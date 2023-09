En sobradas ocasiones te hemos informado sobre las críticas que recibe Martín Yeza, el intendente de Pinamar, incluso con conflictos judiciales. Se le achaca, por ejemplo, “cerrarles la puerta” a los trabajadores de la salud (a quienes la Justicia dio finalmente la razón) y se le reprocha que su gestión es “muy turbia”.

La concejal de Unión por la Patria (UxP) Tamara Rosso, que apoya a Gregorio Estanga como candidato a intendente de Pinamar, dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM y puso el foco en la “muy mala administración” de los recursos municipales, que hace que los barrios estén “abandonados” y haya “una desmejora total” en el municipio.

Mirá la entrevista:

–¿Qué expectativas tienen luego de los buenos comicios que realizó Gregorio Estanga y que les da la posibilidad de retomar nuevamente la intendencia tras la gestión de Martín Yeza?

La verdad que hemos tenido muy buena respuesta de los vecinos, con una elección muy buena en conjunto con las otras listas. La verdad que hemos tenido buena respuesta. Eso quiere decir que el proyecto presentado hacia la comunidad es aceptado y saben que tenemos una buena disposición de los candidatos para mejorar lo que va a ser Pinamar con una cara a futuro, con el ambiente, con la salud, proyectos que se vienen plasmando desde el Concejo Deliberante, y hoy con una respuesta más directa, con un proyecto más directo, de la mano, hoy, de Gregorio Estanga.

La verdad que ha sido muy buena elección, y es puerta a puerta, como venimos haciendo: cara a cara, puerta a puerta, y donde tenemos que ir. Es en contacto con la comunidad, en contacto con los proyectos, con la gente adentro, que es lo que nosotros venimos luchando y peleando durante todos estos años.

–No solamente como concejala, sino también como vecina de Pinamar, ¿qué balance puede hacer de estos años de gestión de Martín Yeza al frente del Ejecutivo?

Como ya sabemos, hace ocho años que viene Martín Yeza teniendo lo que es Pinamar, y la verdad que venimos viendo una desmejora total de lo que es el municipio. Desde ya, de lo que es salud: un deterioro total. Lo que es la limpieza de los barrios: los barrios totalmente abandonados.

Vemos el descuido que hay hacia la naturaleza. Nosotros somos una ciudad que está rodeada de naturaleza, está rodeada de médanos, de bosques, y eso se han descuidado muchísimo también, con política hacia el ambiente. Vemos también lo que son hoy en día los impuestos más caros que tenemos y no está reflejado en los servicios. Entonces vemos también que el municipio está deteriorado. Simplemente decirte que se les paga en cuotas a los municipales. Eso es gravísimo, porque estás contra los derechos de los trabajadores, y eso no se puede permitir.

Tamara Rosso.

Hay un montón de cosas. Lamentablemente, la ciudad de Pinamar, tan bella que es, hoy no está cuidada, no ha avanzado como tiene que avanzar. Es una ciudad que ha crecido muchísimo, pero no se ha desarrollado correctamente, como tendría que haber sido durante todos estos años. Y nuestra propuesta es que Pinamar crezca con los vecinos y un desarrollo directo con los vecinos.

–El desarrollo se tiene que dar de manera inclusiva con los vecinos, con los vecinos adentro, ¿no? Para Martín Yeza, durante estos ocho años, ¿hubo vecinos de primera y vecinos de segunda en la ciudad?

Claramente, porque cuando hay que hacer una inversión, por ejemplo de asfalto, la inversión ha sido en el norte, ha sido en los lugares más pudientes, teniendo abandonados los barrios, teniendo abandonadas las calles principales, por ejemplo, de mi barrio. Hay pozos enormes en la calle principal de Ostende. Vemos que no hay una política integradora del Estado municipal, sino que hay solamente, como decimos más a lo criollo, un tacho de pintura para mejorar un poquito y escondiendo realmente las inversiones que se deben hacer.

Sí hay una política de la doble vara, como decimos, para que se vea un poquito mejor en el norte: la ciudad de Pinamar. Y los barrios de Ostende, Valeria, están totalmente abandonados. Sí, hay una doble vara.

–Usted mencionaba al inicio de la nota que trabajaron muy fuerte con respecto a llevar las propuestas cara a cara, puerta a puerta, teniendo en cuenta que Pinamar es una comunidad chica y no se puede comparar con la provincia o la Nación. Pero ¿considera también, como referente de UxP, que a nivel provincial y nacional ha faltado eso quizás: un mayor diálogo, un mayor puerta a puerta con los vecinos para contar los avances de la gestión, en un contexto económico siempre tan delicado?

Yo creo que a nivel nacional y provincial siempre estuvo la respuesta. Y nosotros hemos ido casa por casa, los concejales, todos los que participamos dentro de UxP hemos estado en contacto siempre con el vecino. Y por otro lado, muchas veces es por falta de gestión de parte del intendente que no se han logrado, por ejemplo, viviendas, no se ha la planta depuradora, siempre por falta de gestión de parte del municipio. De parte nuestra, nosotros siempre intentamos lograr eso, porque es para la comunidad.

Siempre tuvimos buena respuesta de nuestro gobernador, Axel Kicillof; tuvimos buena respuesta a nivel nacional, tuvimos buena respuesta de Victoria Tolosa Paz; tuvimos respuesta de todos los funcionarios que hoy, realmente, están funcionando, y que realmente se ocupan de la comunidad. Y desde Pinamar que esto se siga gestionando y que sigamos teniendo un Pinamar mucho mejor.

–¿Lo nota más preocupado al intendente en los últimos meses con respecto a su candidatura a diputado nacional, pero también como uno de los máximos referentes de la campaña de Patricia Bullrich y Luis Petri a nivel nacional? Digo, ¿lo nota más preocupado en esa campaña que en la gestión local?

Yo veo que también está metido en la campaña acá, porque quien ha elegido como nuevo candidato a intendente es más de lo mismo que se viene haciendo, ¿no? Estos ocho años vienen con promesas de mejoras, pero en realidad es la sucesión de lo que se viene haciendo. Si en ocho años no pudiste cambiar, y el candidato nuevo es elegido por el mismo intendente, es la misma sucesión. Yo creo que ocho años es suficiente para poder haber mejorado un montón de aspectos que hoy, en vez de mejorar, ha retrocedido, por ejemplo, en lo que es la salud y las mejoras de los barrios.

–Por último, Tamara, y pensando ya en los comicios de las próximas semanas: como vecina y como concejal, ¿por qué los habitantes de Pinamar deberían apostar a Gregorio Estanga para conducir los destinos de la ciudad en los próximos cuatro años?

Gregorio Estanga.

Porque nosotros venimos demostrando la capacidad de gestión que tenemos, la capacidad y el compromiso que tenemos, cara a cara con el vecino, diciéndole realmente lo que estamos viendo, que el mismo vecino nos está diciendo, como que no puede sacar un turno médico. Bueno, nosotros tenemos esa respuesta. ¿Cómo se maneja el intendente a través de las finanzas? Realmente está en rojo. No se puede entender con la recaudación que tiene. Tenemos un 60% de recaudación y no puede ser que nunca haya plata. Quiere decir que hay una muy mala administración. Nosotros vamos a cuidar peso por peso que entre en el municipio, y que sea una gestión para mejorar la ciudad.

Tenemos el compromiso, tenemos la capacidad de gestión y cada proyecto que se hace se hace de cara al vecino. No hay otra respuesta. Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos una persona que gestione, y ese es Gregorio Estanga.