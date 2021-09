En declaraciones radiales, el alcalde de Pergamino (JxC) aseguró que el gobierno de Kicillof es un gobierno ausente.

“Desde que asumió no se hizo ni un metro de desagüe pluvial que se debía hacer para solucionar las inundaciones, no se avanzó con la represa que tiene un contrato internacional firmado. Las cosas mínimas no se hacen”, disparó.

Para el alcalde, el gobierno bonaerense está más ocupado en el relato y en echarle la culpa a otros.

"Estamos trabados no solamente en materia de recursos, sino también en cuestiones de gestión como títulos de propiedad que no podemos entregar”.

Sobre cómo se trató la pandemia desde el estado provincial, dijo “Estuvo presente en algunas directivas y después muy complicado en lo que fue el desarrollo de la vacunación, de cómo se bajó la información”