entonces, lo que nosotros vemos aquí ​es que hay una administración,​ por lo menos de los fondos municipales, ​que hace que se priorice, por ejemplo,​ la campaña electoral, en términos de publicidad y propaganda, comunicación institucional,​ y no las cosas que verdaderamente ​hacen falta en nuestro municipio.​

Una de ellas es mejorar el tremendamente aplastado, ​devaluado salario de los municipales y las municipales.​ Por ejemplo, nosotros tenemos hoy, como promedio, ​más o menos, 70.000, 80.000 pesos​ el salario de un trabajador municipal.​ Alguien que tiene 35 años de aportes, ​que está en las categorías más altas,​ está ganando cerca de $ 130.000.​ Es como lo máximo, casi, que puede ​pensar en ganar.​ Imaginate el que recién entra: ​está ganando 40.000, 50.000 pesos.​ Esa es la situación de la escala salarial ​de los trabajadores y trabajadoras municipales.​

Entonces, lo que nosotros decimos es: ​acá no es un tema de recursos,​ acá es un tema de dónde van esos recursos.​ Y en ese sentido, posiblemente ​terminen obteniendo la ayuda​, otra vez, de la Provincia de Buenos Aires,​ porque siempre sale a rescatar ​la Provincia de Buenos Aires​. Pero me parece que acá hay que revisar ​un poco más cómo se gastan, justamente​, los fondos que son de todos los y las platenses, ¿no?, además.​ Por eso era ​que hacíamos foco en esta situación.​

–Porque el aporte que hace la Provincia ​crece año tras año.​

Crece año tras año. En términos porcentuales, ​nosotros estamos teniendo hoy​ por encima del 50% de aporte de la Provincia ​cuando, por ejemplo, en 2019 era al revés, era el municipio el que más tenía ​como aportes a través de sus impuestos.​

Yanina Lamberti.

Esa es la realidad que no te dicen, que te ocultan ​a la hora de hacer campaña.​ Digo, porque además ponen a los trabajadores y trabajadoras municipales​ de rehenes en una situación ​de campaña, básicamente.​ Nosotros venimos ​denunciando esto hace mucho.​

–En síntesis, no faltan fondos ​sino que lo que falta es voluntad política.​

Totalmente, totalmente.​ Porque sí hay fondos para pagar ​cuatro veces lo proyectado​ en publicidad y propaganda, por ejemplo, ​en este municipio.​ O, por ejemplo, sí nos dimos el lujo ​el año pasado de tener un superávit​ de 6000 millones de pesos.​ En una situación, además, ​en la que en donde miras hay cosas para hacer​ desde el municipio. No es solamente la reivindicación ​de los salarios municipales.​ Si vos mirás las obras en la ciudad, ​ves los barrios abandonados,​ obras en establecimientos educativos ​que no se hacen... bueno, tantas cosas.​ ¿Y vos te das el lujo de que te sobren ​6000 millones de pesos? Bueno, no.​ Ahí hay un tema de que, evidentemente, ​hay una mala administración​ o que se han “guardado”, de alguna manera (eso es una suposición, va por mi parte), ese dinero para este año, ​que es un año electoral.​

Eso es un poquito ​lo que salimos a decir, a contar.​ Y además, recordar que todo lo que fue ​el proceso de paritaria del municipio​ fue completamente ilegal, porque no sentaron a todas las partes.​ Y entonces ahora está el Ministerio de Trabajo ​citando al municipio​, porque esa paritaria, que se celebró ​hace muy poquito​, no llamó a todos los gremios que tenían ​que tener representación​ en esa mesa de negociación colectiva​, y por lo tanto está llamada ​de manera ilegal.​ Así que eso también hay que tener en cuenta.​

En general, así son las paritarias, ​y por eso siempre van a la baja.​ Si nosotros miramos de año a año,​ lamentablemente el trabajador y trabajadora municipal ha ido perdiendo​ muchos puntos por debajo ​de la inflación en su salario.​ No ha pasado eso, por ejemplo, ​con trabajadores de la Provincia.​ Entonces, eso también ​hay que remarcarlo.​