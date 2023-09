Hay quienes dicen que en Ezeiza “todo gira alrededor de una familia”: la familia Granados. Y es que desde la misma creación del distrito, en 1995, el mismo hombre, Alejandro Granados, gobierna el municipio, y ahora es su hijo Gastón el candidato a sucederlo.

Pedro Brichta, referente del PRO de Ezeiza, que apoya a Néstor Franco como aspirante por Juntos por el Cambio (JxC) a jefe comunal (y a romper con la hegemonía del clan Granados), dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM y dijo que el gobierno “vende una buena pantalla” en el área de seguridad, aunque en ese sentido hay “poca acción”, y que son las cuestiones de infraestructura las que más hay que atender, porque hay mucho atraso. “Hace 27 años que gobierna esta gente y en Ezeiza no hay calles de asfalto ni cloacas”, puntualizó Brichta.

MIRÁ TAMBIÉN Fernando Espinoza y “Wado” de Pedro inauguraron la Expo Joven 2023

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230921 Pedro Brichta

–Pedro, compitió contra Néstor Franco en la interna de Juntos por el Cambio (JxC); ahora están trabajando en conjunto rumbo a las elecciones generales del mes de octubre. ¿Cómo se está reestructurando la campaña, ya saldada la PASO?

MIRÁ TAMBIÉN En San Martín, Moreira entregó 2300 tablets

Trabajando con Franco, una persona que no conocía desde antes. Sí sé que tuvo algunas actividades políticas en el distrito, como haber sido candidato en el 2021 en las legislativas; había tenido también otra relación en el 2003 como candidato a intendente, después fue secretario de Seguridad del municipio, e hizo una gran gestión. Yo recuerdo que Ezeiza en ese momento se estaba contagiando de Esteban Echeverría respecto a los robos, entraderas y demás, y él armó un sistema de cuadrículas. Es el gran inventor de eso en la provincia de Buenos Aires. Y después se fue a trabajar de viceministro de Seguridad en la Provincia como seguridad, cuando fue Granados a trabajar como ministro. Y él me explicó: “Mirá, yo trabajé para los Granados, no soy granadista, fui un simple servidor de la función pública”. Por eso me acerqué, empezamos a trabajar juntos, y la idea es darle realmente en esta elección una

pelea. Sabemos que es complicada, por una cuestión del fenómeno Milei, que en Ezeiza ha sido bastante fuerte. Y bueno, esperando que pase esta elección para ver cómo continuamos el futuro, con una nueva reestructuración.

–Justamente pensando en esto que usted ha señalado, que Franco se especializa en seguridad, es uno de los ejes a trabajar a fondo en Ezeiza, ¿no?

En Ezeiza, si bien tenemos un montón de cosas para criticarle al intendente, en la seguridad venden una buena pantalla. Siempre todo se podría mejorar, pero en Ezeiza la seguridad realmente funciona. Hoy, done yo vivo, están sucediendo hechos aislados, de que se te meten a tu casa, te roban una bicicleta, se están metiendo y si no tenés reja y ven una televisión o algo, entran y te lo roban, las garrafas. Nosotros en el barrio donde vivimos dejábamos el agua del dispenser en la puerta y no se lo robaban; y ahora no podemos dejarlo, el sodero no puede no dejar nada porque se lo roban. Esas cosas no pasaban. Y yo creo que en Ezeiza hoy, todavía, si son vivos el intendente y demás, creo que, si se pueden empezar a generar nuevas alternativas de barrios municipales, sin tanto acceso, eso les permitiría un costo menor en cuanto al tema de seguridad, policía, que ande todo el día un patrullero y demás. Porque que ande el patrullero, como funciona en Ezeiza, y no pare a nadie, no sirve.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

El otro día, los vecinos se quejaron de un auto que estaba parado con dos personas, se llamó otra vez al patrullero hasta que vinieron, se estaban queriendo ir, los agarraron, y eran gente que estaba con algún tema judicial. El patrullero pasó cuatro veces por al lado de ese auto, y el vecino se da cuenta de que el patrullero no está preparado para eso. Esas son las cositas que pasan en Ezeiza respecto a la seguridad. Mucha pantalla para el exterior, poca acción.

–Bueno, y se termina una era hablando políticamente, ¿no?, porque Alejandro Granados no encabezará la boleta municipal por primera vez desde el año 1995. En términos de gestión, ¿qué balance puede hacer de estos años de gobierno de Granados?

En los años de gobierno, desde el ’93 en el distrito, puedo decir que le han dado una vuelta de rosca a eso, pero creo que se confundieron un montón. Porque Ezeiza no creció para nada. En Ezeiza la gente no tiene un lugar para ir a recrearse, no tiene un restaurante para ir a comer, no hay nada. No han generado polos de la ciudad, sólo simples comercios, que los matan con las habilitaciones, con el Capítulo 4, todos los vecinos se quejan. Bueno, también los vecinos han querido nuevamente fortalecer el gobierno de los Granados; los han votado y los han vuelto a elegir, esa es la verdad.

Yo igual creo, y de esto realmente estoy seguro, que ningún hijo de ningún político pueda emular al padre.

–Claro, lo dice por Gastón Granados, que ahora va a pelear por la intendencia.

Claro. Ellos creen que tienen una monarquía ahí y que los cargos se heredan. Eso hay que terminarlo de una buena vez en la política. La verdad que Alejandro Granados como político ha sido un gran político, y ha generado algo de Ezeiza que no existía, porque Ezeiza era la cola de Esteban Echeverría, como lo que pasa en Guillón, con la gente de Monte Grande, y demás, que son lugares que no crecen, ¿no? Entonces, la verdad que Ezeiza como partido ha crecido; yo creo que hubiese podido hacer muchas mejoras más que las que se hicieron. Han dejado que se ocupen tierras... Yo no quiero decir una barbaridad, porque no tengo la información, porque la información en Ezeiza es del intendente nada más, pero tengo muy claro, por caminar y hablar con los vecinos, que en su gran mayoría, en Tristán Suárez, Carlos Spegazzini y otros barrios, los terrenos

casi todos son usurpados, de viejas empresas, que tuvieron campos y que se han peleado, se metió una familia, otro, otro, otro, se van metiendo y demás. Ninguno tiene título de propiedad. Eso creo que hubiese sido algo bastante importante: que el municipio le diera título de propiedad a esa gente, ayudando con la distribución de títulos para poder acomodar, recaudar y poder generar mejoras. Ezeiza no tiene calles de asfalto.

–Cuando usted recorre las calles de la ciudad, ¿con qué reclamos urgentes, del día a día, se encuentra por parte de los vecinos?

Pedro Brichta.

Ezeiza no tiene cloacas. Hace 27 años que gobierna esta gente. ¿Y cómo Fernando Grey, que no es santo de mi devoción, en el distrito de al lado, peleado con el kirchnerismo y todo, ha conseguido obras, y le han dado las cloacas? Ha puesto casi el 90% de Esteban Echeverría, que nos triplica en población, porque Esteban Echeverría tiene más o menos 600.000 habitantes y Ezeiza tiene 190.000. Y en cuanto a la población, es mucho más complicado desarrollar obras en Echeverría, que tiene calles de asfalto, pavimento y demás, que en Ezeiza, ¿no? Ezeiza todavía tiene calles de tierra, con lo cual es todo mucho más fácil: no tenés que romper pavimento, no hiciste la vereda. Está todo contaminado en Ezeiza. La napa está contaminada y la gente toma agua de pozo porque no tiene agua corriente. Entonces es una barbaridad lo que pasa.

–Pensando ya en las elecciones del mes de octubre, ¿qué mensaje les deja a los vecinos, con esta idea del cambio que necesita la ciudad?

Yo estoy acompañándolo a Franco. Sabemos muy bien con Franco que no es nada fácil con la que está bailando. Pero creo que Ezeiza necesita un cambio, un cambio realmente. Creo que hay que mejorar el tema de conseguir el agua potable, conseguir las cloacas, mejorar la seguridad, mejorar los barrios. El barrio se mejora con nada: con una vereda y un arbolito. Capaz que no hay que hacerles las calles. Yo siempre me trato de informar de cosas que pasan en el mundo, y Francia hoy en algunas ciudades está levantando el pavimento. Y usted se preguntará por qué. Por el calor que están produciendo los materiales y la impermeabilización de los suelos: los suelos necesitan respirar. Y Ezeiza, si bien tiene algunos lugares bajos y se inundan, no se inunda, porque tiene una gran cantidad de calles de tierra. Yo creo que hay que mejorar las calles de tierra, pero si tiene calles de tierra también háganle una vereda a la gente. Porque, si no, la gente tiene que ir con sus zapatos para ir a laburar en una bolsa y con las botas en otra bolsa. El que puede tener dos calzados.

Y otro tema es el tema de la falta de trabajo en Ezeiza. Con la cantidad de polos industriales que hay, creo que el municipio tendría que dar tanto beneficio para que vengan las empresas a instalarse, diciéndoles, “Bueno, el 80% de los empleados los tendrían que tomar del distrito”. Después, los gerentes, si no encontrás acá en Ezeiza, los ingenieros, porque no tenemos ingenieros en Ezeiza, los tomás de otro lado, pero el empleado lo tenés que encontrar acá; en el aeropuerto tendrías que hacer lo mismo. Hay que fomentar eso. Y creo que el intendente, en 27 años, lo podría haber hecho.