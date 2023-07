Se llevó a cabo el sorteo de las ubicaciones de los lotes con servicio del Programa “Mi Lote 12 de Octubre” que lleva adelante la Municipalidad de Pergamino, a través de la Secretaría de Tierra y Vivienda.

En el Teatro Unión Ferroviaria, 121 familias de la ciudad se colmaron de felicidad al ver proyectado en la pantalla su nombre, con el número de lote que les pertenecerá para toda la vida y donde podrán construir su hogar.

En la jornada, estuvo presente también el intendente Javier Martínez, el secretario de Tierra y Vivienda Juan Manuel Batallanez y el secretario de Gobierno Juan Manuel Rico Zini.

Martínez se dirigió a las familias y señaló: “Estamos concluyendo otro ciclo más de entrega de lotes con servicio. Desde el 2015 hasta acá, hemos entregado casi 1000 lotes. Y somos conscientes que, si bien para algunos no sería la función de un municipio entregar lotes con servicio, lo nuestro es un poco atípico, no se da en otros lados, acá la fortaleza del equipo de Juan Manuel, de toda su gente, nos permite que esto sea una realidad, comprar macizos, dividirlos. Si no fuese por esta posibilidad, sería muy difícil adquirir un lote en la esfera privada. La situación económica está cada vez es más difícil”.

Y agregó: “Siempre hay que hacer un esfuerzo, como hicieron nuestros padres para tener su casa propia. Compraban un lote, después venían los tíos los sábados, entre los tíos levantaban las paredes y así de apoco. Ese esfuerzo que hicieron nuestros padres, bueno, hoy nos toca también hacerlo a nosotros. Sepan que con lo que recibimos del pago de los lotes, volvemos a comprar otro macizo para permitir, que quizás dentro de un año, otro grupo pueda estar acá también recibiendo lotes y pensando que a pesar de todas las dificultades que el país no presenta, podemos acceder a tener nuestra casa propia”

Por su parte, Batallanez aseguró: “Es un muy buen día. Ustedes, como familias pergaminenses, van a tener en sus manos el acta de posesión de su lote, para nosotros es el punto al que siempre queremos llegar y de alguna manera lo que justifica todo nuestro trabajo. Este es el primer paso para poder pensar en hacer su vivienda familiar, única y de ocupación permanente. Ahora necesitamos del compromiso de ustedes, del pago de la cuota, que es lo que nos va a permitir seguir comprando tierra y generando los servicios necesarios para que esa tierra sea habitable; de hacer el esfuerzo de construir; de saber que ese lote no puede pasar de manos, que es un lote destinado a su familia”