Sol Besteiro

Días atrás, trabajadoras y trabajadores de la salud de Pinamar pararon por salarios adeudados y también por haberes que estaban mal liquidados. ¿Son constantes estos destratos a los trabajadores de la salud de la ciudad de Pinamar por parte del Gobierno local?

Sí. Es una secuencia que venimos viviendo repetidamente, si no es por el pago de salarios en forma desdoblada, es por malas liquidaciones, o pagos fuera de término. Desde la pandemia inclusive hay un destrato muy particular desde el Gobierno local de Pinamar con los trabajadores de la salud que han puesto el cuerpo de una manera tremenda y continúan viviendo un agotamiento importante por la falta de recurso humano que esto nos acontece a nivel nacional e internacional.

Secretaria gremial de Cicop Pinamar, Sol Besteiro.

¿Cuál es la mirada que tiene Martín Yeza de la salud pública en Pinamar?

Asiste poco a los centros, ya sean de atención primaria o al hospital comunitario, por lo que se desentiende bastante del funcionamiento, por decir que no lo entiende. Nosotros tenemos un diálogo bastante fluido desde el sindicato, CICOP, que agremia a profesionales y técnicos de la salud, con el director del hospital, e intentamos resolver conflictos que no tienen que ver solamente con los trabajadores sino también con el sistema sanitario pleno.

El intendente no nos recibe, no nos reconoce como gremio, no nos ha otorgado el código de descuento gremial, por lo que hasta el día de hoy ha decidido de forma expresa solamente vincularse con el sindicato de trabajadores municipales y hasta ahí nomás.

¿Por qué este destrato con los trabajadores de la salud?

En Pinamar tenemos un presupuesto bastante abultado para el funcionamiento de la ciudad y la partida mayoritaria va para salud, por lo que entendemos que sentarse y abrir el juego a negociar paritarias con el sector de la salud implicaría un gasto importante.

Hoy y hace ya varios años venían negociando paritarias solamente con el sindicato de trabajadores municipales que tenían una clara connivencia con el Ejecutivo y eran porcentajes irrisorios en relación a lo que vivimos de inflación.

Por lo que entendemos que es una decisión política la de no recibirnos, no escucharnos, no tener esta intención de reconocernos, pero ni siquiera de abrirnos la puerta.

Esto va más allá de lo que hablo a nivel sindical, tiene que ver con la relación humana con los trabajadores de la salud que son los que garantizan una atención a toda la comunidad.

¿Cómo fue la temporada de verano en la ciudad? Según lo que dijo recientemente, el intendente realizó un pago desdoblado de los haberes, cosa que desde Cicop han reclamado.

Fue una temporada récord, como se ha visto en medios nacionales, una temporada que explotó y que esto sobrecarga a los trabajadores de la salud.

Tenemos un hospital chico, con cinco camas de terapia intensiva, con veintipico de camas de internación general, con una maternidad que se vio obligada a convenir con una clínica privada puesto que se destinó el espacio físico del hospital local para una sala Covid, con lo que perdimos a nivel público nuestro sector de maternidad.

Con este agotamiento del recurso humano, con una temporada récord, con una recaudación récord y en lo que serían los últimos dos meses, así y todos se vieron desdoblados los pagos de enero, y ahora para el pago de lo que es marzo (el mes de febrero que se abona en marzo) se ha liquidado de forma incorrecta.

Aducen que tiene que ver con un cambio del jefe de Gabinete del Ejecutivo que quiso implementar otra modalidad, pero hay muchísimas cuestiones que no se condicen con este argumento.

Hay compañeros que no han fichado correctamente el mes y han recibido su salario completo, hay compañeros que han fichado y que no se les ha abonado la totalidad, hay compañeros que se tomaron su licencia obligatoria anual y les descontaron los días de licencia, compañeras que tenían limitaciones en el horario de la jornada laboral por lactancia y también se les han descontado del salario estas horas.

Un montón de irregularidades que fuimos reclamando a lo largo de los días, pero que demoró casi una semana en completarse el pago de los trabajadores.

Esto hace que alguien que tiene que pagar el alquiler, los alimentos de su familia, se le demore una semana, diez días…recién se terminaron de pagar el 16 de marzo los salarios.

¿Están en estado de alerta, en estado de movilización? ¿Cómo se encuentra el gremio en Pinamar?

En este momento estamos en estado de expectativa para ver cómo se va a liquidar ahora el salario próximo a pagarse, calculamos que va a ser la semana que viene, puesto que nos informaron que había sido sobre todo un error administrativo, queremos creer que así fue, queremos tomarlo así, y a la expectativa de que en este mes se liquide como corresponde y si no nuevamente estaremos en la calle en estado de movilización y alerta.

Si es necesario se volverá a realizar un paro general como hicimos la primera semana de marzo